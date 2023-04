FENGSLES: Evan Gershkovich føres ut av retten i Moskva torsdag.

USA ber Russland om umiddelbar løslatelse av arrestert journalist

Under en telefonsamtale søndag skal USAs utenriksminister Antony Blinken ha uttrykt bekymring over arrestasjonen av journalisten Evan Gershkovich, og omtalt den som «uakseptabel».

Det melder Reuters.

Evan Gershkovich, som dekker Russland for den amerikanske avisen Wall Street Journal, ble pågrepet i den russiske byen Jekaterinburg torsdag.

32-åringen er varetektsfengslet i to måneder, og er anklaget for å ha drevet med spionasje på vegne av amerikanske myndigheter. Den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) har tidligere uttalt at journalisten ble anholdt mens han forsøkte å innhente hemmelig informasjon, noe Gershkovich selv har avvist.

Gershkovich er den første amerikanske journalisten som er pågrepet og siktet for spionasje i Russland siden september 1986.

SIKTET: Den amerikanske journalisten Evan Gershkovich er arrestert og siktet for spionasje i Russland. Bildet er tatt 24. juli 2021.

Under Blinkens telefonsamtale med sin russiske motpart Sergej Lavrov, fastholdt den russiske utenriksministeren FSBs anklager om at journalisten ble «tatt på fersk gjerning». Ifølge Reuters skal Lavrov ha fortalt USAs utenriksminister at Gershkovichs fremtid vil avgjøres i en russisk rettssal.

I samtalen skal Lavrov også ha anklaget Washington for å politisere saken mot journalisten. Blinken ba på sin side om at den spionsiktede amerikaneren løslates umiddelbart, og omtalte fengslingen som uakseptabel, opplyser USAs utenriksdepartement.

BER OM LØSLATELSE: USAs utenriksminister Antony Blinken krever en umiddelbar løslatelse av den amerikanske journalisten som ble arrestert og siktet for spionasje denne uken.

Arbeidsgiveren Wall Street Journal, kolleger og den amerikanske regjeringen har tidligere avvist anklagene om at journalisten spionerte i Russland.

– Vi avviser anklagene fra FSB på det sterkeste og søker en umiddelbar løslatelse av vår betrodde og dedikerte reporter, Evan Gershkovich. Vi står i solidaritet med ham og hans familie, heter det i en uttalelse fra Wall Street Journal.

På Twitter skriver den amerikanske utenriksministeren at han også ba om at amerikaneren Paul Whelan løslates fra Russland. Whelan ble arrestert og siktet for spionasje i desember 2018.