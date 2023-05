den nye grensen

Dette gjerde skilte

Finland og Russland Nå blir dette

Et tre meter høyt gjerde med piggtråd, til en verdi av 3,8 milliarder kroner, skal sikre Finland mot deres nabo i øst.

I slutten av februar startet arbeidet med å rydde grenseområdet mellom Finland og Rusland for skog. Om kun kort tid skal de første tre kilometerne av gjerdet, som skal bli 200 kilometer langt, stå ferdig.

– Gjerdet effektiviserer grenseovervåkingen betraktelig generelt, ikke bare i forstyrrende situasjoner. Samtidig vil den tekniske overvåkingen vil bli enda mer effektiv, sier sjefen for Sørøst-Finlands grensevaktseksjon, oberst Mika Rytkönen.

Finland har Europas lengste landegrense mot Russland, 1.340 kilometer.

De finske myndighetene frykter at russerne skal bruke flyktningstrømmer over grensa som et politisk virkemiddel.

Det finske forsvaret har uttalt at sikkerhetssituasjonen er en helt annen etter russernes invasjon av Ukraina.

– Det meste av grenseområdet er svært avsidesliggende og svært vanskelig tilgjengelig. Vi fokuserer på områdene som er tilgjengelige med kjøretøy og hvor det er sannsynlig med storstilt ulovlig innvandring, forteller brigadegeneral ved den finske grensevakten, Jari Tolppanen.

Det høye piggtrådgjerdet skal erstatte dagens grensegjerde, et enkelt tregjerde som først og fremst skal hindre at husdyr krysser grensa.

Det er ikke nytt at barrierer reises i Europa. Flere land i EU begynte å bygge grensegjerder som et svar på at mer enn 1 million flyktninger og andre migranter kom inn i Sør-Europa fra Midtøsten og Afrika i 2015.

Mellom 2015 og 2016 provoserte Russland Finland ved å sende tusenvis av asylsøkere, de fleste fra Midtøsten, mot grenseoverganger i Nord-Finland.

Også Estland, Latvia og Polen har styrket sikkerheten ved grensa mot Russland eller planlegger å gjøre det.

