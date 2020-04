INGEN NÅDE: En kvinne forsøker å beskytte seg mot smitte i Dhakuria-slummen i Kolkata i østlige India, men boforholdene gjør smittevern vanskelig. Foto: Arijit Sen, VG

Har blant verdens strengeste corona-tiltak: Indias fattige kjemper en dobbel kamp

KOLKATA (VG) Langs jernbanelinjene og i labyrinter av trange skur, der det er umulig å holde avstand, kjemper Indias fattigste en umulig kamp mot den dødelige corona-smitten – og den økonomiske katastrofen som nå rammer de svakeste aller hardest. Her er VGs rapport fra India.

Arijit Sen

For mindre enn 10 minutter siden

Den 25. mars skrudde Chandana (30), mannen og deres tolv år gamle sønn på TV-en og hørte Indias statsminister Narendra Modi annonsere en 21 dagers total nedstengning av landet.

Siden har livene deres blitt snudd på hodet.

– Min mann jobber som maler for et byggefirma og får lønn på daglig basis. Nå har alt hans arbeid stoppet opp. Det finnes ikke arbeid, og han får derfor ingen penger, sier Chandana til VG når vi besøker henne i Dhakuria-slummen i Kolkata i østlige India.

Chandana (30) tør ikke holde seg hjemme, i frykt for å miste inntekten sin. Foto: Arijit Sen, VG

30-åringen vet at myndighetene har bedt henne, og alle andre indere, om å holde seg inne som følge av smittefaren, men det går ikke.

Selv står hun opp ved soloppgang, klokken fem, hver morgen, for å starte jobben som hushjelp i en boligblokk der rikere folk bor. Til tross for at myndighetene har bedt arbeidsgivere om å forhåndsbetale lønn, tør hun ikke ta sjansen på å bli hjemme.

– Jeg er redd for at jeg vil bli trukket i lønn hvis jeg ikke går på jobb, sier hun.

1,3 milliarder forsøkt holdt inne

Corona-krisen som nå rammer India, et land med 1,3 milliarder mennesker, rammer de fattigste, minst privilegerte innbyggerne, aller hardest.

Ifølge landets siste folkeopptelling lever én av seks indere i slum-nabolag, med dårlige sanitære forhold. Samtidig jobber 93 prosent av Indias arbeidere innenfor den uformelle økonomiske sektoren – noe som betyr at de hverken har formelle kontrakter eller stabil inntekt.

For dem er Indias tiltak mot coronaviruset drepende.

Tiltakene er omtalt som blant verdens aller strengeste. Alle landets innbyggere er bedt om å holde seg hjemme, busser og tog har sluttet å gå, og nesten alle forretninger er stengt. Politistyrker har i flere tilfeller slått hardt ned de som bryter reglene.

FORBLIR UTE: Fordi det ikke går an å være i de trange hjemmene, oppholder de fleste seg ute, tross myndighetenes tiltak. Foto: Arijit Sen, VG

Stedet solen ikke når

VG møter Chandana i en slum langs jernbanelinjen som går gjennom den tettpakkede millionbyen Kolkata. Det bor 5000 mennesker her, helt uten forsvarsverk mot et smittsomt virus:

Her er husene og skurene stablet tett i tett. Labyrintene av stier mellom husene er så trange at ingen kan passere hverandre uten berøring. Lenger inne i labyrinten klarer knapt noe sollys å trenge igjennom. Det er ingen ventilasjon i hjemmene.

Dette er livet slik innbyggerne her kjenner det. Det er mørkt, skittent, og kloakken flyter åpent, mens løshundene er overalt. I et hjørne finnes et toalett som brukes av 100 mennesker. Andre toalett her deles av 300.

Dette er en av de bedre slummene i byen.

Bruker maske, men kan ikke holde seg inne

Suchitra, en av innbyggerne her, jobber som kokk i ulike private hjem sør i Kolkata, og en av hennes arbeidsgivere har allerede truet med å ta fra henne lønnen hvis hun ikke kommer på jobb.

VG møter henne i hennes hjem, der det ikke finnes noe plass for å bevege seg. Noen treplanker, som også fungerer som seng, deler skuret i to etasjer.

Utenfor døren henger en ansiktsmaske, som er ment for beskyttelse mot coronasmitten.

– Vi bruker disse maskene hver gang vi går ut for å kjøpe mat. Vi er redde og forsøker å vaske hendene våre så mye vi kan. Vi har også kjøpt inn paracetamol-tabletter, sier hun.

Å holde sosial avstand er umulig her.

DELES AV FLERE HUNDRE: I Dhakuria-slummen i Kolkata deler så mange som 300 mennesker samme toalett. Foto: Arijit Sen, VG

I den trange slummen møter VG en rekke mennesker som tilbringer dagen langs jernbanelinjen.

– Vi har ikke sjanse til å holde oss inne i våre trange hjem, derfor sitter vi heller her, sier en av kvinnene, Debi, idet vi går bort til henne.

Rickshaw-arbeideren Hemanta sier han ikke lenger har noen inntekt.

– Jeg overlever på ris og daal fra et lokalt politisk parti, sier han.

Det samme gjelder for Sishupal Naskar, en tuk-tuk-sjåfør. Han pleide å tjene rundt 1300 kroner i måneden. Nå har han ikke en eneste kunde.

Alle menneskene vi møter her mangler et sosialt eller økonomisk sikkerhetsnett fra før, og nå har myndighetenes coronatiltak snart tatt fra dem det siste av stabilitet de hadde.

HJEMME: Suchitra og hennes familie forsøker å beskytte seg mot viruset så godt vi kan. Foto: Arijit Sen, VG

Landet stoppet – arbeidere kom seg ikke hjem

Samtidig fortsetter smitten å spre seg gjennom India: Offisielt er nesten 2000 smittet og rundt 50 har mistet livet, men tallene er ventet å skyte i været.

Den siste uken har myndighetenes hastetiltak ført til at et svært stort antall av indere, som reiser til landets storbyer for å jobbe, har blitt tvunget til å forsøke å komme seg tilbake til landsbyene de er fra. Det har vist seg vanskelig:

Med ingen penger til mat eller husleie, og ingen fungerende offentlig transport, har mange blitt stående fast uten å vite hva de skal gjøre. Mange har lagt ut langs veien til fots. Flere har måttet gå flere 100 kilometer, i noen tilfeller 1000 kilometer, for å komme seg hjem.

LIVET LAGS JERNBANEN: I Kolkotas trange nabolag, der mennesker har hjem på svært få kvadratmeter, er det liten sjanse for folk å holde seg hjemme. Foto: Arijit Sen, VG

Amnesty International er kritiske til myndighetenes håndtering.

«Indias nasjonale nedstengning har ført til at flere millioner mennesker har strandet, mens de sliter med å finne mat og vann. Dessverre, for disse menneskene, har statsmaskineriet nå blitt en større trussel en corona-pandemien».

Den 26. mars vedtok indiske myndigheter en økonomisk hjelpepakke på 22 milliarder dollar for fattige arbeidere både i Indias byer og på landsbygda.

Om pengene noen gang når menneskene i slummen VG besøker i Kolkata, er det foreløpig ingen som vet.

Hver kveld flokker innbyggerne her seg foran TV-sendingene i håp om nyheter om at dette marerittet snart er over.

TRANGT: Slik ser det ut i en av Kolkatas bedre slumnabolag. Foto: Arijit Sen, VG

UTEN JOBB: Sishupal Naskar, en rickshaw-sjåfør uten arbeid i Kolata, India Foto: Arijit Sen, VG

Publisert: 04.04.20 kl. 15:03

