EN JENTES HISTORIE: Talaa er en av flere millioner syrere som nå gjenlever allerede sterke traumer. Bildet er tatt for flere år siden, da hun levde i Aleppo.

Først ble syriske Talaa (17) skutt og bombet – så kom jordskjelvet

Da hun var 12 år, ble Talaa skutt av en snikskytter. Så ble sykehuset der hun kjempet for å overleve, bombet. For mange syrere er jordskjelvet en ny katastrofe – på toppen av et liv ødelagt av krig.

De trodde de endelig var trygge.

Men så bråvåknet Talaa og hennes familie natt til mandag i forrige uke, av at deres nye hjem i den tyrkiske grensebyen Reyhanli, ristet ustoppelig.

Veggene begynte å sprekke opp.

– Jeg var livredd, jeg fikk panikk. Så mange vonde minner rev gjennom meg umiddelbart, sier 17-åringen til VG over telefon.

Hun og familien har nemlig vært i lignende situasjoner før. De har en livserfaring ingen unner dem:

Familien har overlevd mange bombeangrep tidligere. De har levd et liv med sammenraste bygninger rundt seg, som følge av angrep fra det syriske regimet og deres allierte – Russland.

RASERT: Byen Harim i Idlib-provinsen i nordvestlige Syria fotografert etter jordskjelvet, som raserte en rekke byer i den krigsherjede regionen.

Katastrofen i katastrofen

Jordskjelvet for to uker siden raserte en rekke byer i sørlige Tyrkia og nordvestlige Syria. Så langt er over 46.000 mennesker bekreftet døde i de to landene.

Katastrofeområdet, på begge sider av grensen, har en helt spesielt rolle i den tolv år lange syriske borgerkrigen:

Det bor over tre millioner syriske flyktninger i Tyrkia. Majoriteten befinner seg i grenseområdene som er rammet.

På den andre siden av grensen, i de opprørskontrollerte områdene i Idlib-provinsen og nord i Aleppo-provinsen, befinner det seg rundt tre millioner internt fordrevne mennesker.

Mange av dem har flyktet fra områdene kontrollert av diktatoren Bashar al-Assad Bashar al-Assad President i Syria siden juli 2000. Overtok makten etter faren Hafez al-Assad, som da han døde hadde styrt landet i 30 år. . Assad-regimet og Russland har sammen bombet disse områdene omfattende siden 2015.

Området, som kontrolleres av svært omstridte islamister , har langt mindre tilgang til nødhjelp og redningsutstyr – og i 2020 kalte FN situasjonen der en av det største humanitære krisene i verden.

17-åringen Talaa er én av de mange millioner syrere som nå opplever en ny katastrofe, på toppen av så mange andre katastrofer.

Hun er den eldste av fire søstre. Deres historie er bare ett eksempel på de umulige utfordringene så mange syrere nå står i.

Skutt i magen

Talaa og familien er fra den syriske storbyen Aleppo.

I 2012, da Talaa var syv år, tok opprørerne over store deler av byen.

Talaas foreldre var aktive motstandere av Assad-regimet. De støttet opprøret og ønsket demokrati og frihet fra et regime som har kontrollert Syria med jernhånd siden Bashar al-Assads far tok makten for over 50 år siden.

I 2015 gikk Russland aktivt inn på president Assads side i krigen. Russiske jagerfly begynte å teppebombe Talaas by – Aleppo.

I 2016 var opprørerne i ferd med å knuses av regimet og Russlands offensiv.

LES OM ALEPPOS FALL: De er omringet og angrepet i Aleppo. Her er innbyggernes historier om å overleve

På sensommeren, i august, snek en snikskytter seg inn i familiens nabolag og skjøt tilfeldige innbyggere, ifølge Talaas mor, Eman Hashem.

– Idet de forsøkte å komme seg unna, sa Talaa at hun plutselig hadde voldsomme smerter i magen. Hun var skutt. Hun besvimte av skadene, sier Eman til VG.

De fikk henne til et sykehus, men der, mens datteren ble operert og kjempet for livet, ble sykehuset bombet. Redningsarbeidere klarte ifølge moren å få Talaa ut av ruinene i live.

ETTER SKUDDET: Talaa fotografert etter at hun overlevde å bli skutt i Aleppo i 2016.

Et liv på flukt

I desember 2016 overga opprørerne seg. De, og innbyggerne i deres områder, fikk tilbud om å evakueres ut av byen, mot at opprørerne la ned våpnene.

Talaas familie kjørte ut av hjembyen i en stor busskolonne. Det var siste gang de så Aleppo.

Da VG snakker med Talaa og hennes to år yngre søster Alya over telefon, flommer minnene over.

– Jeg elsker Aleppo. Jeg har alle mine barndomsminner derfra, sier Alya.

BARNDOMSMINNER: Talaa sammen med søstre og venner i hjembyen Aleppo før de måtte flykte.

– Selv om det var vondt å leve gjennom krigen i Syria, er jeg glad for alt jeg har opplevd, sier Talaa, og føler hun må forklare seg nærmere.

– All forandringen og alle utfordringene har gjort meg så sterk. Jeg mener ikke å høre ut som en narsissist, men jeg er mye sterkere enn de fleste andre på min alder, sier hun.

Ifølge moren, Eman, er de to eldste døtrene dypt traumatiserte, men de forsøker hver dag å holde seg positive.

Etter at de forlot Aleppo, bodde familien i ulike områder nærmere grensen til Tyrkia, som var utenfor Assads kontroll. De var, som millioner av andre, internt fordrevne.

For to år siden reiste de rett over grensen fra Idlib, til Reyhanli, en tyrkisk by.

Det var der de var natt til mandag i forrige uke, da jordskjelvet igjen satte dem i livsfare.

VIL VÆRE POSITIV: Alya (15) sammen med lillesøsteren Elma (12). Alya prøver å være positiv tross alt: – Vi er vant til å flytte, sier hun.

Våkner av mareritt

Moren Eman, som har fire døtre, sier at døtrene ble ekstra hardt psykisk rammet av jordskjelvet. Særlig eldstedatteren Talaa.

– Jeg kunne se at hun ble retraumatisert av jordskjelvet og av frykten for at huset skulle rase. Om nettene den siste uken har hun våknet av forferdelige mareritt.

Familien mistet mange i jordskjelvet som befant seg på den syriske siden av grensen.

Eman begynner å gråte da hun snakker med VG.

Igjen må familien hennes flytte, på søken etter et trygt hjem. Igjen skal de samle sammen det lille de har av fysiske minner fra Aleppo, og reise.

TRAGEDIE: En mann skriker etter funnet av et dødt barn i ruinene i Idlib etter jordskjelvet.

Enorme behov: Sjokket kan bite seg fast

Ødeleggelsene og behovet for nødhjelp i de jordskjelvrammede områdene av Syria er enorme.

Fredag ble det kjent at Norge skal sende legemidler, medisinsk infrastruktur og medisinsk forbruksmateriell til Syria. Donasjonen er verdt om lag elleve millioner kroner.

– Behovet for medisinsk utstyr og legemidler etter jordskjelvet i Syria er stort. Jeg er glad for at Norge kan bistå humanitært i denne situasjonen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Spesialrådgiver for beskyttelse av barn i humanitære kriser, Randi Saure i Redd Barna, har fortalt VG at det i tiden som kommer nå særlig er avgjørende å fokusere på de psykologiske traumene barna i katastrofeområdene kan få.

– Katastrofen går inn i minnesystemet deres. Når et barn opplever slike sjokk, og de ikke blir bearbeidet raskt, kan sjokket bite seg fast og påvirke barnet resten av livet. De blir traumatisert. Derfor er tidlig hjelp veldig viktig.

Talaa og Ayla gjør seg igjen klare til å flytte.

– Jeg orker ikke mer, sier Talaa, og avslutter.

– Jeg er så lei av og alltid flytte på oss. Jeg ønsker meg en fast base.