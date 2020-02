OMFATTENDE SLUKKING: Brannvesenet jobbet for å slukke en skogbrann i New South Wales 1. februar. Foto: Sean Davey / AAP

Rapport: Brannene ødela en femtedel av Australias skog

Over en femtedel av Australias skog brant opp under de enorme skogbrannene som har herjet landet, viser ny rapport. Noe slikt har aldri skjedd tidligere.

NTB-AFP

Brannene var i år ekstra store som følge av årelang tørke som knyttes til klimaendringene.

Forskere har begynt å analysere data fra katastrofen, som ødela store områder sørøst i Australia, for å se om størrelsen på brannene kan henge sammen med økende temperaturer.

I en spesialutgave av tidsskriftet Nature Climate Change undersøker australske forskere ulike årsaker til at omfanget er blitt så stort.

En av studiene viser at mellom september 2019 og januar 2020 ble rundt 5,8 millioner hektar med løvtrær svidd av i delstatene New South Wales og Victoria. Det utgjør om lag 21 prosent av landets skogkledde område, noe som betyr at årets brannsesong er den mest ødeleggende noensinne.

Vanligvis går under 2 prosent av Australias skog tapt i løpet av én brannsesong.

– Sjokkerende mye

– Halvveis gjennom våren 2019 forsto vi at en veldig stor del av den østlige australske skogen kan brenne ned i denne ene sesongen, sier Matthias Boer fra Hawkesbury Institute for the Environment ved Western Sydney University til nyhetsbyrået AFP.

Han sier også at det var sjokkerende å oppdage at prosentandelen skog som brant i løpet av bare én sesong, var langt større enn snittet, også når det gjelder hvor mye skog som går tapt i skogbranner ellers i verden.

STORE ØDELEGGELSER: Så mye som 21 prosent av Australias skogområder har gått tapt under årets sesong, viser en ny studie. Her fra brannslukking sør for hovedstaden Canberra i begynnelsen av februar. Foto: Rick Rycroft / AP / NTB scanpix

Tre år med tørke

En annen studie tar for seg den tre år lange tørken i Australias Murray-Darling-basseng, et stort landbruksområdet sørøst i landet, og sammenhengen med klimaendringene.

Tørken gir mer næring til skogbranner og gjør det vanskeligere for skogene å hente seg inn igjen etter hver brann.

Andrew King fra University of Melbourne og kollegene hans har sett på et fenomen kalt Indian Ocean Dipole (IOD), som har en direkte effekt på mengden nedbør i Australia og andre steder.

Siden 2017 har store deler av Australia opplevd omfattende tørke, noe studien knytter til mangelen på negative IOD-hendelser – det vil si når havoverflaten er varmere enn normalt øst i Indiahavet samtidig som vannet i vest er kjøligere. Dette er hendelser som har pleid å føre til et skifte i værmønstrene, og som gjerne gir mer regn sørøst i Australia, men etter hvert som havtemperaturen øker, er negative IOD-hendelser blitt mer sjeldne.

UTBRENT: Deler av landsbyen Nerrigundah i New South Wales den 13. januar i år. Foto: Sam McNeil / AP

Værfenomen blir mer sjeldent

Da King og resten av teamet undersøkte nedbørsstatistikken, fant de at det vinteren 2016 var svært mye nedbør og en korresponderende negativ IOD-hendelse. Etter dette har det vært tre svært tørre vintre, hvorav alle er blant de ti tørreste vintre noensinne.

– Med klimaendringene ligger det an til flere positive IOD-hendelser og færre negative. Det betyr at vi vil kunne forvente flere tørre sesonger i Australia og muligens verre tørkeperioder, sier King.

Ifølge Matthias Boer vil klimaendringene utvilsomt gjøre Australia mer utsatt for skogbranner. Han ber regjeringen styrke brannberedskapen og iverksette «raske og effektive tiltak mot klimaendringene».

Publisert: 25.02.20 kl. 08:25

