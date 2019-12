Klikk for å aktivere kartet

Passasjerfly styrtet i Kasakhstan

Syv personer er foreløpig bekreftet omkommet etter at et fly med 100 personer om bord styrtet like etter at det tok av fra flyplassen i Almaty i Kasakhstan.

Et fly fra Bek Air styrtet like etter at det tok av fra flyplassen i Almaty, som er Kasakhstans største, klokken 07.22 lokal tid, melder flyplassen på Facebook. Flyet skulle til landets hovedstad Nur-Sultan.

Flyet skal ha styrtet i området rundt landsbyen Kyzyl Tu i Almaty-regionen.

Ifølge Almaty internasjonale flyplass var det 95 passasjerer og 5 besetningsmedlemmer om bord på flyet. De skriver også at det skal være overlevende etter styrten, og at det foregår redningsarbeid på stedet.

Foreløpig er syv personer bekreftet omkommet, ifølge landets samferdselsdepartement, som skriver at flyet mistet kontrollen like etter det tok av, og at det krasjet i en toetasjes bygning.

Flytypen skal være Fokker 100.

Publisert: 27.12.19 kl. 04:28

