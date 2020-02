Foto: [JIM WATSON, EMMANUEL DUNAND] / AFP

Russlands USA-ambassade om beskyldninger: «En dårlig amerikansk politisk tradisjon»

Den russiske ambassaden i Washington uttrykker i et brev sterk misnøye med spekulasjonene om russisk påvirkning før det amerikanske valget.

Nå nettopp

– Det er spesielt påfallende hvordan politiske krefter i Washington utnytter denne myten for sin egen vinning, skriver ambassaden i en uttalelse publisert på Twitter, og legger til:

– Å komme med totalt ugrunnede og fiktive «russisk-linkede» påstander mot hverandre er blitt en dårlig, amerikansk politisk tradisjon.

Forrige uke ble det kjent at amerikansk etterretning tidligere i februar advarte Kongressen mot at Russland forsøker å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2020, og at russerne ønsker seg fire nye år med Donald Trump.

Bakgrunn: Amerikanske medier: USAs etterretning advarer om at Russland vil prøve å påvirke valget

Mandag sendte Chuck Schumer, som er demokratenes mindretallsleder i Sentatet, et brev til utenriksminister Mike Pompeo og finansminister Steven Mnuchin hvor han ba om at det innføres sanksjoner mot Russland på bakgrunn av disse bekymringene.

– Vi ber om at det umiddelbart iverksettes sanksjoner mot russiske myndigheter og andre russiske aktører som er ansvarlige for slik innblanding, og de som opererer på deres vegne, eller som får tak i materiale eller finansiell støtte til disse forsøkene på å påvirke valgene, skriver de ifølge avisen Politico, som sitter på en kopi av brevet.

Washington Post: Russland prøver å hjelpe Sanders i nominasjonskampen

Dette vil sende en tydelig beskjed til Russlands president Vladimir Putin, slås det fast i brevet.

Den russiske ambassaden slår i uttalelsen fast at Russland ikke driver med slik innblanding i andre lands valg, og ber amerikanske politikere stoppe å komme med slike beskyldninger.

VG-leder: Ny russisk påvirkning

Publisert: 25.02.20 kl. 03:40

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser