MISTENKER SABOTASJE: Den svenske marinesjefen Ewa Skoog Haslum.

Marinesjef advarer: Frykter russisk sabotasje mot strømnett

Russiske skip har blitt sett ved sjøkabler og vindparker. Nå err den svenske og den finske marinen satt i høy beredskap for å forhindre et mulig angrep.

Marinesjef Ewa Skoog Haslum i Sverige advarer nå mot en potensiell russisk sabotasje på strømnettet.

Flere russiske skip er blitt oppdaget i nærheten av vindparker og undervannskabler, skrive svenske og finske aviser.

– Vi er overbevist om at Russland har kartlagt målene på en eller annen måte, sier den svenske marinesjefen, Ewa Skoog Haslum, til den finske avisen Iltalehti.

Det er den russiske aktiviteten rundt svensk og finsk undervannsinfrastruktur som bekymrer og utgjør risiko for sabotasje, sier marinesjefen.

Haslum ønsker ikke å gå inn på om russiske skip faktisk har krenket svensk territorium, men bekrefter at det er gjort flere ubåtobservasjoner i området.

24 timer i døgnet

Den svenske marinen har konstant beredskap i området, ifølge marinesjefen.

– Flåten vår er veldig aktiv på mange måter. Vi er der 24 timer i døgnet, syv dager i uken, sier hun til Aftonbladet.

Skulle den svenske energiinfrastrukturen bli utsatt for et sabotasjeforsøk, er marinen klar, sier hun.

– Vi trenger ikke mobilisere styrkene så mye, men vi er klare for operasjoner fra dag null. Vi er ute på havet hele tiden. Alle våre enheter er klare, sier Haslum.

– Følger dem når de er der

Flere sikkerhetseksperter har tidligere advart om risikoen for at Russland prøver å kartlegge kritisk infrastruktur under vann rundt Østersjøen.

Forsker og lærer Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen har tidligere ytret kritikk mot den norske beredskapen, og trekker spesielt frem at russiske skip har blitt innleid til å drive seismikk på norsk sokkel. Han mener det er naivt å tro at slike fartøy ikke brukes i spionasje og kartlegging, og kanskje til forberedelse av sabotasje.

Sjøforsvarets kommunikasjonsdirektør Jimmie Adamsson sier til Aftonbladet at russisk aktivitet i området ikke er noe nytt.

– Vi vet at russiske skip oppholder seg rundt undervannsinfrastruktur som kabler, rørledninger, elektriske kabler og fiberkabler. Vi følger dem når de er der, og har en konstant beredskap og tilstedeværelse ute på havet for å håndtere dette. Men akkurat som politiet ikke kan sørge for at det ikke skjer kriminalitet, kan vi ikke være overalt hele tiden. Kablene går over veldig lange avstander i internasjonalt farvann hvor alle kan være, sier han til avisen.

