I SKJUL: Den ukrainske enheten skjuler rakettartilleriet MLRS i skogen. Det ble donert av Norge og Storbritannia i fjor.

VG ved fronten: Angriper russerne med norske våpen

DONBASS, UKRAINA (VG) – Det er en katt og mus lek. Vi jager russerne og de jakter oss, sier kommandant «Sula». VG besøkte enheten hans ved fronten i Donbas. De angriper russiske mål med rakettartilleriet MLRS – donert av Norge og Storbritannia.

Norge leverte det langtrekkende rakettartilleri MLRS MLRSForkortelse for Multiple Launch Rocket System. Det er en amerikanskprodusert, mobil, selvdrevet flerrørs rakettkaster. Den kan avfyre både styrte og ustyrte raketter. til Ukraina på slutten av sommeren i fjor, i samarbeid med Storbritannia. Det ble raskt et avgjørende våpen i kampen om øst-Ukraina.

Rakettene var svært viktige når ukrainske styrker klarte å presse russerne ut under Kharkiv-motoffensiven i september i fjor, østover tilbake mot Russland og sørover mot Donbas.

Og nå brukes systemet for å slå ut blant annet russiske kommandosentre, våpenlagre, flystriper og store ansamlinger av militære kjøretøyer.

Takknemlige

– Vi er virkelig takknemlige for bidraget fra Norge. Uten MLRS ville krigen sett helt annerledes ut, mener «Sula», mens han viser oss rakettartilleriet med navnet M-270.

Vi møter de ukrainske soldatene etter en seks timer lang kjøretur langs utbombede landsbyer, istykkerskutte toglinjer og veier som nesten er forsvunnet i kamphandlinger.

Området ved frontlinjen er totalt ødelagt. Ikke et hus har fått stå i fred.

Dypt inne i skogen holder de til, mens lyden fra utgående artilleri og nedslag fra russiske granater kan høres i det fjerne. Her står den tidligere norske MLRS-vognen, sammen med et par grønnmalte biler og en pansret personellvogn.

Viktig mål

– Vi er det viktigste målet for de russiske styrkene. Klarer de å uskadeliggjøre en av våre MLRS, får de heltestatus. Derfor har de egne avdelinger som jakter oss. Og vi har egne tropper som forsøker å ta de russiske rakettbatteriene, forteller «Sula».

Info MLRS Norge kjøpte på 1990-tallet inn MLRS vogner og mange raketter.

Rakettene var klasebomber og hadde dårlig presisjon.

Da Norge ble med på klasevåpenforbudet få år senere, ble vognene tatt ut av tjeneste.

Disse har stått på lager siden 2005.

I juni 2022 avtalte Norge å sende tre MLRS-vogner til Storbritannia. Disse skulle Storbritannia oppgradere og beholde selv, mot at de sendte tre ferdig oppgraderte vogner umiddelbart til Ukraina. Vis mer

SLAGMARK: Ved fronten i Donbas er ødeleggelsene enorme. Veier, bygninger og master er rasert av artilleri.

MANGLER RAKETTER: De ukrainske soldatene sier det mangler raketter. – Vi har for liten tilgang til raketter til MLRS-systemet, sier kommandant «Sula».

Soldatene, med kommandant «Sula» i spissen, har operert det mobile rakettartilleriet MLRS siden det ble donert i fjor. Med rakettene de bruker nå, kan de nå mål opp til 84 kilometer unna.

Men de foretrekker å operere mye nærmere fienden.

– For størst mulig effekt ønsker vi å treffe målet med 90 graders vinkel. Da må vi stå langs frontlinjen når vi skyter. Det betyr at vi er veldig utsatt for russiske kamikaze-droner og russisk artilleri.

Enheten skjuler seg i skogen mens de venter på oppdrag for at overvåkningsdroner ikke skal kunne oppdage dem. Når målet er plukket ut, flytter de artilleriet til åpent landskap og avfyrer raketter. Så må de raskt trekke seg tilbake.

UTSATT: Russiske stryker jakter på det ukrainske MLRS-artilleriet. Daglig høres det droner i området, som søker etter enheten.

Stort behov for raketter

– Vi må være veldig selektive og kresne når det gjelder målene vi ønsker å ta ut. Vi skyter aldri på eget initiativ, men venter på ordre fra etterretning og spottere, sier «Sula».

Grunnen til at de må være kresne, er mangelen på raketter. Der er behovet nesten umettelig. Bare i kampene om Lyman, som endte 1. oktober, avfyrte enheten 180 raketter.

– Det er et stort behov for flere raketter til dette MLRS-systemet. Det er helt avgjørende for å klare å presse russiske styrker tilbake.

VENTER PÅ ORDRE: Soldatene venter i skogen på ordne om neste angrep.

Mangelen på raketter er ikke den eneste utfordringen akkurat nå. Skogene og landsbyene her ved fronten er dekket med miner.

– Det er forskjellige utfordringer til forskjellige tider. Her er vi stasjonert nå, er det veldig mye miner, som gjør det svært krevende å bevege seg rundt og flytte kjøretøyene våre, sier «Sula».

Økt intensitet

De har merket at de russiske strykene har økt intensiteten i kampene de siste ukene. Angrepene er hyppigere, noe som har gjort at de har avfyrt raketter oftere. Nå har de stått i skogen i to dager, og regner med å måtte angripe igjen til natten.

– Vi er konstant i beredskap, og kan rykke ut på få minutter. Enkelte perioder er vi i aktivitet i fire–fem dager i strekk.

– Da sover vi på skift. Når raketter skal avfyres, sover sjåførene, og når vi flytter på oss, sover resten av gruppen. Det er et nomadeliv, forteller kommandanten.

SIGNERER: Med en hilsen til en venninne, signerer en av soldatene den en raketten. «Gratulerer med dagen Rita».

Soldatene står bak MLRS-vognen. En av soldatene tar frem en tusj og signerer den ene raketten: «Gratulerer med dagen Rita», skriver han. En hilsen til en venn som også tjenestegjør i den ukrainske hæren og som har bursdag i dag.