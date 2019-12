SNAKKET FOR STUDENTER: Presidenten holdt en tale på Palm Beach Contry Convention Centre i Florida for studenter. Foto: LEAH MILLIS / X90205

Trump langer ut mot vindturbiner

I en tale i helgen gjorde Donald Trump som flere politikere har gjort i det siste, han freste mot vindturbiner.

Tidligere i uken var det Putin som gikk til frontalangrep på vindmøller, eller vindturbiner som det gjerne kalles.

Han fryktet i stor grad for dyrelivet, og trakk frem at både mark og fugler var skadelidende av de hvite kolossene.

Nå følger USAs president opp sin Russiske motpart, melder Washington Post.

Riktignok er det ikke bare dyrelivet Donald Trump ytrer bekymring for.

– Jeg har sett de vakreste jorder, gårder - de mest praktfulle tingene du noen gang har sett, men så har du disse stygge tingene som kommer opp, sa Trump under en tale til konservative velgere i Sør-Florida, før han la til:

– Og vet hva de ikke forteller deg om vindmøllene? Etter ti år ser de jævlige ut.

STYGGE: Både Donald Trump og Sylvi Listhaug vært klare på at vindturbiner ikke er et vakkert skue. Foto: Daniel Sannum Lauten / VG

Han påpekte også at de dreper fugler og er bråkete.

– Vil du se en fuglgravplass, gå under vindmølle en dag. Du vil de flere flere døde fugler enn du noen sinne har sett i ditt liv, sa han til de fremmøtte, ifølge New York Times.

I tillegg til Putin og Trump har Sylvi Listhaug (Frp) ytret misnøye med vindturbiner her i Norge.

– Jeg syns ikke det er veldig vakkert. Det er derfor jeg sier at vi må stramme inn, og sørge for at vi har en plan for hvordan vi skal forvalte dette, har Listhaug sagt til VG.

