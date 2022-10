1 / 3 BRANN: Drivstoffvogner i fyll fyr på Krim-broen som eksploderte lørdag morgen. RØYK: Satellittbilde av broen fra 8. oktober viser røyk til høyre i bildet. EKSPLOSJON: Deler av broen er ødelagt etter eksplosjonen lørdag. forrige neste fullskjerm BRANN: Drivstoffvogner i fyll fyr på Krim-broen som eksploderte lørdag morgen.

Eksplosjonen på Krim-broen: Slik kan det ha skjedd

Teoriene om hvordan et av Putins prestisjeprosjekt endte opp i flammer og delvis kollapset, er mange. Oberstløytnant Palle Ydstebø tror ukrainerne har planlagt sabotasje helt ned på et visuelt detaljnivå.

Lørdag morgen rapporterte ukrainske medier om en massiv eksplosjon på Krim-broen.

Bilder og videoer i sosiale medier viser først en enorm eksplosjon, etterfulgt av en stor brann og en kraftig røyksky stående opp fra broen. Man kan også se at deler av broen har kollapset og falt i vannet.

Eksplosjonen rammet både jernbanelinjer og veibaner mellom Russland og den annekterte Krim-halvøya.

Russlands president bekrefter at mandagens angrep mot flere ukrainske byer var hevn for eksplosjonen på Krim-broen.

Hvordan eksplosjonen på broa skjedde og hvem som står bak, er fortsatt usikkert, og teoriene florerer blant eksperter og på sosiale medier.

Var det en lastebil full av sprengstoff som eksploderte på broa, eller var det en båt eller drone som forårsaket det? Har Ukraina fått hjelp av utenlandske missiler, eller har de selv utplassert ladninger på broa?

Utplassert ladning

Oberstløytnant Palle Ydstebø, Krigsskolens ekspert på landkrig, har troen på den siste teorien, og mener det også har blitt operert på undersiden av broen.

– Det virker som en bevisst og koordinert operasjon, hvor ukrainske spesialstyrker har utplassert ladninger på broa og kuttet bærebjelker på undersiden, så veibanen faller ned, sier Ydstebø.

BEVISST: Oberstløytnant Palle Ydstebø mener Russland bevisst peker på en lastebil som årsaken til eksplosjonen, for å kunne kalle det terror.

Han mener flere ting tyder på et svært godt planlagt sabotasjeoppdrag, utført av fagfolk.

– Måten broa er kuttet på – nesten som et kirurgisk snitt. Det virker som om separate ladninger ble plassert på bærebjelkene under broa inntil tre brokar. Når bjelkene kuttes, faller veidekket ned i sjøen, slik vi ser de tre veibanene nedi vannet, og det må bygges opp ny kjørebane fra bunn.

– Ladningene virker å være timet slik at man får eksplosjonen på brua og så brannen i toget samtidig, og får det visuelle, kraftige inntrykket som har gått viralt.

Oberstløytnanten mener det er viktig for ukrainerne å gjøre stor fysisk skade på stedet med en slik operasjon, men at signalene det sender er vel så viktig.

– De vil vise krefter og hva de kan utrette. Har de gjort det en gang, kan det fort skje igjen. Da får du den usikkerheten på russisk side.

FLAMMER: En tankbil skal ha tatt fyr på broen mellom Russland og Krim-halvøya natt til lørdag

Lastebilen

Russerne på sin side antyder at det var en lastebil full av sprengstoff som eksploderte på Krim-broen.

Et klipp filmet av overvåkingskamera på stedet, skal vise eksplosjonen. Her kan man se en lastebil kjørende over broen. Militæreksperter strides om det kan ha vært kilden, skriver Financial Times.

– Å undergrave Krim-broen er et terrorangrep med sikte på å ødelegge Russlands kritiske infrastruktur, sa Putin søndag kveld, ifølge statlig kontrollerte NTV.

Oberstløytnant Ydstebø mener det er helt bevisst av Russland å peke på lastebilen.

– Med det kan de kalle det et terrorangrep. De bortforklarer at Ukraina har kunnet planlegge dette uten at de har merket noe, og med det fjerne en del av eget ansvar og legge all skylden på andre, sier Ydstebø.

– Ifølge foreløpige opplysninger ble en lastebil sprengt i morges på bildelen av Krim-broen fra Taman-siden, noe som resulterte i antenning av syv drivstofftanker på et godstog på vei mot Krim-halvøya. Som et resultat av det kollapset delvis to bilspenn, sa Svetlana Petrenko, ved Russlands etterforskningskomité, i en uttalelse.

Aleksandr Bastrykin, lederen for Russlands etterforskningskomité, sier lastebilen skal ha passert Bulgaria, Georgia, Armenia, Nord-Ossetia og Krasnodar i Sør-Russland før den kjørte over broen.

Hjelp utenfra

Krim-broen, også kjent som Kertsjbroen, brukes blant annet til å frakte militært utstyr til de russiske styrkene i Ukraina.

Russland bygget den etter å ha annektert den ukrainske halvøya på ulovlig vis i 2014. Den sto klar i 2018, og skulle være det fysiske beviset på at Russland og Krim-halvøya er lenket sammen.

Russiske medier kalte broen «århundres konstruksjon», mens Ukraina protesterte og mente at broen var ulovlig.

Ukraina har ikke påtatt seg ansvaret for eksplosjonen lørdag, men en av president Volodomyr Zelenskyjs rådgivere, Mykhailo Podolyak, skriver følgende på Twitter:

– Krim, broen, begynnelsen. Alt som er ulovlig må ødelegges.

Avisen Ukrainska Pravda siterer anonyme kilder på at ukrainske sikkerhetsstyrker står bak aksjonen, men dette er ikke bekreftet fra ukrainske myndigheter.

– Jeg tror ikke vi vil få noen bekreftelse fra Ukraina. Dette er en måte å bevisst skape usikkerhet på russisk side, sier Ydstebø.

LENGSTE: Krim-broen sto klar i 2018, og er Europas lengste med sine 19 kilometer.

Aleksandr Bastrykin, leder for Russlands etterforskningskomité, hevder at russiske borgere sammen med utlendinger har hjulpet ukrainske spesialstyrker med å forberede angrepet.

Det spekuleres også i om Ukraina har fått hjelp fra utenlandske missiler, men mange forsvarseksperter mener dette er usannsynlig.

– Det trenger de ikke. Dette håndterer Ukraina på egen hånd. De ødelegger et ulovlig oppført byggverk på ukrainsk territorium, og understreker med dette at Krim er deres uansett hva Russland måtte finne på. Det er ganske mange lag med budskap her. De lagene forteller meg at Ukraina har gjennomført dette med en stor grad av sikkerhet.

Fra vannet

På overvåkningsvideoer fra området, som har dukket opp i sosiale medier, mener noen å kunne se en båt under broen rundt tidspunktet for eksplosjonen. Det har ført til spekulasjoner rundt om kilden kan være et fartøy eller en drone.

Et bilde av undersiden av den kollapsede broen, også delt på sosiale medier, viser imidlertid ingen brennmerker eller skadet metall som skulle indikere en eksplosjon fra undersiden, skriver Financial Times.

– Jeg har ikke sett noe som styrker den teorien. Skulle en båt kommet inn der, ville den blitt oppdaget av vakter. Broen er svært godt bevoktet og overvåket, og jeg tror ukrainerne har oversikt over hvor overvåkingskameraer befinner seg, så jeg har svært liten tro på båtteorien, sier Ydstebø.

SMELL: Rundt klokken 06 lokal tid lørdag rapporterte ukrainske medier om en massiv eksplosjon på Krim-broen.

Putin har gitt etterretningstjenesten FSB ordre om å overta kontrollen over sikkerheten ved Krim-broen etter lørdagens voldsomme eksplosjon.

Russiske myndigheter meldte lørdag kveld at broen er delvis gjenåpnet for begrenset bil- og togtrafikk etter eksplosjonen, ifølge Reuters. Lastebiler blir foreløpig kjørt over med ferge, mens russerne hevdet at togtrafikken er «i rute igjen» søndag kveld.

– I praksis vil det på kort sikt redusere forsyningen til Krim og avdelingene der, men det vil russerne få fikset. Det viktigste er den psykologiske og politiske effekten – at ukrainske styrker viser at de mener alvor. For Russland er dette et prestisjenederlag som er pinlig, sier Ydstebø og legger til:

– De vil sørge for å få oppmerksomheten vekk fra dette. Det har de klart godt med angrepene på de ukrainske byene.