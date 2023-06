LUHANSK: Ukrainske soldater langs frontlinjen nær Kreminna i Luhansk torsdag.

Medier: Motoffensiven er i gang

Ukrainske myndigheter har lenge sagt at det ikke vil komme noen offisiell beskjed. Nå skjer det derimot flere ting på bakken.

Kortversjonen Tenketanken Institute for The Study of War (ISW) er blant flere som melder at en motoffensiv er i gang flere steder i Ukraina.

Ukrainske myndigheter har ikke offentlig bekreftet motoffensiven, men har tidligere sagt at styrkene er klar for den.

Torsdag morgen ble det rapportert om et større angrep fra ukrainske styrker i Zaporizjzja-regionen, sør i landet.

Zaporizjzja-regionen er strategisk viktig, og ved å ta tilbake kontrollen der vil Ukraina kunne blokkere forbindelsen mellom Russland og Krim-halvøya.

Harde kamper pågår i flere sektorer langs fronten, ifølge det britiske forsvarsdepartementet. Vis mer

Tenketanken Institute for The Study of War (ISW) skriver torsdag kveld at motoffensiven er i gang.

De peker på at aktiviteten som nå foregår flere steder i Ukraina stemmer med at ukrainske motoffensiver er igangsatt langs frontlinjene.

– Motoffensiven vil trolig ikke skje som én stor operasjon. Det vil trolig bestå av mange prosjekter på mange steder av varierende størrelse og intensitet over de kommende ukene, skriver tenketanken.

Deres analyse er at operasjonene i begynnelsen trolig vil være mest krevende og gå mest langsomt, da de innebærer å komme gjennom forberedte forsvarsposisjoner.

– Man må forvente motgang i begynnelsen, skriver de. Det er i denne fasen ukrainerne trolig vil oppleve flest tap, mener ISW.

Opplysningene om at motoffensiven er i gang er imidlertid ikke offentlig bekreftet av den ukrainske militærledelsen.

– Vi har ingen slik informasjon. Og vi kommenterer ikke opplysninger fra anonyme kilder, sier en talsperson for den ukrainske generalstaben til Reuters.

NBC News siterer en ukrainsk offiser og en soldat ved fronten som sier at offensiven nå er i gang. The Washington Post og The New York Times melder det samme.

Ukrainske myndigheter har opplyst at landets styrker er klar for en motoffensiv, men har samtidig sagt at det ikke vil komme noen kunngjøring om når den starter.

De har også lansert kampanjer der de ber ukrainere om å være tyst om styrkenes bevegelser.

Til VG har hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole Tom Røseth tidligere sagt at det kan være en god strategi.

– Operasjonell sikkerhet er ekstremt viktig nå, det kan ha stor betydning for de slagene som kommer. Overraskelsesmomentet er svært viktig, og det kan gjøre en forskjell, sa han tidligere denne uken.

FLERE FRONTER: Også i Luhansk forsøker Ukraina å presse russerne tilbake.

Kampen om kontroll

Tidlig torsdag morgen kom ukrainske styrker med et større angrep i sør i Zaporizjzja-regionen, skriver The New York Times.

I flere måneder har Ukraina mobilisert flere styrker, samlet inn våpen og trent for å skyve russerne ut av landet og ta tilbake okkuperte områder.

Ifølge The New York Times består de ukrainske styrkene i Zaporizjzja-regionen blant annet av tyske Leopard 2-stridsvogner og amerikanske militærkjøretøy. Norge er blant landene som har donert leoparder til Ukraina.

Styrkene skal også ha bestått av soldater som har blitt trent opp av landets allierte.

– Det virker som at noen av brigadene Ukraina har klargjort for denne offensiven er sendt ut, som indikerer at offensiven er underveis, sier Rob Lee ved Foreign Policy Research Institute til avisen.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu hevder at ukrainske styrker har forsøkt å bryte gjennom russernes linje i Zaporizjzja-regionen, skriver The Washington Post.

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar skriver på Telegram torsdag at «fienden er på defensiven» i regionen.

Strategisk viktig

The Washington Post skriver at Zaporizjzja-regionen lenge har vært sett på som det mest strategiske og sannsynlige området for en ukrainsk kampanje.

Ved å ta tilbake områder her, vil Ukraina kunne sperre «landbroen» som kobler Russland til den okkuperte Krim-halvøya.

Ukrainske styrker kan i et slikt scenario også forsøke å ta tilbake byen Melitopol, som er regionens hovedstad, skriver avisen. De kan da også ta tilbake kontrollen over Zaporizjzja-kraftverket, som før krigen var Europas største kjernekraftverk.

Den okkuperte byen, som ligger langs kyststrekningen Russland har tatt kontroll over, har lenge blitt utpekt som et sannsynlig mål for en ukrainsk offensiv.

Flere russiske kilder sier også at den ukrainske offensiven er innledet. Russiske militærbloggere har de siste par dagene skrevet om harde kamper i den delvis russiskkontrollerte regionen Zaporizjzja, der Melitopol ligger. Blant annet nevnes et område ved byen Tokmak.

Okkupasjonsstyrets leder Vladimir Rogov har uttalt til statlige russiske medier at Ukraina har angrepet med «full kraft» og gjort enkelte fremskritt.

Men i likhet med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu insisterer Rogov på at angrepene er slått tilbake og at ukrainerne har lidd store tap.

Noen uavhengige opplysninger om kampene foreligger ikke.

ILD: Ukrainske soldater fyrer av granater i retning russerne langs frontlinjen nær Kreminna i Luhansk.

Langs flere akser

I sin oppdatering på deres etterretning torsdag, skriver det britiske forsvarsdepartementet at harde kamper pågår i flere sektorer langs fronten.

– Russiske styrker blir trolig fortsatt beordret til å returnere til offensiven så raskt som mulig, skriver de.

Ukrainas viseforsvarsminister Maliar skriver videre på Telegram torsdag at kampene fortsetter for kontroll over Velyka Novosilka, en liten by i Donetsk om lag 15 mil sør for Bakhmut.

Maliar skriver at ukrainske styrker gjør fremskritt i den nå helt ødelagte byen, som var sentrum for en blodig kamp som varte i flere måneder.

I slutten av mai tok russiske styrker full kontroll over byen, og fremstilte det som en stor militær seier.

Ukrainske styrker har etter dette likevel holdt sine posisjoner rett utenfor byen.

– Kampene fortsetter. Noen steder forsøker fienden å gå på offensiven, uten suksess, hevder hun.

Ukrinform skriver at ukrainske styrker skal ta tatt tilbake 1600 meter langs de sørlige og nordlige flankene i Bakhmut.