1,8 METER: Eller seks fot. Så stor skal avstanden mellom de hjemløse være, sier myndighetene i Las Vegas. Mange sover rett på betongen etter at det viste seg at underlaget som var planlagt ikke kunne desinfiseres på skikkelig vis. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las Vegas åpnet parkeringsplass for hjemløse da overnattingssted ble stengt

På rad og rekke legger de seg til å sove, én person i hvert opptegnede rektangel.

Etter at et senter med plass til over 500 hjemløse måtte stenge etter en positiv coronatest, har storbyen Las Vegas funnet et alternativt overnattingssted:

Parkeringsplassen til konferansesenteret Cashman Center, rundt 11 kilometer fra den berømte Las Vegas-stripa.

Her har det i all hast blitt tegnet opp firkanter med 1,8 meters avstand for «social distancing». Mange må sove rett på betongen etter at det viste seg at underlaget som først ble lagt ikke kunne desinfiseres på skikkelig måte, skriver New York Times.

Samtidig står flere tusen hotellrom tomme i byen, hvor kasinoene er blitt tvunget til å stenge.

SJEKKES NØYE: Medisinstudenter fra universitetet Touro sjekker alle som vil inn for symptomer på coronasmitte. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Foreslår tomme hoteller

Valget av parkeringsplassen som midlertidig overnattingssted har skapt reaksjoner. Demokraten Julián Castro, som var minister for bolig- og byutvikling under president Barack Obama, mener byen heller bør finne midlertidige hjem til de hjemløse i de mange hotellrommene som nå står tomme.

– Hva med et samarbeid mellom det offentlige og private for å få dem midlertidig innlosjert der? foreslår han på Twitter.

Til New York Times sier David Riggleman, som er talsperson for myndighetene i Las Vegas, at de ønsker å holde bygget ved parkeringsplassen ledig, i tilfelle det må brukes som sykehus senere.

Han sier også at det hele ble satt i stand på svært kort varsel etter at det opprinnelige senteret måtte stenge. Foreløpig skal det holdes åpent til fredag, men myndighetene jobber for en mer permanent løsning på parkeringsplassen, skriver Clark County og byen Las Vegas i en felles pressemelding.

De nye fasilitetene vil ha sengeplass til minst 350 personer, og inneholde egne isolasjons- og karanteneavdelinger.

USA er nå det landet i verden med klart flest bekreftede smittetilfeller, og står midt i et massivt utbrudd som er ute av kontroll. Over 188.000 er smittet og over 3800 er bekreftet døde. Amerikanske myndigheter har uttalt at de venter opp mot 200.000 dødsfall.

En ny studie fra Universitet i Boston slår fast at USAs hjemløse er ekstra sårbare i denne situasjonen.

– De er gjerne eldre, og de lider allerede av dårlig helse og et nedsatt immunforsvar, sier Thomas Byrne, en av forskerne bak studien, til universitetets hjemmesider.

Har inngått avtaler med hoteller

Las Vegas har tidligere markert seg med flere strenge lover for sine om lag 5500 hjemløse.

I 2019 ble det vedtatt at det er forbudt å sove på gaten dersom alternative overnattingssteder er tilgjengelige, skriver Guardian.

I enkelte andre delstater har myndighetene valgt å ta de tomme hotellrommene i bruk.

California-guvernør Gavin Newsom har lansert en plan for å få de hjemløse inn under tak, og i byen San Francisco er det inngått avtaler med hoteller. Det skal sørge for at noen av de mest sårbare hjemløse kan flyttes fra store, felles overnattingshaller til egne rom under pandemien, skriver Los Angeles Times.

Publisert: 01.04.20 kl. 02:48 Oppdatert: 01.04.20 kl. 02:59

