REISTE: De to søstrene fra Bærum reiste til Syria da de var 16 og 19 år gamle.

Terrorsiktede Syria-søstre på vei til Norge

To terrorsiktede søstre fra Bærum er på vei tilbake til Norge – vel ti år etter at de dro til Syria som tenåringer og sluttet seg til Den islamske stat (IS).

Det får VG bekreftet fra Utenriksdepartementet (UD).

Kvinnenes historie ble kjent gjennom boken «To søstre» av Åsne Seierstad, som handlet om hvordan de to søstrene ble radikalisert, brøt med familien, og dro til Syria i tiden da terrorstaten IS spredde død og frykt i Irak og Syria.

«Norske myndigheter har bistått to voksne og tre barn med å reise fra al-Roj-leiren i Syria. De to kvinnene er gjort kjent med at de vil bli pågrepet når de kommer til Norge. Hensynet til barna har vært avgjørende for hjemhentingen», skriver UD til VG.

– Levekårene i leirene er svært dårlige og farlige. Disse norske barna har i lang tid bodd i leire som ingen barn burde leve i. I leirene er det også en fare for at barn kan bli radikalisert og senere rekruttert til terrorbevegelser. I Norge kan barna få den oppfølgingen som de trenger, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Ifølge UD ba de to kvinnene selv om hjelp til å returnere med sine barn. Kvinnene vet at de blir pågrepet når de kommer til Norge.

Syria-søstrenes forsvarer, advokat Geir Lippestad, ønsker ikke å kommentere saken før han har snakket med klientene sine.

BODDE HER: Dette er al-Roj leiren, der kvinnene ble holdt med sine barn de siste årene. Før det var de en periode i leiren al-Hol.

– Å hente disse kvinnene tilbake til Norge, er viktig i et sikkerhetsmessig perspektiv. Det blir opp til politi og domstolen å vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og i så fall bestemme hvilken straff de vil få, sier Huitfeldt.

Årsaken til at norske myndigheter ikke har hentet ut disse barna tidligere, er at det ikke er mulig å hente ut barna alene fra leirene uten samtykke fra foreldrene, skriver UD. Nå har mødrene bedt om å bistand til å returnere til Norge, og det har gjort det mulig å hente ut voksne og barn sammen.

– Jeg ber alle respektere at disse barna bør skjermes, og at de ikke skal identifiseres. Barna skal ikke straffes for foreldrenes handlinger. De må nå få størst mulig ro rundt seg, sier Huitfeldt.

VRIEN SAK: Utenriksminister Anniken Huitfeldt opplyser til VG at hensynet til IS-kvinnenes barn ble avgjørende.

Rømte som tenåringer

Kvinnene er nå 29 og 25 år gamle, ifølge VGs opplysninger. Den eldste av søstrene har to døtre, den yngste har én datter. Fedrene til barna var tilknyttet IS.

Barna har rett på norsk statsborgerskap gjennom sine mødre.

UD påpeker at USA, lokale myndigheter og FNs generalsekretær har bedt land om at borgere hentes ut av disse leirene - av hensyn til stabiliteten i området, for at de kan straffeforfølges og av menneskelige hensyn.

De diplomatiske møtene og transporten ut fra Syria har vært strengt hemmelige. Dette er den fjerde hjemhentingen fra Syria som norske myndigheter har gjennomført.

Det var i oktober 2013 at de to søstrene forsvant fra familiens hjem i Bærum i Viken. De to jentene var da 16 og 19 år gamle og har begge somalisk bakgrunn.

I flere år etterpå forsøkte faren deres å få hente dem hjem til Norge, men uten hell.

Ifølge faren hadde jentene vært vanlige, skoleflinke jenter som hadde gjennomgått en rask radikalisering over noen måneder.

Møtte VG i leir i Syria

I mars 2021 intervjuet VG den yngste av de to søstrene i interneringsleiren al- Roj i Syria. I intervjuet snakket hun om livet under IS.

– Hvorfor reiste du til Syria? spurte VG.

– Jeg følte med det syriske folket og ønsket å bidra. For meg var det av humanitære grunner. Men jeg hadde nok et idyllisk bilde av det, for jeg ville hjelpe til, bidra, dele ut nødhjelp. Men det ble annerledes enn det jeg hadde tenkt meg, svarte den norsk-somaliske kvinnen.

– Hva tenker du nå om valget du tok?

– Det var et impulsivt valg jeg tok da jeg var i tenårene. Det var et dårlig valg og jeg angrer den dag i dag.

FORSVARER: Advokat Geir Lippestad representerer de to Syria-søstrene fra Bærum. Begge er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).

Etter det VG kjenner til har de tidligere bedt om hjelp, for så å trekke forespørselen tilbake.

I januar i fjor ble de begge overført fra Roj-leiren til et ordinært fengsel, anklaget for å ha deltatt i opptøyer til støtte for IS.

«Etter å ha skapt splittelse, ropt IS-slagord og iverksatt opptøyer, ble flere kvinner flyttet fra leiren», skrev kurdiske selvstyremyndigheter til VG i en generell uttalelse den gangen.

Risikerer fengselsstraff

Påtalemyndigheten i Norge mener at såkalte IS-kvinner – som passer på barn og hus – støtter og er en del av terrororganisasjonen IS. Bærum-søstrene er begge siktet for deltagelse i terrororganisasjonen og vil trolig bli pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) når de kommer til Norge.

– Jeg kan ikke forstå det. Det å ta vare på barn og familie er da ikke kriminelt. Vi holdt huset rent og ryddig, ikke noe mer enn det, sa den yngste av søstrene til VG i fjor.

Forklaringen om å ha vært husmor som passet barn, minner om det den norske IS-kvinnen Sumaira Ghafoor fortalte i et eksklusivt intervju med VG, i forkant av rettssaken mot henne.

Ghafoor, som ble hentet til Norge i en hemmelig aksjon siden hennes ene barn var sykt, har i tre rettsrunder fortalt om hvordan hun ble holdt igjen i Syria mot sin vilje, og ble utsatt for grov vold av den norske IS-krigeren Bastian Vasquez.

Men aktoratet sto fast på at det ikke hadde noe å si for spørsmålet om straffskyld.

Ghafoor ble dømt for terrordeltagelse i tingretten, og både lagmannsretten og Høyesterett har opprettholdt dommen. Men i lagmannsretten ble kvinnen trodd på at hun ble utnyttet i menneskehandel etter at Vasquez døde, og i Høyesterett ble dommen senket ytterligere.

Kjente hverandre

Straffutmålingen mot Ghafoor gikk fra 3.5 år, til 2.5 år og til slutt til ett år og fire måneder. Like fullt fastslo Høyesterett at man kan straffes for terrordeltagelse som husmor.

Både domsslutningen, de formildende omstendighetene og den endelige straffutmålingen kan påvirke straffeforfølgelsen av de to Bærum-søstrene.

Gjennom rettssaken mot Ghafoor kom det frem hvor tett forhold hun hadde med både de to kvinnene kjent som «to søstre», og med IS-kvinnen Aisha Shezadi Kausar, som fremdeles befinner seg i al-Roj leiren i Syria.

De to søstrene fra Bærum, Ghafoor og Kausar ble venner da de var aktive i den omstridte studentorganisasjonen Islam Net. Senere kom de i kontakt med det mer ekstreme islamistmiljøet i Profetens Ummah.

Aisha Shezadi Kausar hadde en mulighet til å bli hentet hjem av UD i fjor, men hun trakk seg i siste liten. Hun har i bokform fortalt om hvordan hennes lille sønn ble drept i IS-området.

PS: Det er også en etnisk norsk konvertitt fra Trøndelag som er internert i al-Hol leiren sammen med andre IS-medlemmer. Moren hennes har fortalt VG at hun frykter for datterens sikkerhet, men denne kvinnen har ikke bedt om såkalt konsulær bistand fra UD.

