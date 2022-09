SIKKERHETSRÅDGIVER: Jake Sullivan i Det hvite hus søndag.

Varsler «katastrofale konsekvenser» om Russland bruker atomvåpen

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver sier responsen blir hard om Russland tråkker over en linje i krigen i Ukraina. Utenriksminister Blinken er usikker på om det finnes noen som tør å stoppe Putin om han bestemmer seg for å trykke på atomknappen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sier USA vil svare Russland dersom landet tar i bruk atomvåpen under krigen i Ukraina.

– Dersom Russland krysser denne linjen vil det få katastrofale konsekvenser. USA vil svare besluttsomt, sier han søndag.

Russland kommer trolig til å annektere de fire områdene i Ukraina hvor det denne helgen avholdes såkalte «folkeavstemninger» om å inkludere Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja i Russland.

Det kan bety at Russland ser på områdene som en del av Russland, og at landets atomvåpen-doktrine også gjelder her.

USAs utenriksminister Antony Blinken har også snakket om atomvåpen-truslene, i programmet «60 Minutes». Han sier det er usikkert om noen i kretsen rundt Putin vil stoppe ham og si «nei» dersom han velger å bruke atomvåpen, selv om det i utgangspunktet finnes en kommandolinje for atomvåpenbruk.

– Og det er akilleshelen til alle enevelder. Det er ikke alltid det finnes noen som har kapasitet eller vilje til å fortelle lederen sannheten. En av grunnen til at Russland nå har havnet i trøbbel er at det ikke finnes et system som effektivt kan fortelle Putin at han gjør feil, sier Blinken i intervjuet ifølge CBS.

Storbritannias statsminister Liz Truss mener Vesten ikke skal la seg skremme av Putins atomvåpen-trusler.

– Vi skal ikke lytte til hans sabelrasling og falske trusler. I stedet må vi iverksette flere sanksjoner mot Russland, og fortsette å støtte Ukraina, sier hun i et intervju med CNN.

Ukrainas president Zelenskyj tror imidlertid ikke Putin «bløffer» når han truer med atomvåpen.

SÅR TVIL OM KOMMANDOLINJENE I RUSSLAND: USAs utenriksminister Antony Blinken.

I et intervju med CBS søndag sier han Ukraina og landets allierte må fortsette å legge press på Putin, og ikke tillate han å fortsette.

Dara Massicot som er ekspert på russisk forsvar i Rand Corporation advarer mot at krigen nærmer seg ukjente farvann.

– Putin brenner broer bak seg ved å mobilsere og arrangere falske folkeavstemninger for å annektere ukrainsk territorium. Dersom denne strategien ikke virker, kan han føle behov for å piske på enda hardere, sier hun til Washington Post.

Det er imidlertid ingenting som tyder på at Russland gjør klar atomvåpen til bruk. Det opplyser en amerikansk tjenesteperson til avisen.

– De strategiske truslene er der, men vi har ikke sett noe taktisk som tyder på at faren er økt per nå, sier

Putin uttalte i krigens første dager at atomvåpnene er satt i beredskap. Amerikansk etterretning kunne imidlertid ikke se noen tegn til dette da heller.