ODESA: Russland har gjentatte ganger avfyrt missiler og droner mot ukrainske havner.

Russiske angrep: Over 200.000 tonn korn ødelagt

Kreml fortsetter krigen mot det kritiske kornet.

Natt til onsdag ble 40.000 tonn korn ødelagt under et angrep som ødela havneinfrastruktur i Odesa, sør i Ukraina.

Kornet var ment for eksport til flere afrikanske land, Kina og Israel.

Etter at Russland trakk seg fra den FN-fremhandlede avtalen om trygg eksport av ukrainsk korn via Svartehavet, har russerne trappet opp angrepene på Ukrainas havner og infrastruktur.

De russiske missilene har også siktet direkte på ukrainske kornlagre.

180.000 tonn med kornavlinger ble ødelagt av russiske luftangrep i perioden fra 17. til 26. juli, ifølge det ukrainske utenriksdepartementet.

ANGREPET: En gårdslagerbygning etter et russisk angrep i Odesa-regionen, Ukraina, fredag ​​21. juli 2023.

Natt til onsdag ble ytterligere 40.000 tonn ødelagt.

Ifølge Reuters sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj onsdag at Russlands angrep på havneinfrastruktur viste at Moskva var innstilt på å skape en krise i matmarkeder, priser og forsyninger.

– Moskva fører en kamp for en global katastrofe. I sin galskap trenger de at verdens matmarkeder kollapser, de trenger en priskrise, de trenger forstyrrelser i forsyningen.

Påtalemyndigheten i Ukraina bekrefter ifølge Reuters at de etterforsker den siste tidens angrep på kornlagre som krigsforbrytelser.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj

Store konsekvenser

Ukraina er en stor eksportør og sentral leverandør av korn til verdensmarkedet.

Tidligere i sommer gikk den svært viktige kornavtalen ut.

Kornavtalen sikret eksport av korn fra Ukraina til resten av verden, og ble signert etter at Russland, i krigens første fase, blokkerte Ukrainas havner og stengte inne rundt 20 millioner tonn korn.

Blokaden førte til store konsekvenser for matforsyningen til ulike utviklingsland.

Kreml har siden avtalen gikk ut, sagt at avtalen ikke vil forlenges, så lenge kravene fra Russland ikke innfris.

Russland stiller blant annet krav om at russiske banker får tilgang til det internasjonale Swift-systemet, for at kornavtalen skal forlenges.

Politisk og økonomisk

Russland og Ukraina-ekspert Jakub M. Godzimirski hos NUPI forteller at Russland både har en politisk og en økonomisk motivasjon bak å ødelegge ukrainsk korn og infrastruktur.

– Den politiske dimensjonen handler om at ved å påføre store skader på ukrainske kornlagre og havner kan Russland begrense Ukrainas evne til å fortsette krigen.

Eksperten legger til at det som nå skjer på bakken i Ukraina, trolig vil påvirke kornproduksjonen i fremtiden, ved at blant annet ukrainske kornprodusenter får problemer med å så.

Russland og Ukraina-ekspert Jakub M. Godzimirski

– Politisk er også korn et bindeledd. For Ukraina er korn en måte å styrke internasjonale bånd med land som er avhengig av disse forsyningene for å dekke sine matbehov, sier Godzimirski.

– Den andre dimensjonen er økonomisk. Korn er en viktig inntektskilde for den ukrainske staten. Dermed er korn viktig for den ukrainske økonomien. Kreml vil svekke Ukrainas evne til å tjene penger. Og Ukraina trenger penger for å fortsette krigen.

– Det er ganske kynisk krigføring?

– Kreml bryr seg ikke så mye om de er kyniske, de tar i bruk alle instrumentene de har for å vinne denne krigen.

Eksperten legger til at Russland også ødelegger for seg selv.

– Men angrep på kornlagre kan også ødelegge Russlands omdømme i land som er avhengige av korn fra Ukraina, fordi det er vanskelig å begrunne det rent militært.

KORNAVTALE: Avtalen som sørget for sikker transport av korn og matvarer fra ukrainske havner, utløp 17. juli. I løpet av de ni dagene fra 17. til 26. juli, ødela russiske angrep 180.000 tonn ukrainsk korn.

Korn som pressmiddel

Kreml har gjentatte ganger lovet å sende 25.000 til 50.000 tonn korn gratis til seks afrikanske land i løpet av de neste tre til fire månedene – en brøkdel av det ukrainske kornet det har ødelagt.

– Russland vil altså fylle tomrommet i markeder der ukrainsk korn tidligere ble levert, sier Godzimirski.

Angrepene på det ukrainske kornet og forstyrrelsen av kornforsendelser får kornprisene til å svinge.

– Når deler av eksporten forsvinner, oppstår en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel og prisene øker, noe som gjør kornet for dyrt for disse som trenger det for å dekke sine matbehov.

– Er det kornkrise?

– Ikke foreløpig, men priser kan igjen gå opp og ukrainske bønder kan ha problemer med å produsere like mye korn som før krigen, avslutter Godzimirski

RAKETT: En del av en eksplodert rakett blir sett ved den skadede kornterminalen til en landbruksbedrift i Odesa-regionen, sør i Ukraina, 21. juli 2023.

