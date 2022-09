RETRETT: 9. september delte det russiske forsvarsdepartementet bilder av russiske kjøretøy – angivelig på vei mot frontlinjen i Kharkiv-regionen. Nå er mesteparten av fylket under ukrainsk kontroll.

USA: Russiske soldater trekker seg tilbake over grensen

Amerikansk etterretning tyder på at russiske soldater har flyktet fra Kharkiv og over grensen til Russland. Det strider med forklaringene fra Moskva.

Publisert: Nå nettopp

De ukrainske styrkene har gjort store fremskritt de siste ukene og dagene – spesielt i det nordlige fylket Kharkiv som grenser til Russland.

Lørdag gjorde det russiske forsvarsdepartementet noe litt uvanlig: de erkjente at de omplasserte troppene sine fra byene Izium og Balaklija, som ukrainerne hevdet å ha erobret.

Tass, et av de statseide nyhetsbyråene i Russland, meldte at troppene skulle brukes til å trappe opp innsatsen i Donetsk øst i Ukraina.

Det skiller seg imidlertid ut fra det bildet USA har dannet seg. Det opplyser en anonym, høytstående tjenesteperson i det amerikanske forsvaret til Reuters mandag:

– På bakken i nærheten av Kharkiv vurderer vi at russiske styrker i stor grad har gitt fra seg erobringene sine til Ukraina, og at de har trukket seg tilbake mot nord og øst. Mange av disse styrkene har flyttet over grensen til Russland.

På offensiven

For over to uker siden varslet Ukraina en offensiv inn i Kherson-regionen sør i det okkuperte Ukraina.

Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole har tidligere sagt til VG at dette trolig var en avledningsmanøver før ukrainerne satte inn storoffensiven i Kharkiv i nord:

– Russerne har rett og slett gått på limpinnen, slo eksperten fast.

I sin video-tale til det ukrainske folket mandag kveld hevdet president Volodymyr Zelenskyj at de har gjenerobret 6.000 kvadratkilometer bare i løpet av september.

Anslagene fra den velrennomerte tankesmien Institute for the Study of War er litt mer tilbakeholdne – 3.000 kvadratkilometer siden 6. september.

Søndag kveld skrev de likevel at Ukraina hadde vunnet slaget om Kharkiv etter de store fremstøtene.