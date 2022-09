TRENGER FLERE: Russland har mistet mange soldater i krigen, og debatten går nå om hvordan de skal hente flere soldater. Bildet er fra det russiske forsvarsdepartementet og viser russiske soldater i Kherson-regionen i Ukraina.

«Putins kokk» om kritikk mot at fanger blir soldater: − Send barna deres!

Jevgenij Prigozjin, også kalt «Putins kokk», mener at russerne må velge mellom å sende fanger eller sine egne barn i krigen.

Den oppsiktsvekkende videoen fra en fangeleir, der en person som ligner Prigozjin rekrutterer fanger til sin egen hær, den såkalte Wagner-gruppen, har vakt voldsom oppmerksomhet de siste dagene.

Nå har den ellers så hemmelighetsfulle Prigozjin selv tatt bladet fra munnen på det russiske sosiale mediet Vkontakte - gjennom sitt selskap Concord:

– Hvis jeg var fange, så ville jeg selvfølgelig drømme om å bli i dette laget, ikke bare for å betale min gjeld til fedrelandet, men betale tilbake med renter, fastslår Prigozjin, som sier at han uttaler seg som «ekspert».

– De som ikke vil at private militære selskap, fanger, skal kjempe, og som ikke vil gjøre noen ting, send barna deres til fronten! Enten private militære selskaper og fanger, eller barna dine - velg selv, fastslår Prigozjin retorisk.

Det var folk rundt den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj som publiserte videoen, ifølge det uavhengige russiske mediet Meduza. De fastslo at det var Prigozjin selv som var i fangeleiren, som de mener ligger i republikken Mari El, beliggende ved elva Volga. Det har også vært hevdet at videoen stammer fra republikken Mordovia, der det er svært mange slike straffeleirer.

Dette bildet, som er publisert av det russiske forsvarsdepartementet, viser en soldat med et antiluftvåpen. Bildet skal være tatt i Kherson-regionen.

Både selskapet til Prigozjin og han selv uttrykker på det russiske sosiale mediet Vkontakte torsdag at personen er «veldig lik» Prigozjin - uten å forklare hva de mener med det. De avviser ikke direkte at det er han som er mannen som rekrutter fanger på videoen.

Jevgenij Prigozjin hyller også de «ukjente soldatene» i Wagner-gruppen som er med i krigen i Ukraina.

Han kaller dem «patrioter» og «profesjonelle på høyeste nivå» med et «perfekt styringssystem».

OFFENSIV: Bildet er publisert av det ukrainske forsvarsdepartmentet og viser en konvoi av ukrainske tanks i Kherson-området.

– Hvis du oppsummerer alle spørsmålene dine, hva har fangene, de private militære selskapene og en mann som ser ut som Prigozhin med det å gjøre? Russland har alltid vært, er og vil være under pålitelig beskyttelse av den russiske hæren, sier Prigozjin - uten å forklare nærmere hva han mener med det heller.

Meduza skriver at det ikke er noe nytt at Jevgenij Prigozjin selv skal ha vært i fangeleirer for å rekruttere.

– At fanger fra russiske straffekolonier har blitt rekruttert til å delta i krigen som en del av Wagner-gruppen, har blitt rapportert av russiske medier siden slutten av juli. Fanger har fortalt journalister at Prigozjin personlig har besøkt straffeleirene, skriver Meduza.

En rekke medier, blant annet Guardian, har pekt på Prigozjin som mannen som finansierer denne styrken. Han er en meget omdiskutert forretningsmann, som også beskyldes for å finansiere «trollfabrikkene». Og at han var sentral i den russiske involveringen i det amerikanske valget i 2016. Selv benekter han alt dette.

«PUTINS KOKK»: Jevgenij Prigozjin skal være mannen som finansierer den private hæren «Wagner-gruppen».

Uansett er det ingen tvil om at Russland jakter på flere soldater, og Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov kom torsdag med sitt forslag til løsning på dette: At hver russisk region sender 1000 frivillige hver til fronten. Han kaller det «egenmobilisering».

– Dette vil være en imponerende militær kontigent på 85.000 mann - nesten en hel hær, skriver Kadyrov i sin Telegram-kanal. Russland er delt i 83 områder - som har ulik grad av selvstyre, blant annet republikker og fylker.

Ifølge Kadyrov trenger ikke guvernørene vente på at Kreml skal erklære krigslov og mobilisere før de gjør dette.

President Putins talsmann Dmitrij Peskov sa tirsdag at mobilisering ikke er noe tema.

Putin kaller krigen i Ukraina for en «spesialoperasjon», ikke en krig. Hvis han velger å gå til mobilisering, betyr det samtidig at han anerkjenner at det er en krig. Kadyrov støtter Putin:

– I dette landet er det så mange oppriktige patrioter som er klare til å melde seg frivillig.

Den russiske lederen for det annekterte Krim mener at det er et godt forslag:

– Jeg støtter fullt ut initiativet til min gode venn. Vi må gjøre vårt ytterste for å beseire nazistene så raskt som mulig og gjenopprette freden, skriver Sergej Aksjonov på sin Telegram-kanal.

Hvor mange soldater Russland har mistet i krigen, er uklart. New York Times har skrevet at 25.000 russiske soldater har mistet livet, mot 9.000 ukrainske soldater.

Den tidligere britiske forsvarsministeren Ben Wallace har til BBC Radio sagt at Russland har mistet rundt 80.000 soldater samlet - døde, skadde og desertører. Den ukrainske hæren hevder de har drept mer enn 50.000 russiske soldater.