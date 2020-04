GENEVE: Direktør Teodros Adhanom i Verdens helseorganisasjon under pressekonferansen onsdag. Foto: SALVATORE DI NOLFI / KEYSTONE

WHO-direktøren svarer på Trumps pengestans: – Vi er lei oss for beslutningen

WHO-direktøren advarte mot splittelse mellom verdens land i bekjempelsen av covid-19.

Oppdatert nå nettopp

– USA har lenge vært en generøs venn av Verdens helseorganisasjon (WHO), og vi håper de vil fortsette å være det, sa blant annet Teodros Adhanom under en pressekonferanse onsdag.

– Vi er lei oss for beslutningen til presidenten om å stoppe pengestøtten til organisasjonen.

Utspillet kommer etter at Trump tirsdag kunngjorde at han fryser pengestøtten til helseorganisasjonen.

Han mener deres håndtering av pandemien har ført til at tusenvis av liv har gått tapt, og anklager dem for å hjelpe Kina med å dekke over spredningen av viruset.

Pengestøtten vil ifølge Trump stanses mens USA gransker WHOs håndtering.

les også Legeforening om Trumps WHO-kutt: – En farlig beslutning

Lover gjennomgang av håndteringen

WHO-direktør Adhanom advarte onsdag mot at viruset kan utnytte splittelse mellom land.

Han gjorde det også klart at WHO vil stå til ansvar for bruk av ressursene de er betrodd fra sine medlemsland.

– Det vil bli gjennomført en gjennomgang av medlemsstatene og de eksterne gruppene som er satt ned for å sikre uavhengighet og gjennomsiktighet, sa Adhanom.

Det innebærer ifølge direktøren at områder der det er behov for forbedring, vil bli avdekket og tatt med videre i organisasjonens arbeid.

les også Trump anklages for å ha vist «propagandavideo» på pressekonferanse

– Bekjemper ikke bare covid

WHO-direktøren kom under pressekonferansen med en påminnelse om organisasjonens rolle i verden:

– Med støtte fra myndigheter og folk, jobber vi med å forbedre helsen til mange av landets fattigste og sårbare mennesker. Vi bekjemper ikke bare covid, men adresserer også polio, malaria, Hiv, tuberkulose, underernæring, kreft diabetes, mental helse og mange andre sykdommer, sa Adhanom.

Han pekte også på at WHO jobber med å forbedre verdens befolknings tilgang til helsetjenester.

Det vil de fortsette med, tross stopp i pengestøtten fra USA, forsikrer han.

– Vi vil nå jobbe med våre samarbeidspartnere for å kompensere for de økonomiske tapene, og for å forsikre at arbeidet fortsetter uforstyrret.

– Vårt oppdrag og mandat er å jobbe likt med alle nasjoner, uavhengig av populasjon eller økonomi. Covid-19 diskriminerer ikke mellom rike og fattige, store eller små land. Det gjør ikke vi heller. Dette er en tid for å stå sammen i vår felles strategi, sa WHO-direktøren.

Saken oppdateres.

Publisert: 15.04.20 kl. 17:24 Oppdatert: 15.04.20 kl. 17:45

Les også

Fra andre aviser