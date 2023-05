Her evakueres

21 måneder

gamle Beatrice. I tre døgn har

hun vært omringet

av vannmassene. Innbyggerne er

sikre på årsaken.

De er redde for fremtiden

Da klimakrisen kom til dem

LUGO (VG) Dette er den nye normalen.

Redningsarbeidere tar seg fra hus til hus for å se om det er noen innbyggere som er igjen, og som ønsker å bli evakuert bort fra flommen som har rammet det nordlige Italia.

De bringer redningsflåten inn til et av husene som er omringet av vann. I hagen har blomstrende blomster druknet.

Det er gått fire dager siden rekordflommen fylte gater, hjem og kjellere.

Valeria Pavani løfter opp sin 21 måneder gamle datter Beatrice.

Redningsmannskapene tar henne imot og bringer henne ombord redningsflåten.

– De siste dagene har vært veldig skumle, sier Valaria.

Da maten og barneklærne tok slutt, tok de den vanskelige beslutningen om å flykte fra hjemmet deres.

Hun frykter dette bare er begynnelsen.

– Det som har skjedd her er ikke et isolert tilfelle. Dette er et bevis på klimaendringer.

– Jeg er redd for fremtiden. Vi har ikke et hjem lenger.

To dager tidligere. Gatene er bekmørke, for strømmen er gått.

Brungrønt vann går opp til livet.

Naboer forsøker desperat å pumpe vann unna, men til liten nytte. Redningsmannskaper som ankommer fyller en båt med vann og forsyninger, så begynner de å bevege seg fra hus til hus.

Ekstremt vær har allerede rammet Italia hardt.

I fjor var det varmeste året noensinne registrert i Italia.

Og flommen som rammet Italia denne uken er blitt beskrevet som den verste på 100 år.

Stadig nye og dystre ekstremværrekorder settes i Europa etter hvert som kloden varmes opp på grunn av menneskeskapte klimaendringer.

– Vi må forberede oss. Dette er en klimakrise, uttalte Pierluigi Randi i en forening for italienske klimaeksperter til den italienske avisen La Repubblica om flommen som dem denne uken.

Minst 13 mennesker har omkommet, og 36.000 er hjemløse etter at de plutselige nedbørsmengdene fikk 23 elver til å gå over sine bredder.

Flommen er blitt beskrevet som «apokalyptisk».

41 byer og landsbyer er rammet av flommen i det nordlige Italia. Det falt like mye nedbør på 36 timer som det normalt kommer i løpet av et halvt år.

– Klimaendringene foregår her og nå, og vi opplever konsekvensene, sier Paola Pino d'Astore i den italienske geologorganisasjonen Sigea.

Områdene som er rammet i Italia er hjem for vingårder og kjente turistperler. Flere i området er bekymret for hvordan årets turistsesong vil bli påvirket.

– Kom! Drikk vin med oss!

Med gummistøvlene tapet fast til anklene, står 53 år gamle Stefan Capre med en flaske vin i hånden.

Han klarte akkurat å redde rødvinen fra vannmassene.

Flomvannet hadde nådd opp til korken, så da måtte kvalitetsvinen fra Romagna-området fortæres.

Han skjenker et glass vin til naboene som har samlet seg, og til VGs utsendte.

Stemningen stiger i takt med promillen, men surner raskt etter spørsmål om hvordan de har det.

– Dette er som å være i krateret av en atombombe. Det er uvirkelig, og jeg frykter det kan skje igjen, sier Stefan.

Da flommen nådde dem, piplet vannet opp gjennom tregulvet.

– Vi visste ikke når det ville stoppe.

Nå er de fire personer, fire katter og en hund som må dele etasjen som overlevde flommen. Strømmen og toalettet fungerer ikke.

– Men vi har hatt flaks. Vannet gikk bare 22 centimeter opp langs veggene, men lenger borti sentrum hadde de 1.2 meter med vann inne i hjemmene sine.

Våren i Italia

har sett bedre

dager. Mauricio og

hunden Diana

på luftetur. Søndag var

vannet trukket

seg tilbake fra

de fleste byene. – Mamma mia!,

utbryter Elena (55). Nå starter

arbeidet med

å rydde opp.

Paolo Penazzi (69) løfter tak i en krukke full av sølevann, men hjerteproblemene gjør at han må ta en pause.

– Jeg er 69 år gammel, og jeg har aldri opplevd lignende.

Penazzi er sikker på at det er de menneskeskapte klimaendringer som har herjet med hjemmet og byen hans.

– Vanligvis har vi på sommeren pleid å ha 28–30 varmegrader, men de siste årene har det vært 40 grader her. Og nå i mai er det kaldt. Det er veldig merkelig og uvanlig.

Da flommen var på sitt høyeste, nådde den han til brystet.

– Jeg gjør vondt å overlate landets tilstand til de neste generasjonene.

Mens han snakker jobber frivillige med å måke ut gjørme fra huset hans.

Han er klar på at mer må gjøres for å bekjempe klimaendringene.

– Det er skummelt å tenke på hva som kan skje om vi fortsetter som dette.

Flommen har særlig rammet eldre og de som ikke klarte å flykte.

Mange klatret opp på takene sine og måtte bli reddet ut med helikopter, men det var også flere som ikke klarte å berge livet da ekstremværet plutselig kom.

En 80 år gammel mann druknet i kjelleren sin da han forsøkte redde eiendelens sine.

Et par ble tatt av flommen. Kroppen til den 70-år gamle kvinnen ble ført med vannmassene og funnet to mil unna.

En 76 år gammel mann døde i hagen sin da han ble truffet av et jordskred.

Klimaforsker Kari Alterskjær forsker på ekstremvær og flom hos Senter for klimaforskning, Cicero.

Hun er absolutt ikke overrasket over det hun har sett i Italia de siste dagene.

Før flommen rammet Italia, var det tørke i flere måneder.

– Etter hvert som temperaturen går opp blir lufta også varmere. Da blir det mye mer vanndamp i lufta, og når ekstremvær inntreffer så er det mye mer vann som slippes ned, sier hun på telefon til VG.

Når bakken er tørr, evner ikke jorden å ta unna vannet like raskt ved store nedbørsmengder.

Da kan det raskt flomme over.

– Flom kan være kjempefarlig, for det kan komme så fort. Og det er vanskelig å melde.

Både Italia og andre nærliggende land som Spania og Frankrike har de siste ukene opplevd klimakrisen på nært hold.

Tørken har ødelagt for bønder, innsjøer har skrumpet inn, skogbrann har brutt ut, oliventrær har dødd og drikkevannskilder forsvunnet.

– Det er helt tydelig at dette kommer til å bli mye vanligere. Ikke bare øker disse hendelsene i hyppighet, men også i intensitet.