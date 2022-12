SKUTT: Sjimpansen Torsten skal ha vært Lindas adoptivsønn. Onsdag ble de to skutt og drept da de tok seg ut av innhegningen i Sjimpansehuset.

Torsten og Linda skutt og drept da de forsøkte å rømme

Sjimpansen Torsten og det som skal være hans adoptivmor Linda, ble skutt og drept etter å ha tatt seg ut av innhegningen i Sjimpansehuset i Furuviksparken i Sverige.

Totalt fire sjimpanser ble skutt onsdag, etter å ha tatt seg ut av innhegningen i Sjimpansehuset i Furuviksparken i Gävle. Tre av dem døde, mens en fjerde ble skadet.

To av de døde sjimpansene var Linda (42) og Torsten (3), opplyser Furuviksparken i en pressemelding fredag.

– Det er en utrolig tristhet vi alle føler akkurat nå. Disse sjimpansene er høyt elsket, og det som har skjedd er forferdelig. Vi forstår at mange mennesker er triste og opprørte akkurat nå, og vi er utrolig lei oss for at denne situasjonen kunne oppstå, skriver de.

De skriver samtidig at de tar «fullt ansvar» for situasjonen, og at det vil bli gjennomført en gransking av hva som har skjedd. Politiet har anmeldt dyreparken for brudd på dyrevernloven.

Ifølge Aftonbladet ble apene skutt og drept fordi dyreparken ikke hadde tilstrekkelig med bedøvelsesmiddel.

Totalt har syv sjimpanser holdt til her. Ettersom de ansatte bare har tatt seg delvis inn i Sjimpansehuset, har de fredag ikke fullstendig oversikt over hvor mange som er døde.

Aftonbladet skriver at to av dem som er skutt, Santino og Manda, «ligger nede» i Sjimpansehuset. Den ene er bekreftet død, men også den andre fryktes omkommet, skriver Furuviksparken i en pressemelding.

KONGELIG TILKNYTNING: Sjimpansen Santino ble født i 1978 og kom til parken da han var fire år. Ifølge Aftonbladet står Santino bak flere kunstverk som eies av kronprinsesse Victoria.

Krevende aksjon

Det var onsdag at ansatte i dyreparken oppdaget at totalt fem sjimpanser hadde tatt seg ut fra innhegningen. I tre dager har apene gått løs inne i Sjimpansehuset.

Ansatte i dyreparken prøvde flere ganger å ta seg inn. Det ble blant annet brukt droner for å lokalisere apene, og væpnede nødteam har holdt vakt ved Sjimpansehuset.

Først fredag lyktes de.

Aftonbladet skrev fredag formiddag at de gjenværende sjimpansene fremdeles ikke er i sine innhegninger, men at dyrepasserne kan nå dem gjennom en rist. I løpet av dagene sjimpansene har vært på flukt, klarte ikke dyrehagen å gi dem mat.

– Vi skal gi dem varme med varmevifter, vi skal gi dem mat og varm drikke. De liker varm sjokolade, så det skal de få, sier eier av Furuviksparken Annika Troselius til det svenske nyhetsbyrået TT.

Adopterte andre sjimpanser

Ing-Marie Persson har jobbet med apene i over 30 år. Hun sier til Aftonbladet at avdøde Linda ble født i Liberia i 1980, hvor hun så hele familien bli skutt før hun kom til Furuviksparken.

Persson beskriver Linda som en fantastisk sjimpanse som «adopterte andre barn». Linda skal blant annet ha adoptert Torsten fra hans mor Maria Magdalena, som også bor i Sjimpansehuset.

Sjimpansene Selma, Maria Magdalena og Tjobbe skal være uskadet etter hendelsen. De to sistnevnte er avdøde Torstens foreldre, som ble født i 2019.