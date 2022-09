Putin varsler delvis militær mobilisering: 300.000 nye soldater

Russlands president Vladimir Putin mobiliserer reservestyrkene og truer Vesten med atomvåpen. Ifølge forsvarsministeren vil det gi 300.000 nye soldater til krigen i Ukraina.

Putin varsler i talen onsdag morgen delvis militær mobilisering i den forhåndsinnspilte talen.

Mobiliseringen starter allerede onsdag ifølge nyhetsbyrået RIA. Kun statsborgere som for øyeblikket er vernepliktige og særlig militære veteraner med relevant erfaring, vil bli innkalt til tjeneste.

– Vi vil bruke alle midler vi har til rådighet for å forsvare landet vårt og vårt folk, sier presidenten.

Putin ber lederne i hver av de drøyt 80 russiske regionene om å sørge for at mobiliseringen går raskt.

I mai skrev VG at Russland kunne mobilisere to millioner reservister, ifølge armedforces.eu, som fører oversikt over verdens land sine militærstyrker.

Etter Putins tale opplyser Russlands forsvarsminister Sergei Sjojgu ifølge RIA at 300.000 reservister kalles inn. Det tilsvarer minst enn dobling av de russiske styrkene i Ukraina i dag.

Han lover samtidig at vernepliktige ikke vil bli berørt av mobiliseringen.

Info Dette er mobilisering Mobilisering er en fullstendig oppsetning på krigsfot av landets væpnede styrker. I kriser hvor man ønsker å styrke landets forsvarsevne, men ikke gå til full mobilisering, kan beredskapstiltak iverksettes.

Disse er planlagt for forskjellige trinn og innebærer hel eller delvis oppsetning av blant annet bestemte staber, avdelinger, og fartøyer .

Under den kalde krigen var Norge et av de land i verden som kunne mobilisere størst prosentandel av sin befolkning til krigstjeneste. Forsvaret kunne mobilisere nær 10 prosent av befolkningen, i tillegg kom alle de som støttet opp under totalforsvaret med materiell, arbeidskraft eller eiendom. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Ikke en bløff

I talen sier han at Vesten har bedrevet en atomvåpen-utpressing mot dem. Han sier videre at Vesten har gått over alle streker i sin aggresjon mot Russland.

– Når vår territorielle integritet er truet, bruker den russiske føderasjonen alle tilgjengelige midler. Dette er ikke en bløff.

Han hevder Russland har mer moderne atomvåpen enn Vesten.

– Jeg sier til Vesten: Vi har mye våpen å svare med, det er ikke en bløff.

Putin sier at myndighetene må åpne pengesekken for å øke produksjonen av våpen og styrke forsvarsindustrien:

– Jeg vil legge til at dekretet om delvis mobilisering også gir ytterligere tiltak for å oppfylle den statlige forsvarsordren.

Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu hevder at i underkant av 6000 russiske soldater er drept i Ukraina. Ukrainske myndigheter hevder at det er mange ganger flere.

Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu i august.

Støtter folkeavstemning

– Vi vil bruke alle ressursene vi har for å forsvare vårt folk, sier han.

I talen bruker Putin igjen uttrykket «nynazistisk» om myndighetene i Kyiv - på samme måte som han i starten av krigen snakket om å «avnazifisere» Ukraina. Han fremhever at Russland må ta nødvendige skritt for å bevare Russland og selvbestemmelsesretten og går hardt ut mot Vesten, som han mener har skyld i krigen:

– Vesten vil dele opp Russland, hevder han.

Han sier at Vesten presset Ukraina til krig mot Russland, og at Ukraina startet krigen da de brukte militær makt i de russisk-okkuperte områdene i Donbas.

Putin sier at han støtter folkeavstemningene i de russisk-okkuperte områdene i Ukraina og at de vil gjøre alt i sin makt for at kan avholdes under sikre forhold.

DONBAS: Putin sier blant annet i talen at Vesten presset Ukraina til krig mot Russland. Her fra Pryvillja i Donbas-området 14. juni.

Ytterligere eskalering

Den siste tiden har ukrainske styrker hatt stor fremgang og brutt gjennom russiske stillinger både i nord, øst og sør i landet. Russiske styrker er blitt presset tilbake i flere strategiske områder.

Tirsdag reagerte Russland med det mange anser som ytterligere eskalering av krigen:

Den russiske nasjonalforsamlingen forbereder lover som vil skjerpe straffene for forbrytelser som desertering eller ordrenekt, dersom det vedtas en full mobilisering.

Pro-russiske ledere i Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja annonserte tirsdag planer om folkeavstemning om å tilslutte seg Russland. Folkeavstemningen starter allerede fredag denne uken.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa til VG tirsdag at det er «folkeavstemninger som ikke har noen legitimitet». Utenriksminister Anniken Huitfeldt har fordømt folkeavstemningene og kaller dem «illegale».

Forsinket tale

Russiske statsmedier varslet tirsdag at Putin skulle tale til nasjonen tirsdag kveld, men talen ble utsatt uten noen forklaring fra Kreml – som heller ikke var varslet talen på forhånd.

Putin går til voldsomt angrep på Vesten i sin tale onsdag:

– De gjorde total russofobi til sitt våpen, inkludert at de i flere tiår målrettet dyrket hat mot Russland, først og fremst i Ukraina.

Presidenten kaller den ukrainske revolusjonen i 2014 som «et kupp» og hevder at dagens Kyiv-regime har nektet å gå med på en løsning om Donbas-regionen, og at et storstilt angrep på Donbas derfor var «uunngåelig».

Putin hevder også at Kyiv var positive til å finne en løsning etter starten på krigen den 24. februar, men at Vesten har påvirket dem i en annen retning. Han bruker uttrykk som «barbarisk» og «bødler» om Zelenskyj og hans folk. Putin trekker også frem det gamle russiske argumentet om ukrainernes rolle under den andre verdenskrig og den omdiskuterte nasjonalisten Stepan Bandera.

