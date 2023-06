EKS-LEIESOLDAT: Russiske Andrej Medvedev (26) hevder å ha dyp kunnskap om Wagner-gruppens indre liv.

Antatt Wagner-avhopper: Mener Prigozjin er uforutsigbar

Andrej Medvedev (26) sier han var blant lederne i Wagner-gruppen, og oppholder seg nå i Norge. Han advarer mot sin tidligere sjef.

Den russiske 26-åringen har selv forklart at han var en av lederne av den beryktede Wagner-gruppen i flere måneder i 2022, før han rømte fordi han skal ha fryktet for sitt liv.

Wagner-gruppen er en privat militær organisasjon med leiesoldater, som frem til nå har kjempet på russisk side i Ukraina. Den brutale gruppen anklages for krigsforbrytelser.

26-åringen kom til Norge i januar, og har søkt asyl her. Han oppholder seg for tiden på et mottak i Oslo.

Den antatte avhopperen hevder å ha møtt Wagner-gruppens overordnede leder og grunnlegger, Jevgenij Prigozjin, da han deltok i krigen.

– Han møtte ham i Ukraina i fjor høst, i Donbas, sier Medvedevs advokat Brynjulf Risnes til VG.

FRYKTET DETTE: Brynjulf Risnes sier han snakker med Medvedev hver uke, og at 26-åringen skal ha vært bekymret for hva Wagner-sjefen kan finne på.

26-åringen har tidligere forklart at han rapporterte direkte til Prigozjin. Ifølge Risnes hadde han en lederrolle som lagleder ved fronten.

– Det var ingen rolle som ga innflytelse over strategiske eller taktiske spørsmål.

Skal ha advart

Risnes har tett kontakt med klienten sin, og snakket med ham senest lørdag, etter at det ble kjent at Wagner-gruppen gikk til væpnet opprør mot president Putin.

Lørdag kveld kunngjorde imidlertid Prigozjin at kolonnen av Wagner-soldater snur, og vender tilbake til basene sine for å «unngå et blodbad». Wagner-lederen drar selv til Belarus, etter han angivelig skal ha inngått en avtale med president Lukasjenko.

Bilder og videoer fra Rostov natt til søndag viser mennesker som ser ut til å juble for Wagner-troppene idet de forlater byen. Progizjin satt selv i en av bilene, og ifølge nyhetsbyrået Ap åpnet han bilvinduet slik at noen av tilskuerne fikk hilst på ham.

1 / 5 forrige neste fullskjerm

26-åringen som hevder å ha vært en del av Wagner-gruppen gruppen, sitter nå i Oslo og følger med på situasjonen.

– Medvedev har lenge sagt at han fryktet at Prigozjin og Wagner kunne vende seg mot Kreml, så sånn sett har han vel fått rett, sier Risnes.

– Han har en oppfatning om at Prigozjin og andre ledere i Wagner er såpass uforutsigbare og samtidig ambisiøse at de kan gå fra å være et effektivt våpen for Kreml til å vende seg mot Kreml om situasjonen endrer seg, fortsetter han.

Mener de kan ha ukjente mål

Advokaten sier at da de to snakket sammen lørdag, minte de hverandre på nettopp dette.

– Det er ikke noe tvil om at Wagner-gruppen har utført mye arbeid på vegne av de russiske føderale styrkene. Men hele tiden har de hatt en slags selvstendighet og en leder med ambisjoner. Og dette har Medvedev hatt en usikkerhet rundt.

SØKT ASYL: Medvedev kom til Norge i januar. Han har gitt noen få intervjuer til pressen, og unngår stort sett offentligheten.

– Nå snur Wagner-sjefen. Hvorfor tror du han gjør det, ut fra det din klient har fortalt om gruppen?

– Det er ikke noen grunn til å tro at Wagner vil ta over makten i Russland. De er dømt til å mislykkes. Men det kan hende de har andre mål enn vi vet, svarer Risnes.

Advokaten er ekspert på Russland, snakker flytende russisk og har bakgrunn som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Medvedev har tidligere fortalt at han skal ha vært vitne til massemord og regelrette henrettelser av medsoldater som ikke fulgte ordre. Han har sagt at han tok avstand fra dette, og så seg nødt til å rømme gruppen.

Den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Gulugau.net har støttet saken hans, og eksperter har sagt at Medvedev potensielt kan være et verdifullt vitne mot Wagner-gruppen.