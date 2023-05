POPULÆRT FERIEMÅL: Turister ved stranden i Kuta på Bali 3. mai år.

Bali ut mot turist-oppførsel: − Vil begrense antall ankomster

Etter pandemien har turistene strømmet tilbake til den indonesiske stillehavsøya. Men de oppfører seg ikke slik myndighetene ønsker.

De siste månedene har flere utenlandske turister havnet i trøbbel på Bali, skriver australske Sydney Morning Herald.

I april ble en russisk kvinne sendt hjem fordi hun poserte naken foran et hellig tre . Samme måned ble en russisk mann utvist fordi han poserte naken på en fjelltopp.

Tidligere samme måned ble en australsk kvinne bøtelagt for å ikke bruke hjelm mens hun kjørte scooter. Hun ropte sint til politimannen som stoppet henne. Hendelsen ble fanget på kamera og brukt av myndighetene som eksempel på turister som ikke oppfører seg, skriver Nine News.

Nå vil den populære turistøya skjerpe innreisereglene kraftig, ifølge guvernøren.

– Vi ønsker ikke lenger masseturisme velkommen. Vi vil begrense antall ankomster ved å innføre et kvotesystem, sa Balis guvernør Wayan Koster tidligere i mai.

– Om vi har en kvote, må folk stille seg i kø. De som vil komme til neste år, kan melde seg på nå. Det er systemet vi ønsker oss, la han til.

Guvernøren la også til at øya håper å komme seg bort fra det han kaller den «billige» typen masseturisme. Istedet ønsker de det han kaller kvalitetsturisme, turisme som kan bidra med å ivareta balinesisk kultur.

For å oppmuntre turistene til å oppføre seg, vil myndighetene også dele ut et «ja» og «nei»-kort til alle utlendinger som kommer til øya.

– Kortet vil bli laget og gitt til folk i immigrasjonen, sånn at de kan legge kortet i passet til utenlandske borgere som kommer til flyplassen, sier Anggiat Napitupulu ved øyas regjeringskontor til The Bali Times.

Info Bali Bali er en øy og en egen provins i Indonesia, og ligger mellom Java og Lombok.

Øya har rundt 4,3 millioner innbyggere.

I motsetning til resten av Indonesia der flertallet av befolkningen er muslimer, er flertallet av befolkningen på Bali hinduer. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Ifølge avisen har myndighetene også satt opp store reklameskilt med reglene som gjelder på øya. Skiltenes budskap kommer på tre ulike språk: Engelsk, russisk og hindi.

Skiltene er blant annet satt opp i Kuta, Seminyak, Legian og Canggu, skriver Channel 7.

– Poenget er at folk skal respektere balinesiske skikker ved å kle seg rent og pent og å følge reglene når de ferdes i trafikken, i tillegg til å ikke gjøre ting som er utenfor reglene, som for eksempel å drive forretninger eller å jobbe på Bali, sa formannen for Balis turistbyrå Ida Bagus Agung Partha Adnyana til lokale medier i februar.