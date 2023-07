Ukraina krever Nato-tidsplan

VILNIUS (VG) Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at det vil være absurd om Ukraina ikke får en konkret tidsplan for medlemskap ut av denne ukens Nato-toppmøte.

Ifølge Reuters skriver Presidenten på nettstedet Telegram at usikkerheten om Ukrainas fremtidige medlemskap vil motivere Russland til å fortsette sin terror mot Ukraina, og legger til at usikkerhet betyr svakhet.

– Det vil være uhørt og absurd om det ikke blir satt en tidslinje, verken for invitasjonen til Nato, eller for Ukrainas medlemskap, skriver Zelenskyj.

Ifølge VGs opplysninger ligger det an til at toppmøtet vil følge generalsekretær Jens Stoltenbergs anbefaling om en plan i tre punkter for et fremtidig medlemska, men ikke gi et direkte løfte om når det kan skje.

