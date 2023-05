ANSTRENGT: Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, vil gjerne ble president i USA. Men foreløpig ligger han langt bak ekspresident Donald Trump i kampen om å få republikanernes nominasjon.

Ilddåp for DeSantis: − Må vise at han kan utfordre Trump

Han regnes som den eneste som kan stanse Donald Trump. Men da må Ron DeSantis lykkes blant evangeliske kristne og konservative bønder i Iowa.

Iowa, med sine endeløse sletter mellom elvene Missisipi og Missouri, er kjent som en såkalt «vippestat» – altså en amerikansk delstat der både Demokratene og Republikanerne kan vinne.

Men det er ikke derfor Iowa er så viktig.

For med litt over tre millioner innbyggere, har staten kun seks av de totalt 538 valgmennene valgmenneneI amerikanske presidentvalg velges presidenten av et valgkollegium, bestående av "valgmenn" som igjen utpekes etter ordinære valg. Man trenger støtte fra 270 av de 538 valgmennene. som avgjør hvem som blir president i USA.

Likevel er det dit Ron DeSantis, Florida-guvernøren kjent som «Trump med hjerne», legger starten på sin valgkamp tirsdag kveld.

– Iowa er så viktig fordi det er den første delstaten som stemmer i primærvalgene i de to partiene. Skal en kandidat lykkes med å bli valgt som presidentkandidat, så må man gjøre det godt der, forklarer USA-ekspert, og rådgiver i den liberale tenketanken Civita, Eirik Løkke.

UENIGE: DeSantis og Trump sammen i juli 2020, under en pressekonferanse om coronaepidemien. Begge var imot de strenge tiltakene, men DeSantis mener Trump lyttet for mye til helsemyndighetene.

Trump leder klart

Etter de tre første primærvalgene, Iowa, New Hampshire og Sør-Carolina, pleier mange av kandidatene å falle av.

Slik tallene ser ut nå, er det Trump eller DeSantis det står mellom på republikansk side. Ekspresident Trump er neppe veldig bekymret:

Ifølge et gjennomsnitt av målinger har Trump støtte fra nær 54 prosent av republikanerne.

DeSantis på annenplass ligger på litt over 20 prosent. De øvrige kandidatene anses som sjanseløse.

– Tidligere amerikanske primærvalg har vist at dersom det først snur, så kan det snu raskt. Håpet for DeSantis ligger i at de velgerne som sier de vil stemme på Trump, også liker DeSantis, sier Løkke.

– X-faktoren er om Trump hemmes av de mange rettssakene mot ham. Dersom han faktisk blir dømt, så kan det begynne å tippe i favør DeSantis.

I TRUMPS SKYGGE: Florida-guvernøren DeSantis har en høy stjerne blant republikanerne, men ikke like høy som Trump.

Stjerne etter mellomvalget

Under mellomvalget i USA i fjor høst, var DeSantis den republikanske politikeren som gjorde det best. Trump hadde støttet flere kandidater som gjorde det svakt, og ble sterkt kritisert for sin rolle.

Flere partifeller ba Trump vente med å kunngjøre at han skulle stille som presidentkandidat.

Det gjorde han ikke, og siden Trump lanserte sitt kandidatur november i fjor, har han brukt DeSantis som skyteskive.

DeSantis ventet til slutten av mai med å bekrefte at han stiller, og fikk en dårlig start da han skulle lansere seg selv på Twitter.

Nå må han klare å vise seg frem for velgerne i jordbruksstaten Iowa, der konservative bønder og evangeliske kristne er viktige velgergrupper.

– DeSantis er kjent som sosialt klønete, og er ikke en som «tar rommet». Nå må han vise at han kan utfordre Trump. Det kan bli krevende for ham i de små velgermøtene som tradisjonelt holdes i Iowa, tror Løkke.

Bidens store håp

Løkke mener at de som i størst grad har grunn til å frykte DeSantis, er Demokratene.

– For Demokratene er det helt åpenbart at de håper på at Trump vinner nominasjonskampen for republikanerne. Motstanden mot Trump er nemlig det som mer enn noe annet drar velgere til Biden.

Dersom DeSantis skulle klare å vinne, så vil også alder bli et mye større tema enn 80-åringen Biden håper på. Trump på 76 er «bare» 4 år yngre enn Biden, mens DeSantis er rene ungdommen med sine 44 år.

MY YNGRE: DeSantis er 44 år gammel. Sittende president Joe Biden er 76.

Politisk er ikke avstanden mellom DeSantis og Trump veldig stor, og det er først i det siste at DeSantis har utfordret Trump direkte.

– DeSantis vil ikke støte fra seg Trump-tilhengere, samtidig må han markere avstand, forklarer Løkke.

Det har Florida-guvernøren blant annet gjort ved å si at Trump burde ha sparket Anthony Fauci, den øverste medisinske rådgiveren til den amerikanske president, og mannen som krevde at landet skulle «stenge ned» under coronaepidemien.

DeSantis har også sagt at Trump burde ha benådet dem som stormet Kongressen, rett før Trump selv mistet presidentvervet.

Resten av feltet

I tillegg til DeSantis, har tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, senator Tim Scott, forretningsmann Vivek Ramaswamy, tidligere guvernør Asa Hutchinson og radiovert Larry Elder annonsert at de stiller som kandidat.

Alle regnes som sjanseløse.

Tidligere visepresident under Trump, Mike Pence, forventes å lansere sitt kandidatur i juni.

– Det er bare en fordel for Trump dersom flere republikanere stiller. Han kan vinne flere delstater med rundt 30 prosent av stemmene dersom mange kandidater deltar. Han ligger godt an nå, fastslår Løkke.