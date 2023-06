EN STRØM AV FOLK: Innbyggere i Kherson blir onsdag evakuert ut av de flomrammede områdene. Flere tusen har måttet forlate hjemmene sine i byen.

Bombes mens de flykter fra vannet: − Helt ubegripelig

KHERSON (VG) Kherson var Ukrainas største seier i krigen. Nå oversvømmes gatene – mens det bombes mot evakueringen av byen. VG reiste inn for å møte menneskene der.

– Jeg hater russere. Hater dem! Dette viser bare hvilken terrorstat Russland er. Det er fryktelig. Helt ubegripelig, sier Bogdana Rarboshapka (36).

Tobarnsmoren møter VG ved vannkanten i den ukrainske byen Kherson.

Hun er opprørt over det som utspiller seg et par kvartaler fra leiligheten hennes. Der fortsetter vannet å stige etter at Kakhovka-demningen ble sprengt natt til tirsdag.

Demningen har kontrollert vannmassene i den mektige Dnipro-elven, som skiller de russiske og ukrainske styrkene. Nå er oversvømmelsen total.

Ukraina og Russland skylder på hverandre for det som nå skjer. Dette viser brutaliteten av Russlands krig i Ukraina, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.

– Det er en ufattelig katastrofe. Dere kommer til å forstå det når vannet trekker seg tilbake. Nå må verden våkne, og ikke bare si at det er synd på oss, mener Bogdana.

MIDT I GATEN: Her er det vanligvis en fotgjengerovergang.

Da VG ankom Kherson onsdag ettermiddag, var det folksomt på gatene i byen. Et par timer senere har de aller fleste trukket innendørs.

Årsaken er artilleri:

Bombingen tiltar utover ettermiddagen og kvelden. Fra både ukrainsk og russisk side av elven høres voldsomme drønn, også under VGs intervjuer med lokalbefolkningen.

Kherson ble raskt okkupert av Russland da krigen brøt ut 24. februar i fjor. Men i november skjedde det få hadde turt å håpe på: Ukraina tok tilbake den strategisk viktige byen.

Det var et voldsomt prestisjenederlag for krigsmaskinen til Vladimir Putin.

Men nå er Kherson rammet av en ny katastrofe.

– Det de gjør med oss er fryktelig, sier Katharina (33).

– Hvorfor tror dere dette skjer?

Ektemannen Alexander (30) tar ordet:

– Russerne har én hjernecelle. Jeg har ikke ord for å beskrive det som skjer nå. Vi har et hus midt i sentrum og håper bare at vannet ikke stiger opp til oss, sier han.

SER PÅ SKADENE: Kherson har de vært under kontinuerlig artilleribeskytning i flere måneder. En fortvilet innbygger se på nabolaget som nå ligger under vann.

Ifølge myndighetene i regionen, så antas det at rundt 17.000 må evakueres på den ukrainskkontrollerte siden, og 25.000 på den russisk-kontrollerte siden av elven.

Da VG brukte en robåt i gatene i Kherson onsdag ettermiddag, sto vannet høyt opp på husveggene. I ett av vinduene, i fjerde etasje, satt en eldre person som ikke ønsket å bli evakuert.

– Dette er det nye Venezia, sa en ukrainsk mann i en passerende båt.

Han sa det med sarkasme. For ingen i Kherson klarer å smile av det som nå skjer.

BYEN OVERSVØMMES: Det er gått ett døgn siden den voldsomme Kakhovka-demningen ble sprengt, noe som sendte voldsomme vannmengder nedover Dnipro-elven.

43 år gamle Natalia ble vekket av telefoner fra venner i Odesa natt til tirsdag. De lurte på om hun hadde fått med seg hva som hadde skjedd med Kakhovka-demningen.

Nå har hun måttet forlate hjemmet sitt på grunn av vannmassene.

– Jeg vet ikke hvordan det ser ut der nå, jeg kommer meg ikke ut til øya der huset mitt ligger, sier hun.

– Dere har vært okkupert, men ble befridd. Nå bombes byen hver dag. Og så kommer oversvømmelsen. Hvordan orker dere å bli værende?

– Det er vanskelig og fryktelig tøft. Men dette er fortsatt hjemmet vårt, sier hun bestemt.

UTE AV HJEMMET: Tusener har onsdag forlatt hjemmene sine i Kherson. En familie ser på flomvannet som har tatt over nabolaget deres.

Mens hun prater med VG kommer det stadig små gummibåter inn til land.

Mens det i en tidlig fase var mennesker som ble evakuert fra husene sine, så er det kjæledyr som hentes ut onsdag ettermiddag.

Seks ulike katter dyttes inn i samme bur. Alle sammen stammer fra et hjem der en eldre kvinne huset 50 katter. Mange av dem er syke og trenger tydelig helsestell.

Nå står eieren fortvilet i vannkanten. Hun vet ikke hvor kattene vil bli plassert etter evakueringen.

– I går satt hun i leiligheten og skrek at hun heller ville dø der sammen med kattene sine, sier en av hjelpearbeiderne.

REDDER KATTENE: Seks katter dyttes inn i samme bur. Katteeieren skal ha skreket at hun heller ville dø enn å forlate dyrene sine.

Sammenlignes med Tsjernobyl

Flommen i området stopper tilgangen på rent drikkevann. Ødeleggelsene i landbruket rapporteres også å være enorme. Ifølge FN vil det få konsekvenser for matproduksjonen sør i Ukraina.

Både tirsdag og onsdag skal beboere på begge sider av elven ha trukket opp på hustakene før de ble evakuert.

Bogdana Rarboshapka er ikke overrasket over den siste utviklingen. Det skjedde under 2. verdenskrig også, påpeker hun.

– Russerne vil kontrollere alt og håpet å bli kvitt soldatene våre på elvebredden. Men som vanlig tenkte de ikke med hodene sine. De har sørget for at både vi og dem selv er lagt under vann, sier hun.

Selv har hun flyktet til Odesa. Å bo i Kherson er umulig med barn, mener hun. Spesielt når datteren har en lidelse som krever jevnlig tilsyn av lege.

Bogdana lar tankene gå tilbake til ulykken på kjernekraftverket Tsjernobyl i 1986. Også det skjedde i Ukraina.

– Vi trenger hjelp: Russland har forberedt denne krigen siden 2007. Ukraina ikke har forberedt seg i det hele tatt. Vi opplever et nytt Tsjernobyl, bare med vann.