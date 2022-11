FEIRER: Unge ukrainere er på plass på Maidan-plassen i Kyiv og markerer at Russland måtte trekke seg ut av Kherson.

Ukraina til russiske soldater: Slik overgir du deg

Den ukrainske hæren ber russiske soldater som er igjen i Kherson om å overgi seg - via en hotline eller chattjeneste som heter «jeg vil leve».

– Offiserene deres har overlatt dere til skjebnen. De oppfordrer dere til å skifte til sivile klær og prøve å rømme fra Kherson på egen hånd. Det vil ikke lykkes, skriver det ukrainske forsvaret i en melding på Telegram - adressert til russiske soldater som ikke har rukket å rømme over til den andre siden av elven Dnipro.

– Alle fluktruter er under kontroll av den ukrainske hæren. Alle soldater som prøver å gjøre motstand, vil bli tilintetgjort, heter det videre i meldingen, der russerne får beskjed om hvilket telefonnummer og hvilken chat de skal ta kontakt på - om de ønsker å overgi seg som krigsfanger.

President Volodymyr Zelenskyj fastslo fredag at byen Kherson igjen er under ukrainsk kontroll etter å ha vært okkupert av russerne helt siden mars.

Ukraina gir klar beskjed til russiske soldater:

– Den eneste sjansen til å overleve, er å overgi deg umiddelbart.

FEIRER: Ukrainere i hovedstaden Kyiv feirer at Russland har trukket seg ut av Kherson fredag.

De har også ikke-digital løsning:

– Ta ut magasinet og heng våpenet over venstre skulder med løpet ned, løft hendene med et hvitt flagg og rop «jeg overgir meg», gå til ukrainske militære og følg deres ordrer.

Samtidig hevder det russiske forsvarsdepartementet fredag kveld at samtlige av deres soldater har kommet seg over elven og til «rett» side av Dnipro.

– Ikke noe militært utstyr eller våpen er igjen. De russiske styrkene var forberedt på dette, heter det videre, ifølge RIA.

Det var onsdag at forsvarsminister Sergej Sjojgu og den øverstkommanderende på ukrainsk jord, Sergej Surovikin, opplyste at Russland hadde bestemt seg for å trekke seg ut av Kherson.

Russiske TV-kanaler forteller nesten ingenting om tilbaketrekningen fra Kherson, melder det uavhengige mediet Meduza.

Derimot diskuteres det mye i «patriotiske» Telegram-kanaler, der hærledelsen ofte blir kritisert, fortsetter Meduza.

– TV-kanalen Pjervyj nevnte overhodet ikke retretten fra Kherson i sine nyhetssendinger fredag. Heller ikke på Rossija-1 sa de noe om tilbaketrekningen, men viste til en rapport om hvordan regionene i Russland «fortsetter å ta imot flyktninger», heter det i Meduza.

En liten sjekk som VG gjorde hos store nettaviser fredag kveld ga det samme inntrykket, og storavisen Komsomolskaja Pravda fastslår i sitt hovedoppslag «ingen tap» for de russiske styrkene.

– Begge sider av elven blir våre igjen, skriver avisen kommentator Jevgenij Umerenkov.

Derimot er det mange Kreml-tro miltitærbloggere som kritiserer de væpnede styrkene. Noen går så langt som å kalle retretten «et svik».

– Fra et militært synspunkt er dette det mest alvorlige rent militære nederlaget til den russiske føderasjonen siden 1991, skriver militærbloggeren Colonelcassad, Boris Rozjin, som har 814.000 abonnenter.

– I minst de neste to dagene må vi lese, lytte og se hvordan svik og forræderi rundt Kherson vil bli rettferdiggjort og glattet over, og erklære at ingenting kan gjøres. Det kunne ha vært gjort, tidligere. Men ingenting ble gjort, skriver Grey Zone.

Ukrainske soldater med et pansret personellkjøretøy som de har sikret seg etter at russerne forlot Kherson.

– I folks øyne er dette et nederlag. Dette er tap av territorier som Russland har anerkjent som sine egne, skriver militærbloggeren Rybar (1,1 mill. abonnenter) - med henvisning til at president Vladimir Putin i slutten av september bestemte at Russland skulle annektere fire regioner i Ukraina, blant annet Kherson.

Russerne sprengte tre broer over Dnipro i tilbaketrekningen, melder Unian. Det ukrainske nyhetsbyrået skriver også at russerne lørdag kommer til å prøve å hente ut kollaboranter, altså folk som har samarbeidet med den russiske okkupasjonsmakten, fra Nova Kakhovka, en by i Kherson fylke. Unian bruker «Senteret for nasjonal motstand» som kilde for dette.

I Ukraina advarer lederen i det nasjonale sikkerhetsrådet, Aleksej Danilov, folk mot å flytte tilbake til Kherson.

– Et enormt område er minelagt. Derfor bør befolkningen være veldig forsiktig. De må vente til våre væpnede styrker gir klarsignal til å flytte tilbake. Dette er en stor jobb for våre gutter og jenter som skal gjøre den jobben, sier Danilov ifølge Unian.