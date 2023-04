Et ukrainsk jagerfly av typen Su-25 flyr over Druzjkivka øst i Ukraina. New York Times skriver at tjenestepersoner i det amerikanske forsvarsdepartementet tror det ukrainske luftforsvaret kan gå tom for raketter innen få uker.

Pentagon-rapport: Ukrainas luftforsvar kan snart gå tomt for ammunisjon

Ukraina trenger store mengder ammunisjon for å forhindre at det russiske luftforsvaret endrer krigens kurs, slås det fast i en lekket Pentagon-rapport. Rapporten kan også vise hvordan USA spionerer på sine egne allierte.

Takket være smarte manøvrer fra ukrainske offiserer og dårlig militært håndverk fra russisk hold, har ikke Russland klart å ta kontroll over luftrommet i det drøye året som har gått siden invasjonen. New York Times skriver, basert på samtaler med folk i det amerikanske embetsverket og lekkede dokumenter fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, at det kan endre seg raskt om ikke ukrainerne får inn mye ammunisjon.

Bekymringen er at Russlands mange angrep fra bakken er i ferd med å tømme de ukrainske lagrene av raketter til luftforsvarssystemene S-300 og Buk.

Ifølge lekkede dokumenter fra Pentagon ligger lagrene an til å være tomme 3. mai, og kanskje allerede i midten av april. Vurderingen er fra 28. februar og basert på det daværende forbruket av raketter. Justisdepartementet etterforsker lekkasjen av dokumentene.

– Fullstendig redusert

Ifølge de lekkede dokumentene ligger grenen av det ukrainske luftforsvaret som har ansvar for å beskytte soldatene ved fronten, an til å være «fullstendig redusert» innen 23. mai. Om det stemmer, kan det åpne for at Russland omsider tør å sende jagerflyene inn i Ukraina, er vurderingen til kildene New York Times har snakket med.

PENTAGON: USAs militære hovedkvarter i Arlington i Virginia

Høytstående personer i Pentagon sier at det vil være en stor utfordring for Ukraina, særlig om de russiske flyene får mulighet til å angripe ukrainske stillinger og viktige artillerimål på bakken.

Lekkasjen kan også ha avslørt at USA ikke bare spionerer på Russland, men også på sine allierte.

Spionerer på allierte

CNN skriver at noen av dokumentene, som amerikanskje tjenestemenn har bekreftet at er autentiske, viser hvordan nære allierte som Sør-Korea, Israel og Ukraina blir spionert på.

Tjenestemenn kanalen har snakket med frykter lekkasjene kan blåse sensitive kilder, og bidra til å skade viktige forhold med utenlandske allierte.

I Sør-Korea er det frustrasjon etter at dokumenter skal vise interne sørkoreanske diskusjoner om å levere artillerigranater til USA til bruk i krigen i Ukraina. Dette ville ha vært i strid med offisiell sørkoreansk linje.

Sørkoreanske tjenestemenn kommer til å ta opp saken med Washington.

Også i Israel har et lekket dokument skapt frustrasjon.

I et oppsiktsvekkende dokument som skal ha blitt ført i pennen av CIA blir det hevdet at Israels etteretningsorganisasjon Mossad skal ha oppfordret israelere og deres egne ansatte til protester mot regjeringen, som Israel har har sett så mye av i de siste ukene.

Statsministerens kontor i Israel har svart på vegne av Mossad og omtaler rapporten som «løgnaktig» og uten basis i virkeligheten.

– Mossad og deres tjenestepersoner - har ikke og kommer aldri til å oppfordre eget personell til å delta i demonstrasjoner mot regjeringen, delta i politiske demonstrasjoner eller noen politisk aktivitet, heter det fra Netanayhus kontro ifølge Al Jazeera.