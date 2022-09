Se dokumentar: «All that Remains to be Seen»

Når Silas ikke lenger klarer å se forskjell på vennene i skolegården, innser Christina at sønnen også er i ferd med å miste synet. Slik hun gjorde på hans alder. Så nå har de hastverk med alt han skal rekke å se før det skjer.

VG har kun rettigheter til å vise «All that Remains to be Seen» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.