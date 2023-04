TETT FORHOLD: Forholdet mellom Nato og EU er blitt enda nærmere, etter at Ursula von der Leyen ble toppleder i EU. Her er hun sammen med Jens Stoltenberg på Troll A-plattformen i Nordsjøen 17.mars

Hun kan bli Stoltenbergs etterfølger i Nato

BRUSSEL (VG) EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Spanias statsminister Pedro Sanchez er hete navn i spekulasjonene om hvem som blir Natos neste generalsekretær, når Jens Stoltenberg reiser hjem til høsten.

Stoltenberg selv har sagt tydelig og offentlig at han ikke er tilgjengelig for en ny periode, etter ni år og ikke mindre enn tre forlengelser av mandatet som forsvarsalliansens øverste leder.

Hans mandat i Nato utløper 30. september i år.

Avvisningen av enda en forlengelse fra Stoltenbergs side kan ha satt press på topplederne i Nato-landene, slik at de denne gangen må anstrenge seg ytterligere for å finne hans etterfølger.

Så er spørsmålet om Stoltenberg eventuelt kan fungere i noen måneder til, dersom en etterfølger ikke kan være på plass før i 2024. I vinter meldte tyske medier at han kunne få en kort forlengelse, og dermed få lede Natos 75 års jubileumsmarkering om nøyaktig ett år, 4.april 2024, i stiftelsesbyen Washington DC.

Den britiske avisen The Sun meldte i helgen at flere medlemsland har trukket fram Ursula von der Leyen som sin kandidat.

Britisk veto?

Men avisens kilder sier også at Storbritannia vil ha innvendinger mot von der Leyen, og at det begrunnes i at hun ikke gjorde nok for å bygge opp Tysklands militære organisasjon i årene da hun var forsvarsminister i hjemlandet.

Britene ønsker seg en britisk generalsekretær, og det hete navnet i London skal være landets sittende forsvarsminister, Ben Wallace. Men tanken på at en brite skal lede Nato, etter at Storbritannia brøt med EU, kan utløse et tilsvarende veto fra de mange Nato-landene i EU.

Gjensidig motstand mellom London og Brussel kan dermed åpne stillingen for en annen kandidat - den spanske statsministeren Pedro Sanchez. Han nyter høy tillit i Nato. I fjor sommer var Sanchez vert for Natos toppmøte i Madrid.

Men både von der Leyen og Sanchez er opptatt med nåværende gjøremål til langt ut i 2024. Hennes ’s valgperiode som EU-kommisjonens president løper fram til sommeren 2024. Og Sanchez sin mandatperiode utløper sent neste høst, som er siste frist for neste parlamentsvalg i Spania.

Andre aktuelle navn på ryktebørsen i Brussel er Nederlands statsminister Mark Rutte og Estlands statsminister Kaja Kallas.

Ingen utlysning

Da Stoltenbergs mandat ble forlenget våren 2022, og han sa fra seg stillingen som sentralbanksjef i Norge, ønsket Frankrike å bytte ut Stoltenberg med Estlands tidligere president Kersti Kaljulaid.

Jobben som generalsekretær i Nato kommer ikke som en utlysning, og det er topplederne i de 31 medlemslandene - når Finland blir medlem tirsdag - som må bli enige om Stoltenbergs etterfølger.

Men etter at både Stoltenberg og forgjengeren Anders Fogh Rasmussen begge hadde bakgrunn som regjeringssjef i sine hjemland, er det blitt en del av stillingsbeskrivelsen av Nato-sjefen må ha bakgrunn fra høyeste nivå i politikken.

Samarbeider tettere

Ursula von der Leyen har verken statsminister eller president på sin CV. Men hun har vært president i EU-kommisjonen siden 2019. Og i årene med henne og Stoltenberg i hver sin maktbase i Brussel, har de to bragt organisasjonene betydelig nærmere hverandre.

De deltar nå rutinemessig på hverandres toppmøter, og i januar undertegnet de en ny samarbeidsavtale på vegne av Nato og EU.

For to uker siden dro Stoltenberg og von der Leyen sammen til Troll A-plattformen i Nordsjøen, invitert av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).