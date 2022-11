475 år gammelt brev avslører attentat-frykt

Forskere har knekt en eldgammel kode som avslører ryktene om et fransk komplott for å drepe den spanske keiseren Karl V.

Et brev fra år 1547 avslører at den spanske kongen Karl V fryktet for at Frankrike planla et mulig attentat mot ham, melder The Guardian.

Karl V – kjent som den hellige romerske keiseren og kongen av Spania – var en av de mektigste mennene i verden på 1500-tallet. Under en regjeringstid på mer enn 40 år presiderte han over et enormt imperium som strakk seg over store deler av Vest-Europa og Amerika.

Nå har forskere ved Loria-laboratoriet i Frankrike tydet det nær fem hundre år gamle brevet, som var skrevet av keiseren selv og adressert til hans ambassadør i Frankrike, Jean de Saint-Mauris.

BREV FRA 1547: Cecile Pierrot viser frem det krypterte brevet fra 1547.

Lette i to år

Brevet har i århundrer vært bortgjemt i samlingene til Stanislas-biblioteket i den franske byen Nancy. Cécile Pierrot, en kryptograf fra Loria-laboratoriet, hørte først om dens eksistens på en middag i 2019, skriver avisen.

Det tok henne to år å finne brevet, som først fremsto som uforståelig.

Ved hjelp at datamaskiner fant Pierrot sammenheng mellom rundt 120 symboler som ble funnet i brevet.

– Hele ord er kryptert med et enkelt symbol, og keiseren erstattet vokaler som kom etter konsonanter med symbolene, uttalte hun onsdag.

KRYPTERT: Inspirasjonen for den hemmelige koden kommer mest sannsynlig fra det arabiske språket.

Gjennombrudd på én dag

Keiseren brukte imidlertid meningsløse symboler for å villede enhver person som forsøkte å tyde budskapet. Forskerteamet har brukt seks måneder på å knekke koden.

Gjennombruddet kom i juni i år, da Pierrot klarte å finne en setning i brevet, sa historikeren Camille Desenclos.

– Det var møysommelig og langt arbeid, men det var virkelig et gjennombrudd som skjedde på en dag, hvor vi plutselig hadde den rette hypotesen.

Et annet brev fra Jean de Saint-Mauris, der mottageren hadde drodlet ned en form for transkripsjonskode i margen, bidro også i etterforskningen.

BRUKTE ET HALVT ÅR: Forskerteamet brukte et halvt år på å knekke koden, forteller Cecile Pierrot og Camile Descenclos.

Ryktet komplott

Desenclos sa at det var «sjeldent som historiker å klare å lese et brev som ingen hadde klart å lese på fem århundrer».

Karl V førte en rekke kriger mot Frankrike, som på den tiden ble styrt av kong Frans I. Begge hadde ønsket å bli valgt til den hellige romerske keiser - et valg som Karl V vant.

– Det bekrefter den noe forverrede tilstanden i 1547 av forholdet mellom Frans I og Karl V, som hadde undertegnet en fredsavtale tre år tidligere, sa hun.

En av tingene som ble avslørt i brevet, var ryktet om et attentatkomplott mot Karl V, som det sies skal ha pågått i Frankrike, ifølge Desenclos.

– Ikke mye hadde vært kjent om handlingen, men det understreket monarkens frykt.

Forskerne håper nå å kunne få et øyeblikksbilde av Karl Vs strategi i Europa på den tiden, ved hjelp av flere brev sendt mellom keiseren og ambassadøren.

– Det er sannsynlig at vi vil gjøre mange flere funn i årene som kommer.