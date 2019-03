MÅTTE GI TAPT: Helsepersonell bærer ut den døde kroppen til et år gammelt barn fra et senter som behandler folk for ulike vannbårne sykdommer. Foto: MIKE HUTCHINGS / Reuters

Leger uten grenser i Mosambik: – Har aldri sett lignende

Nær to millioner mennesker har behov for hjelp etter syklonen Idais herjinger. Nå ruster de rammede områdene seg for å takle et kolerautbrudd.

– Det er en katastrofe, jeg har aldri sett noe lignende. Det er ikke én bygning igjen som fortsatt har tak, og ødeleggelsene er helt enorme.

Slik beskriver Jack Herheim, programrådgiver i norske Leger uten grenser situasjonen i byen Buzi i Mosambik 12 dager etter at syklonen Idai slo inn mot land nær havnebyen Beira og forårsaket en massiv flom.

Herheim kom frem til Mosambik lørdag, og sier til VG at han store deler av mandag fløy helikopter for å kartlegge situasjonen oppover Buzi-elven. Flere veier er helt ufremkommelige, og mange har vært isolert fra omverdenen i snart to uker.

HELIKOPTER: Jack Herheim fra norske Leger uten grenser er på plass i Mosambik for å bistå etter syklonen Idai. Foto: Pablo Garrigos / Leger Uten Grenser

Kolera bekreftet

– Den viktigste oppgaven nå er å skaffe husly og rent drikkevann. I tillegg må pasienter få behandling, og de må transporteres mellom forskjellige helsesentre og sykehus, sier Herheim.

Herheim forteller at Leger uten grenser samarbeider tett med lokale helsemyndigheter for å bygge opp igjen kapasitet for å kunne takle utbrudd av vannbårne sykdommer som kolera – som de frykter at skal skje.

– Vi behandler hundrevis av pasienter på flere helsesentre og mobile klinikker, for diaré og lignende symptomer. Det er fare for at sykdommer kan spre seg raskt her, sier Herheim.

Fredag ettermiddag er tallet på kolerasmittede oppe i 139 personer, skriver nyhetsbyrået AP.

arrow-right expand-left ØDELAGT: Slik så det ut i områder rundt storbyen Beira 23. mars.

– På grunn av de enorme vannmassene og de store ødeleggelsene i Beira, er vi ikke overrasket over at det nå kommer utbrudd av vannbårne sykdommer som kolera, sier nødhjelpskoordinator i Beira i Leger Uten Grenser, Gert Verdonck.

Han opplyser at de støtter helsemyndighetene i landet med å ta vare på pasienter som kan ha kolera. Hittil har de behandlet flere enn 200 pasienter ved tre ulike helsesentre i byen – hver dag.

I løpet av de neste dagene skal arbeidet rustes opp, og et større behandlingssenter for Kolera skal gjenoppbygges, sier Verdonck.

DELTE UT NØDHJELP Sørafrikanske styrker landet tirsdag med helikopter i områder som er isolert etter flommen. Her i landsbyen Nhamatanda i nærheten av Beira. Foto: SIPHIWE SIBEKO / Reuters

Verdens helseorganisasjonen skal levere 900.000 koleravaksiner til Mosambik i løpet av denne uken.

Flere utfordringer

Tirsdag meldte FNs nødhjelpskontor OCHA at 1,8 millioner mennesker i Mosambik har behov for hjelp etter syklonens herjinger. I Mosambik er det offisielle dødstallet etter syklonen 446, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), og til sammen er rundt 700 mennesker bekreftet døde i Mosambik, Zimbabwe og Malawi.

I tillegg bor over 250.000 mennesker i flyktningleirer etter å ha blitt rammet av syklonen.

arrow-right expand-left MOBIL KLINIKK: Feltarbeider Aida Joao gir vann til et barn som mistenkes å ha lungebetennelse i en av Leger uten grensers mobile klinikker i Beira tirsdag.

Uværet kan ha vært en av de verste syklonene på den sørlige halvkule noensinne, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Fredag forrige uke klassifiserte FNs matvareprogram krisen som en nivå 3-krise, på lik linke med situasjonen i land som Syria, Jemen og Sør-Sudan. De regner med at over 1,7 millioner mennesker vil trenge nødhjelp i form av mat.

Behovet for hjelp vil likevel være enormt i lang tid fremover, og Jack Herheim i Leger uten grenser sier til VG at han regner med å bli i Mosambik i minst en måned.

– Mange sykehus er oppe og går igjen, men de er jo skadet alle sammen. Likevel er det er imponerende å se hvordan ting sakte, men sikkert har kommet på plass, og hvordan myndigheter og byen er i gang med opprydning, sier han.

Publisert: 29.03.19 kl. 18:40