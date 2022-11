KLASJET MED POLITIET: Åpne demonstrasjoner er et relativt uvanlig syn i Kina. Onsdag gikk imidlertid hundrevis av frustrerte fabrikkarbeidere til gatene.

Voldelige opptøyer ved verdens største iPhone-fabrikk

Coronarestriksjonene skaper økende misnøye i Kina. Onsdag barket fabrikkarbeidere med politiet i industribyen Zhengzhou.

– Vi vil fortsette å slåss, dersom de ikke møter behovene våre.

Dette skal en kinesisk fabrikkarbeider ha sagt under en live-strømming på sosiale medier onsdag, samtidig som hundrevis av medarbeiderne hans strømmet ut i gatene for å demonstrere, ifølge BBC.

Videoer fra hendelsen, som er gjengitt av en rekke medier, viser enkelte fabrikkarbeidere som kaster steiner og pinner mot politiet, som på sin side svarer med å slå ned arbeiderne med batonger.

De jobber for det taiwanske selskapet Foxconn – verdens største elektronikkprodusent, og en viktig leverandør til teknologigiganter som blant annet Apple.

Fabrikken i Zhengzhou har over 200.000 ansatte, og står for omtrent halvparten av iPhone-produksjonen i verden, ifølge Washington Post.

STORFABRIKK: Fabrikken i Zhengzhou er en av de største i Kina, og står for halvparten av iPhone-produksjonen i verden.

South China Morning Post skriver at arbeiderne lever under strenge coronarestriksjoner, noe som har ført til dårlige arbeidsforhold og økende misnøye på fabrikken.

I tillegg mener flere at Foxconn ikke betaler lønnen de har krav på, ifølge avisen. Dette har selskapet selv nektet for.

Et coronautbrudd på fabrikken i begynnelsen av november førte til at tusenvis flyktet fra arbeidsplassen, i frykt for å bli smittet. Kinesiske myndigheter svarte med å stenge arbeiderne inne på anlegget i syv dager.

Kort tid senere varslet Apple om forsinkelser på flere av iPhone-modellene på grunn av redusert produksjon på Zhengzhou-fabrikken.

STRENGT REGIME: Arbeidere på Foxconn-fabrikken i Zhengzhou lever under strenge smittevernregler, og testes jevnlig for viruset.

Smittebølge i verdens nest største økonomi

Kina, verdens nest største økonomi, er nå inne i en av sine verste smittebølger siden coronaviruset ble oppdaget i Wuhan for snart tre år siden.

Totalt 346.892 mennesker har fått påvist coronaviruset i landet de siste 14 dagene, ifølge VGs oversikt.

– Enkelte provinser står overfor det som er den mest alvorlige og komplekse situasjonen på tre år, sa sjefen for de kinesiske folkehelsemyndighetene, Hu Xiang, i en uttalelse tirsdag.

Flere av de største utbruddene er blitt oppdaget nettopp i Zhengzhou, der det bor om lag 19 millioner mennesker.

Guangdong-provinsen, der industribyen er hovedstad, står for om lag én tredjedel av smittetilfellene nasjonalt den siste tiden.

Nå jobber myndighetene i Zhengzhou med å sette opp et gigantisk feltsykehus, som etter planen skal ha kapasitet til å huse nesten 250.000 covid-pasienter. Det er i tillegg blitt åpnet 19 nye feltsykehus i byen.

GIGANTSYKEHUS: Zhengzhou er en av byene med mest coronasmitte i Kina. Nå bygger myndighetene et gigantisk feltsykehus i byen.

De kinesiske smittetallene er lavere enn i for eksempel USA, men kommunistpartiet i landet fører fremdeles en streng «null covid»-politikk, og slår hardt ned på smitte ved blant annet å stenge ned hele bydeler på én gang.

Senest på tirsdag ble alle parkene og museene i hovedstaden Beijing stengt ned på grunn av smitteøkningen. I tillegg må innbyggerne vise negative coronatester for å komme inn på offentlige steder, skriver Reuters.

Smitteøkningen i Kina får også konsekvenser for verdensøkonomien. De nye covid-restriksjonene i Kina har blitt trukket frem som én av årsakene til oljeprisfallet den siste uken.

Her kan du se grafen som viser antall smittede i Kina: