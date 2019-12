MØTTE POLITITOPP: Her er den etterlyste oslomannen Umar Farooq Zahoor (ytterst til venstre) på besøk hos den mektige polititoppen i Pakistan Bashir Memon (nummer to fra høyre) for å be om hjelp. Memon var sjef for Pakistans Interpol da bildet ble tatt.

Interpol slettet etterlysning av utpekt hovedmann i norsk rekord-bedrageri

Norges Høyesterett har slått fast at Umar Farooq Zahoor (44) skal pågripes for sin rolle i et av Norges største bankbedragerier. Nå har Interpol fjernet den internasjonale etterlysningen.

Oslomannen Umar Farooq Zahoor (44) har siden 2015 vært etterlyst av norsk politi over hele verden via Interpol i forbindelse med bedrageriet mot Nordea bank på drøye 60 millioner kroner i 2010.

Men den 26. november slettet Interpol etterlysningen av Umar Farooq Zahoor fra sin database.

Interpol sendte brev til nasjonale politimyndigheter over hele verden om at han ikke lenger er etterlyst gjennom politisamarbeidet.

ETTERLYST: Dette bildet ville Umar Farooq Zahoor at VG skulle bruke i forbindelse med en artikkel i 2016. Til venstre er en Rolls-Royce Ghost, den andre bilen er en Bentley Continental. Begge bilene koster flere millioner kroner i Norge. Foto: Privat Foto: PRIVAT

Dette skjedde på ordre fra Kommisjonen for kontroll av Interpols opplysninger (CCF), en uavhengig gruppe i Interpol.

Kommisjonen skal føre kontroll med etterlysninger fra medlemslandene og har fem jurister som kommer fra Angola, Moldova, Russland, Argentina og Finland. Vedtak derfra kan ikke påklages og er ikke offentlige.

Interpols brev til Farooq Zahoors advokat som er videresendt til VG Foto: Faksimile Interpol-brev

Sanna Palo er etterforskningssjef i finsk politi og medlem av kommisjonen.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere avgjørelser fra kommisjonen, opplyser Palo til VG.

VAR ETTERLYST VIA INTERPOL: Slik så etterlysningen via Interpol ut inntil den forsvant i begynnelsen av mai 2019. Nå har også Interpols interne etterlysning blitt trukket. Foto: Faksimile

– Fortsatt grunnlag for etterlysning

Seksjonsleder Egon Husabø Kvigne ved Seksjon for Interpol i Kripos, opplyser til VG at de vil gå nøye gjennom vedtaket fra kommisjonen for å se hvordan de skal forfølge saken videre.

– Vi mener at det fortsatt er grunnlag for å etterlyse denne personen for pågripelse, sier sjefen for Interpol i Norge.

Seksjonsleder Egon Husabø Kvigne ved Seksjon for Interpol og Europol i Kripos Foto: Roger Neumann

Oslo-politiet har utpekt 44-åringen som en av hovedmennene i Nordea-svindelen. Selv nekter han enhver befatning med rekordbedrageriet og sier han er uskyldig.

Kvigne opplyser at Kripos ikke har funnet lignende eksempler der norske etterlysninger er blitt slettet tidligere.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann er påtaleansvarlig i saken mot Zahoor. Han understreker at 44-åringen fortsatt er etterlyst av norske myndigheter.

– Norsk påtalemyndighet har i lengre tid ønsket Umar Farooq Zahoor pågrepet og utlevert til Norge, og pågripelsen er besluttet av norsk domstol. Med utgangspunkt i denne beslutningen er det politiet som skal gjennomføre etterlysningen, men nå har Interpol satt en stopper for dette internasjonalt, sier statsadvokaten.

STATSADVOKAT: Carl Graff Hartmann. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Etter at Interpol har fjernet etterlysningen, kan Farooq Zahoor nå reise fritt rundt i verden?

– Ja, det er riktig, men norsk påtalemyndighet ønsker ham fortsatt pågrepet og utlevert. Dette har også Høyesterett slått fast, sier statsadvokaten.

Zahoors norske forsvarer John Christian Elden opplyser til VG at han ikke har vært involvert i saken som ble behandlet i Interpols kontrollkommisjon. Han opplyser å ikke ha vedtaket.

– Jeg noterer at Interpol har fastslått at det ikke er grunnlag for å etterlyse min klient noe sted i verden, sier Elden til VG.

Åpent etterlyst i 2018

Farooq Zahoor er bosatt i Dubai i De forente arabiske emirater. Landet har ikke utleveringsavtale med Norge.

Det var sommeren 2018 at han ble etterlyst åpent på Interpols hjemmeside med navn og bilde. Norsk politi mente det ville gi større mulighet til å få ham pågrepet.

ADVOKAT: John Christian Elden er advokat for Umar Farooq Zahoor. Foto: Frode Hansen

Elden forsøkte deretter å få statsadvokaten til å trekke den åpne etterlysningen, men statsadvokaten besluttet i januar 2019 at den skulle opprettholdes.

– Det ble besluttet på nyåret i 2019 at Umar Farooq Zahoor fortsatt skulle være åpent etterlyst, sier Graff Hartmann til VG.

Omtrent på samme tid klaget den etterlyste 44-åringen til kontrollkommisjonen i Interpol, med bistand fra den spanske advokaten Arantxa Geijo-Jiménez.

VG har forsøkt å få kontakt med Geijo-Jiménez, men ikke lykkes.

Møte Pakistans Interpol-sjef

Den 17. mars i år ble det postet flere bilder på Facebook av et møte mellom Pakistans daværende Interpol-sjef og den etterlyste Zahoor.

Den mektige polititoppen heter Bashir Memon og var inntil for to uker siden øverste sjef i Federal Investigative Agency (FIA) i Pakistan. Han var i kraft av sin stilling også sjef for Interpol i Pakistan.

PÅ TALERSTOLEN: Den pakistanske polititoppen Bshir Memon på den årlige topplederkonferansen til Interpol i april i år. Foto: FIA Pakistan

– Jeg ba om hjelp

Umar Farooq Zahoor opplyser til VG at han møtte den pakistanske polititoppen for å få hjelp.

– Jeg er pakistansk statsborger og jeg ba mitt lands myndigheter å hjelpe meg. Jeg er et offer for norske myndigheter. Jeg kontaktet FIA og det pakistanske utenriksdepartementet for å hjelpe meg med mine klager, svarer Umar Farooq Zahoor på spørsmål fra VG.

Dro på toppmøte

Drøye tre uker etter møtet med Zahoor reiste den pakistanske polititoppen til Frankrike for å delta på Interpols årlige topplederkonferansen.

Der poserte den pakistanske polititoppen sammen med Interpols generalsekretær Jürgen Stock.

Det fremgår av poster på Facebook fra 10. april i år som den pakistanske politiorganisasjonen selv la ut fra konferansen i Frankrike.

Om lag en måned senere – rundt 12. mai – forsvant først den åpne etterlysningen av Umar Farooq Zahoor fra Interpols nettsider.

Etter at den åpne etterlysningen forsvant, kontaktet VG statsadvokat Carl Graff Hartmann med spørsmål om norsk politi hadde trukket den.

Statsadvokaten opplyste at norsk politi ikke hadde trukket etterlysningen fra Interpol sitt åpne register, men han kunne ikke forklare at den var blitt fjernet fra Interpols nettsider.

TOPPMØTE: Den pakistanske polititoppen Bashir Memon sammen med Interpols generalsekretær, Jürgen Stock. Foto: FIA Pakistan

På vårparten stilte det uavhengige kontrollorganet skriftlige spørsmål til norsk politi som måtte besvares, ifølge statsadvokaten.

Klagen fra Farooq Zahoor ble behandlet da kontrollkommisjonen var samlet fra 30. september til 4. oktober.

Den 26. november fjernet Interpols sekretariat også etterlysningen av Umar Farooq Zahoor i sin helhet.

REISTE FRA SONING: Umar Farooq Zahoor ble i 2003 dømt av Oslo tingrett til ett års fengsel for å ha underslått flybilletter i sitt eget reisebyrå i Oslo. Han reiste fra Norge og sonet aldri dommen. I 2013 ble dommen foreldet, uten at 44-åringen hadde sonet sin straff.

VG har i over syv uker forsøkt å få en kommentar fra den pakistanske polititoppen, men Bashir Memon har ikke besvart VGs henvendelser.

For to uker siden, 29. november, trakk han seg fra stillingen sin i Pakistan.

Interpol vil ikke svare

Interpol vil ikke kommentere hva som har skjedd med etterlysningen eller bildet av møtet mellom Zahoor og den pakistanske Interpol-sjefen.

– Av prinsipp kommenterer ikke Interpol konkrete etterlysninger, skriver en talsperson i Interpol til VG.

Talspersonen vil heller ikke svare på spørsmål om den pakistanske Interpol-sjefen har involvert seg i etterlysningen av Umar Farooq Zahoor.

Publisert: 15.12.19 kl. 21:47

