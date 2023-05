Vladimir Putin hadde tirsdag invitert en rekke personer til Kreml. De mottok statlige æresbevisninger for sin innsats i ulike deler av samfunnet.

Tirsdag hevet presidenten glasset med «russisk champagne» under en tilstelning i Kreml.

– Vladimir Putin har sørget for at de som er i hans nære krets, sitter i «samme båt» som ham. Derfor har Putin fortsatt full kontroll, sier professor Veli-Pekka Tynkkynen ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki til VG.

Regimekritiske russere angrep mandag en grenseovergang fra ukrainsk side og tok inn på russisk territorium.

Angrepene ble bekreftet av russiske og ukrainske myndigheter.

Kyiv hevder disse gruppene opererer uavhengig av dem.

De to gruppene som angivelig står bak angrepene støtter Ukraina og vil velte Putin-regimet.

– Trolig «koker» det mer under overflaten i Moskva nå enn for ett år siden. Det er en spekulasjon, men er trolig fordi krigen ikke har gått som Putin ville den skulle gå, sier Veli-Pekka Tynkkynen.

– Men Putin er likevel ikke truet?

– Nei! Hvis regimet går ned, så er det mange folk rundt ham som også vil forsvinne sammen med ham. Putin har sørget for at de alle er i samme båt. Det har vært hans strategi hele tiden. Alle er avhengige av Putin. Og derfor er det ingen som kan reise seg mot Putin, sier den finske professoren og bruker ordet «entourage», som betyr et nettverk av rådgivere som sørger for at lederen forblir ved makten.

– Så sabotasjeaksjonene har ingen effekt?

– Det kan ha en mental effekt. Det kan være et eksempel for det russiske samfunnet om at det finnet folk som kjemper mot regimet.

– Men det er ikke noe nytt at det finnes russere som kjemper for Ukraina. Det har vi visst siden krigen startet. Men det er en milepæl at de krysser grensen inn i Russland. Jeg tror likevel ikke dette er noen «gamechanger» for hva som skjer i korridorene i Moskva, mener professor Tynkkynen.

VERNEPLIKT: Unge russere tar farvel med sine kjærester før de forsvinner til ett års verneplikt. Bildet er fra Vladimir Putins hjemby St. Petersburg.

Russland-ekspert Mette Skak ved Aarhus universitet tror heller ikke sabotasjegruppene er noen trussel mot Putins makt.

– Sabotasjene forstyrrer riktignok russernes oppmerksomhet om å være klare for den ukrainske motoffensiven, men det er altfor tidlig å snakke om at det utgjør en trussel mot Putins grep om makten, sier Skak.

– At Wagner-gruppen og de russiske styrkene hadde så store problemer med å erobre Bakhmut, er et mer synlig problem for Putin – og viser at hverken Putin eller den russiske hæren har helt grep om ting. Det russiske felttoget har jo gått i stå. Derfor tror jeg Bakhmut betyr mer i det store bildet.

– Så sabotasjegruppene betyr lite?

– Vel, allerede før angrepene var det en slags razzia mot deres sympatisører. At russiske myndigheter finner det nødvendig å jakte på sympatisører av disse militsgruppene, forteller at det tross alt ikke er så trivielt. Samtidig har Moskva nulltoleranse for alt som smaker av protester som kan påvirke krigføringen og patriotismen, sier Mette Skak ved Aarhus Universitet til VG.

Russland-ekspert Charlotte Flindt Pedersen, direktør ved Det udenrikspolitiske selskab i København, sier:

– Putin sitter - dessverre - like trygt.

– Hvorfor?

– Fordi han har makten over fortellingen.

– Har Putin ingen bekymringer?

– Jo, helsen til Belarus-president Aleksandr Lukasjenko. Putin sliter med å finne en som kan erstatte Lukasjenko om han skulle dø.