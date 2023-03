PÅ USA-TUR: Line og Raymond Abeltun.

Flyet Raymond var om bord på falt flere hundre meter: − Jeg tror jeg dør

Raymond Abeltun og konas flytur hjem fra Austin i Texas ble et mareritt.

– Flyturen starter egentlig ganske normalt. Det var litt regn og jeg så på værmeldingene før vi skulle fly at det var et stormsenter over Memphis, der vi fikk trøbbel. Men ting var ganske normalt. Det ristet kanskje en gang her og en gang der, men ingenting jeg reagerte på, forteller Abeltun til VG.

1. mars skulle han og kona fly hjem fra Austin i USA med Lufhansa. Første del av turen skulle gå fra byen i Texas til tyske Frankfurt, men så langt kom de ikke.

I det flyet kommer opp i marsjhøyde, og mens kabinpersonalet starter serveringen i front av flyet, ser Abeltun at de flyr gjennom skyer. Den flyvante nordmannen reagerer på at det er skyer så høyt oppe. Så tar det hele en ny vending.

– Jeg får et glass vann, drikker en slurk av det, da rister det skikkelig en gang. Men såpass lite at de fortsetter serveringen. Så stuper flyet. Da forsvinner trallen bakover, vannet jeg har i glasset går rett i taket. Hun som kjørte trallen klamrer seg fast i setet mitt, jeg må holde henne fast, forteller Abeltun.

Videoer og bilder fra kaoset som oppsto på Lufthansaflyet 1. mars har gått viralt på TikTok.

– Aldri sett noe sånt før

Ifølge Washington Post skal flyet ha falt rundt 1000 fot, noe som tilsvarer rundt 305 meter.

– Når dette skjer så varer det såpass lenge at du rekker å tenke. Jeg er sikker på at vi kommer til å styrte, jeg tror jeg dør. Vi faller ganske langt. Når flyet kommer ned og fallet stopper, da er vi tydeligvis inne i en tordenstorm. For da ser vi masse lynnedslag rundt flyet. Jeg har aldri sett noe sånt før. Jeg ser ti lyn som går gjennom luften i løpet av det som føles som bare noen sekunder, forteller Abeltun.

Etter det første fallet steget flyet igjen, før det på ny, kort tid etter, falt gjennom luften forteller han. Abeltun anslår at det verste varte i om lag 3–5 minutter og at fra det startet til det hele var over gikk det rundt 10–15 minutter.

– Adrenalinet når du tror at flyet går ned, da er du så oppumpet at du rekker på en rar måte ikke å bli skikkelig redd. Men når det verste har gitt seg, da ser du litt rundt deg og ser hvor mye som har fløyet gjennom lufta. Du forstår at det er folk som er skadet, du forstår at kabinpersonalet er ikke bare redde, de er livredde.

HVOR ER? Passasjerene måtte lete etter eiendelene sine etter de ble kastet rundt i flyet.

Tok ikke kontakt

Bilder fra lenger bak i Lufthansa-flyet viser det komplette kaos. Der hadde matserveringen begynt. Mat, bestikk og eiendeler ligger strødd i midtgangen mens flere av passasjerene leter etter eiendelen sine.

Abeltun forteller at han snudde seg etter det andre fallet og så flere av kabinpersonalet gråte av frykt.

Etter at den voldsomme turbulensen og fallene var over, ble det bestemt at flyet skulle lande like utenfor Washington. Totalt ble syv personer kjørt til sykehus med mindre skader.

Det som deretter fulgte, får Abeltun til å reagere.

– Det virker ikke som at Lufthansa helt tenker over hvordan ille dette opplevdes for oss passasjerene.

VG har tatt kontakt med Lufthansa, foreløpig uten å få svar.

På flyplassen like utenfor Washington var det kun én person bak en skranke, uten særlige svar. Etter å ha ventet i en lengre periode bestemte derfor Abeltun og konen seg for å booke seg inn på et hotell og komme seg bort fra flyplassen.

Fremme på hotellet kunne de se en uttalelse fra flyselskapet om hendelsen. Der sto det blant annet: «Siden sikkerhet og velvære til passasjerer og besetningsmedlemmer er topprioritet til enhver tid, bestemte cockpitmannskapet seg for å foreta en alternativ landing», skriver CNN.

Men ingen tok kontakt direkte med Abeltun.

Først én uke senere, etter å ha vært i kontakt med selskapet ved tre anledninger, fikk han en mail med et nummer man kunne kontakte hvis man ønsket hjelp med traumer.

– Det jeg tenker nå er at det første som skjer er at de må ta kontrollen over PR-delen. For å få ut en beskjed om at det er uventet og ufarlig, at det bare er småskader. Det er det første de tenker på. Etterpå så tar de seg tiden til å utforme noen brev, som de sikkert er lovpålagt til å gjøre. Men jeg sitter ikke å føler at de er opptatt av hvordan det går med meg, svarer Abeltun på spørsmål om Lufthansas håndtering.

