Norske Tanya i Tyrkia: Flyttet tilbake til hus med sprekker

GAZIANTEP/OSLO (VG) Norske Tanya og millioner av tyrkere som opplevde jordskjelvet lurer på det samme: Skal de flytte tilbake til boliger som kan ha skjulte skader?

Omfanget av jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og Syria er fortsatt ikke fullt ut kartlagt.

Nesten 44.000 er døde.

Antallet omkomne øker for hver time, og selv om det fortsatt letes i ruinene og man finner folk i live, går det lenger og lenger mellom hvert mirakel.

Over én million har mistet sine hjem. Av dem har tyrkiske myndigheter evakuert nær 200.000 og bosatt nær 700.000 i teltleirer, får VG opplyst av den tyrkiske nødetaten AFAD.

Samtidig som den enorme tragedien, har det utspilt seg et drama i mindre målestokk: Millioner opplevde jordskjelvet, forlot sine hjem i all hast, og har i over en uke bodd i midlertidige tilfluktssteder.

Blant dem er norske Tanya Khadijah Lopez-Vidal (39) som følte jordskjelvet riste hjemmet hennes, og fortalte VG om den skremmende opplevelsen.

– Hele bygget svingte fra side til side, man ble kastet rundt og ting falt ned fra hyller. Vi trodde taket skulle falle i hodet på oss, beskrev hun dagen etter skjelvet.

Fem døgn senere traff VG henne i den tyrkiske byen Gaziantep. Da hadde hun tatt et vrient valg: Hun hadde flyttet tilbake.

– Det er en veldig utrygghet, men også veldig vanskelig å vite hva man skal gjøre, forteller hun, og understreker at de er blant de heldige som ikke ble skadet eller mistet hjemmet.

– Blokken vi bodde i klarte seg ganske bra. Men det er mange små sprekker i veggene, og i taket. Vi føler oss ikke trygge her, men vi har ikke noe annet sted å være.

IKKE TRYGGE: Tanya forteller at hun har slitt med angst etter jordskjelvet, og har bestemt seg for å dra hjem til Norge og Oslo tidligere enn planlagt.

Den norske sykepleieren er i permisjon med datteren Hannah på ti måneder, og er i Tyrkia fordi faren til jenta bor der.

Den første natten oppholdt familien seg ute, i en park i nærheten. Det var minusgrader, snø og sludd. De neste nettene sov de på gulvet i en moské.

– Det var isende kaldt, og veldig trangt der. Vi ble advart mot at noen kunne stjele. Hver gang det kom et etterskjelv, brøt det ut panikk.

Til slutt dro de hjem.

Hun viser VG rundt i leiligheten. Der går det tynne sprekker i taket og langs veggene, som ser ut som om noen har skriblet med en blyant.

– Det er i hvert fall varmt her, vannet virker og strømmen virker.

GAZIANTEP: I provinshovedstaden Gaziantep, nær episenteret for jordskjelvet, har noen boliger kollapset, mens andre er blitt stående.

Da VG besøkte den lille familien i Gaziantep i slutten av forrige uke, var de fortsatt usikre på om det var tillatt å bo der.

– Lokale myndigheter har nå vært og sett på bygget, og bestemt at siden det er blant blokkene med færrest skader, så er det trygt nok, forteller Tanya til VG på telefon onsdag.

Familien er den eneste som har tatt sjansen på å flytte hjem til blokken.

Egentlig skulle hun bli i Tyrkia ut mammapermen, men nå satser hun på å dra til Norge så snart det blir ledige billetter.

FLYKTET FRA KRIGEN: Pappa’n til Hannah, Mahmoud (40), er flyktning fra krigen i Syria.

For Hannahs pappa, Mahmoud (40) er situasjonen mer vrien:

Han er flyktning fra Syria, der han er født og har vokst opp, men har palestinske foreldre. Han har fått opphold i Tyrkia, men har ikke gyldig pass.

Han mistet det ene beinet under beleiringen av bydelen Øst-Ghouta, i utkanten av Damaskus.

– Bombingen var som et jordskjelv – hver dag. Så jeg skal klare meg, sier han.

PS: 84.726 bygninger i Tyrkia er enten kollapset eller er ødelagt som følge av de to kraftige jordskjelvene 6. februar, opplyser myndighetene.