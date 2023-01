MANGE KLEMMER: Familie og venner omfavnet Hawaii-mannen etter de mottok de gode nyhetene i rettssalen i Hilo på Hawaii tirsdag.

Frikjent etter 22 år i fengsel: − Veldig takknemlig!

Han er tidligere dømt for drap, kidnapping og seksuelt overgrep av den 23 år gamle kvinnen Dane Ireland. Tirsdag ble Albert «Ian» Schweitzer beordret løslatt fra Arizona fengsel etter nye bevis.

– Mine følelser var overalt, sier Albert «Ian» Schweitzer til AP News etter høringen tirsdag.

For 22 år siden ble Schweitzer dømt for drap, kidnapping og seksuelt overgrep mot den 23 år gamle amerikanske kvinnen Dane Ireland på Hawaii.

En gjerningsperson skal ha kjørt på Dane Ireland mens hun syklet, fraktet henne et stykke bort fra påkjørselsstedet, før personen skal ha voldtatt og banket henne opp.

Hun døde senere på Hilo sykehus på Hawaii.

Under en høring tirsdag i rettssalen i Hilo beordret dommer Peter Kubota at Schweitzer skulle bli løslatt fra fengsel, skriver AP News.

– Albert «Ian» Schweitzer bør løslates fra lenkene umiddelbart, fastslo dommer Peter Kubota.

Nye bevis

Løslatelsen av den tidligere dømte 51-åringen kommer etter at hans advokater presenterte nye bevis under høringen.

En DNA-ekspert fra California presenterte et nytt bevis som viser at hans DNA ikke var å finne på T-skjorten til kvinnen som ble funnet drept.

– Jeg er veldig takknemlig, sier en tydelig preget Albert «Ian» Schweitzer til Hawaii News Now, mens han er omgitt av familiemedlemmer.

Nye analyser viser også at dekkmønsteret på bilen til Schweitzer ikke er likt dekkmønsteret som ble funnet ved påkjørselsstedet.

– Hadde rettssaken funnet sted i dag, ville ikke en jury dømt Schweitzer for seksuelt overgrep og drap, står det i begjæringen etter høringen.

LØSLATT FRA FENGSEL: Albert "Ian" Schweitzer er nå løslatt fra Arizona fengsel etter at nye bevis har kommet fram under en høring tirsdag.

Hevdet uskyld

Albert «Ian» Schweitzer ble i 2000 dømt til 130 år i fengsel, og har hittil sonet 22 år av de i Arizona fengsel i USA.

Han har alltid insistert på at han er uskyldig.

En mann tiltalt for narkotikakriminalitet kontaktet politiet i etterkant av drapet og hevdet at hans halvbror, Frank Pauline junior, var vitne til angrepet av den 23 år gamle kvinnen.

Pauline, som selv sonet en dom for et annet seksuelt overgrep, ble avhørt av politiet. I avhørene hevdet han at brødrene Ian Schweitzer og Shawn Schweitzer sto bak angrepet og drepte den unge kvinnen.

Pauline ble avhørt syv ganger, og ga ulike forklaringer hver gang, og snakket seg selv inn i saken.

Til tross for mangelen på bevis som knyttet Ian Schweitzer og Shawn Schweitzer til drapet, ble de to, med Frank Pauline, tiltalt i 1997.

Pauline har senere sagt at han ønsket å gi informasjon om Ireland-mordet til politiet for å få tiltalen mot halvbroren hans droppet.

LANG KAMP: «Hawaii Innocence Project» sin leder Kenneth Lawson presenterer saken om Dana Ireland til en jusstudent.

En lang kamp

Uskyldighetsprosjektet (« The Innocence project»), Schweitzers advokater og Lawsons Group har alle kjempet for å få til en ny høring.

I 2019 fikk Schweitzers advokater og aktorer på Hawaii til en gjenopptagelsesavtale. Det hadde aldri tidligere blitt inngått en slik avtale på Hawaii.

De siste tre årene har partene i avtalen delt informasjon og gått igjennom saksdokumentene.

Påtalefullmektig Shannon Kagawa ba dommer Kubota avslo forespørselen om ny høring. Han mente at de nye bevisene ikke ville endre utfallet av en ny rettssak.

Dommer Kubota sa seg uenig, og mente at med de nye bevisene ville en jury frikjenne Schweitzer.

Nå er Schweitzer tilbake på hjemplassen Hawaii.

– Det føles godt å være tilbake på Hawaii. Lufta og vannet er friskt, sier han til AP News.