HARDE PAKKER: Midt i lunsjtiden tirsdag dukket svenskekongen opp. Han kikket lenge rundt i butikken mens gavene ble pakket inn, ifølge andre kunder. Foto: Leserbilde

Her er svenskekongen på juleshopping i bokhandel

Kong Carl Gustav dukket opp i en bokhandel i Nacka, med favnen full av julegaver.

Det ble fnis og hevede øyenbryn blant bokreolene på Sickla kjøpesenter, ifølge Aftonbladet. Sveriges konge Carl Gustav XVI dukket opp i egen høye person og kikket på bøker om historie, matlaging og natur blant annet.

– Jeg gikk forbi ham og og tenkte «han ser kjent ut». Da jeg innså at det var kongen ble jeg veldig overrasket, sier en kunde til VG.

Seks til syv bøker ble med bort til kassen, og pakket sirlig inn av smånervøse ansatte.

Kunden kan bekrefte at kongen unngikk den klassiske tabben, og husket på å merke pakkene mens han fortsatt hadde oversikt over innholdet:

– Kongen og hans medhjelper hadde fullt fokus på innpakningen og skrev navn på hver pakke, sånn at det ikke skulle bli feil på julaften, sier kunden.

JULESHOPPING: Om han husket å merke pakkene med navn før alle var innpakket og titlene borte, er uvisst. Foto: Leserbilde

Flere harde pakker på lur

De ansatte framsto noe nervøse, mens kongen ventet på tur.

Kanskje fikk kungen ideen fra sin egen dronning Silvia, som ble sett i en annen bokhandel lørdag, ifølge Dam.

– Det ble i hvert fall seks, syv bøker, sier en annen kunde til avisen, men hvilke vil de ikke røpe.

Bøkene ble sirlig pakket inn av de ansatte, og inspisert av kongen.

Til opplysning har den svenske statssjefen syv barnebarn.

Kanskje er gavene et plaster på såret for at fem av barnebarna nylig ble fratatt sine titler som «kongelig høyhet» og ikke skal tilhøre det svenske kongehuset lenger.

Det betyr både at de får mer frihet fra kongelige forpliktelser, men at de heller ikke får apanasje.

Bare de to barna til kronprinsesse Victoria og prins Daniel, lille prinsesse Estelle og prins Oscar, skal regnes som en del av kongehuset.

Publisert: 17.12.19 kl. 21:36

