SEREMONI: En rekke verdensledere vil være i Tyrkia lørdag som følge av innsettelsesseremonien til Tyrkias president.

Tas i ed i dag – får norsk besøk

Recep Tayyip Erdogan er klar for fem nye år som president i Tyrkia.

Tyrkerne valgte den sittende presidenten Recep Tayyip Erdogan (69) nok en gang.

Lørdag klokken 13 norsk tid tas den tyrkiske presidenten i ed.

I etterkant skal det være en seremoni i Erdogans palass i Ankara. Her skal også flere verdensledere være til stede.

Der iblant Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Nato melder på sine egne nettsider at Stoltenberg vil delta på seremonien, men også ha møter med Erdogan og andre tyrkiske tjenestemenn. Hva nøyaktig møtene skal omhandle står det ingenting om.

Stoltenberg varslet tidligere denne uken at han har snakket med Erdogan om Sveriges Nato-søknad, og at de to er enige om at Nato-sjefen skal komme til Tyrkia igjen i nær fremtid.

Flere verdensledere

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu Agency, skal høytstående embetsmenn- og kvinner fra 78 land delta på seremonien lørdag.

21 statsoverhoder, 13 statsministre, samt representanter på parlaments- og ministernivå vil være til stede, skriver nyhetsbyrået.

Etter innsettelsesseremonien vil Erdogan holde en middag for gjestene. Her forventes det også at han annonserer kabinettet sitt.

Demonstrasjoner

I Sverige er det varslet demonstrasjoner søndag, noe tyrkiske talsmenn reagerer sterkt på. Arrangørene «Alliansen mot Nato» sier de er for ytringsfrihet og mot svensk Nato-medlemskap.

Erdogan-regjeringen mener at PKK-medlemmer kommer til å delta. Den kurdiske gruppen er terrorstemplet av Tyrkia, EU og USA.

– Det viktigste for oss er at Sverige stanser PKK-tilhengere fra å drive med terrorpropaganda på svenske gater. Det er ikke ytringsfrihet, sa Erdogan-rådgiver Ilnur Cevik til VG tidligere denne uken.