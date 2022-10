Olga (32)

jakter russiske

soldater. Hun avslører

fiendens

posisjoner. Så smeller det.

KRIGEN I UKRAINA

Drone­krigeren

Kvinnenes krig mot Putin

Sammen med bataljonen sin driver Olga, med kodenavn «Matir», skyteøvelse på en flyplass i utkanten av Kharkiv. Maskingeværene avfyres i hurtig tempo mot blinkene som står en i sandhaug.

Fra sekken pakker Olga ut et våpen som har hatt stor innvirkning på krigen.

I løpet av et minutt er den et par hundre meter over hodene våre.

Siden sommeren har hun hatt ansvaret for å finne russiske posisjoner ved hjelp av en drone.

– Først var jeg med i en gruppe som hacket russiske overvåkningskameraer, i tillegg til russiske soldaters sosiale medier, forteller Olga.

I juli søkte hun seg inn i bataljonen. Med sin datakompetanse, var droneoperatør det mest digitale hun kunne gjøre.

– Ofte ender kvinner som verver seg opp som sykepleiere eller leger. Men siden min ekspertise er data, var dronepilot det nærmeste jeg kom mitt felt, sier hun.

32-åringen er med i en del av det ukrainske forsvaret som er sponset av en av Ukrainas rikeste mann. Han satte sammen en milits som nå er tatt opp i de regulære styrkene, men som fortsatt finansieres av ham.

Moderne teknologi har hatt stor betydning i konflikten mellom Russland og Ukraina. Overvåkning, bruk av sosiale medier for påvirkning – og ikke minst bruk av droner på slagmarken har flere ganger vært helt avgjørende.

Russland bruker blant annet såkalte kamikaze-droner, produsert i Iran, som flys mot målene og eksploderer.

Olga bruker sivile droner for å skaffe sine medsoldater en fordel i kampene som herjer øst og sør i landet.

– Jeg bruker dronen for å skaffe oss oversikt over terrenget, og for å korrigere vårt artilleri slik at de treffer de russiske målene.

– Når jeg finner russiske posisjoner er det opp til oss å tilintetgjøre dem.

Nå venter hun på at de skal få droner som kan lastes med missiler.

– I dag er det kun mulig å fly dronen med en liten ladning. Dermed gjør den ikke så stor skade og risikoen blir for stor. Men etter hvert vil vi kunne fly droner med vinger som kan bære seks missiler, da snakker vi en helt annen mulighet for ødeleggelse, sier hun.

Olga er ikke den typiske soldaten, selv om hun bærer våpen og deltar i operasjoner på lik linje med de andre i troppen.

Hennes digitale kompetanse utgjorde en stor forskjell da Ukraina i september klarte å presse russiske tropper lenger sør og vekk fra Kharkiv fylke i øst. Troppen på rundt 100 mann holdt stillingen i landsbyen Ruska Lozova i nærheten av Kharkiv ved frontlinjen.

– Ofte opererer jeg fra en høyde, litt tilbaketrukket fra de i første linje, for å få oversikt.

I starten av konflikten jobbet hun med å påvirke den russiske befolkningen, ved å sende markedsføring via sosiale medier om hva som egentlig foregikk i Ukraina. Hun håpet de ville kunne gjøre en forskjell.

– Jeg merket fort at det ikke ble noen revolusjon i Russland. Dessuten begynte de å stenge ned de sosiale mediene i landet, så det ble vanskelig å bruke nettet for å overbevise den gjengse russer om at krigen er feil, sier hun.

Dermed ble Olga med i en gruppe hackere som kom seg inn på russiske overvåkningskameraer. Der fant de viktig informasjon og de lærte opp det ukrainske militæret i hvordan de skulle komme seg inn på kameraene, samle data og ødelegge dem.

Også dette ble etter hvert vanskelig, da russiske myndigheter oppdaget hva de drev med.

– Vi gikk over til å lage en slags guide, en nettside, som vi kalte «hack your mum». Der kunne hvem som helst lære seg å finne informasjon som ble delt av russiske soldater på nett, for eksempel på Instagram, Snapchat og TikTok, forteller Olga.

De klarte blant annet å avdekke hvordan ukrainske barn i Mauriopol ble sendt med tvang til russiske leire på Krim-halvøya.

– Vi klarte å spore opp og geolokalisere videoer som russere hadde filmet som viste hvordan barn ned i treårsalderen ble sendt med tvang til disse leirene. Det var givende, sier hun.

Hennes overbevisning om at hun må delta i krigen er total. Derfor var hun ikke i tvil da hun vervet segl for tjeneste i juli.

– Det er klart jeg blir redd når vi er i kamp. Men russerne skal ut av Ukraina, koste hva det koste vil. Derfor meldte jeg meg som soldat.

Og hun er ikke alene om å ofre alt for friheten.