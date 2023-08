Roper varsku: − Vinteren i ferd med å forsvinne

Sør-Amerika er truffet av en midtvinters hetebølge. Klimaeksperter beskriver situasjonen som ekstrem.

Selv om august egentlig er midt på vinteren i Sør-Amerika, er det ingenting vinterlig ved temperaturene nå.

Flere steder målte værstasjonene over 35 grader den 1. august.

Det var temperaturer opp mot 10 og 20 grader varmere enn normalt flere steder – blant annet i Chile og Argentina. Det viser værdata som ABC har publisert.

KJØLER SEG: Barn dypper hendene i fontenes i Buenos Aires. Det var rundt 30,1 grader i hovedstaden 2. august.

I Buenos Aires, Argentina var 1. august den varmeste på 117 år.

– Vintertemperaturene er helt utenom skalaen. Ikke bare i sentrale regioner som i Buenos Aires, men også i nordligere deler av landet på grensen mot Bolivia og Paraguay, sier Cindy Fernández i Argentinas værtjenester til The Guardian.

– I Chile er vinteren i ferd med å forsvinne, sier klimaekspert Raúl Cordero til samme avis.

En kvinne slapper av i Buenos Aires i Argentina. Det har aldri blitt målt så høye temperaturer i starten av august før.

Fjellene like varme som sommerheten i Europa

Klimatolog og værhistoriker, Macimiliana Herrera, beskriver situasjonen som ekstrem.

– Sør Amerika lever nå gjennom en av de mest ekstreme vær-hendelsene verden har sett noensinne, skriver Herrera på Twitter, som nå heter X.

Forskeren driver en konto kalt «Extreme Temperatures Around the World».

– Temperaturene er utrolige med opp mot 38,9 grader ved Andesfjellene i Chile midt på vinteren. Det er mye mer enn hva Sør-Europa hadde på sommeren ved samme høyde.

– Det har vært helt eksepsjonelt, bekrefter klimaforsker Tore Furevik.

Furevik er professor i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen og direktør for Nansensenteret.

Den ekstreme varmen som nå registreres, kommer av at vind frakter varm luft fra østlige deler av Stillehavet, forklarer Furevik.

– Det har vært unormalt varmt utenfor kysten av Chile og Peru, med fem til seks grader varmere enn normalt, sier klimaforskeren.

– Så frakter et spesielt vindsystem varm luft fra det tropiske Stillehavet, som har gått sørøst over Andesfjellene. Det gir en føneffekt, der fuktig luft stiger opp, forklarer Furevik.

Denne hetebølgen midtvinters i Sør-Amerika faller inn under en serie ekstreme temperaturer denne sommeren.

Det er som om temperaturene sprenger skalaen og gjør et byks opp gradestokken, flere steder i verden.

SOLER SEG: En mann og en kvinne soler seg i Parken i Buenos Aires. Det er den varmeste august-starten som er målt på 117 år.

Selv om forskere og klimaeksperter er forundret over omfanget, er det ikke et mysterium hvorfor dette skjer akkurat nå, ifølge Furevik.

Brå overgang

Dette året har de fleste nordmenn fått lære om et søskenpar innen værfenomener: «La Niña» og «El Niño».

Verden har hatt kaldere havtemperaturer de siste årene, skapt av et fenomen kjent som «La Niña». Nå er det motsatte fenomenet, «El Niño», så vidt i gang og skaper varme temperaturer på havoverflatene.

– Det meste av varmen vi ser nå kommer av at global oppvarming har ført til varmere temperaturer i bunnen. Så har hatt vi hatt noen år med unormalt kalde temperaturer, sier Furevik.

Den brå overgangen fra unormal kulde til unormal varme er den største grunnen til bykset i temperaturene. Men det ender ikke her, advarer Furevik.

– Globalt ser vi enda ikke skikkelig effekt av «El Niño», for den er ikke skikkelig i gang. Det er grunn til å tro at rekordene i temperaturer vil fortsette å komme utover høsten.

Denne kombinasjonen av global oppvarming og en overgang fra kulde til varme er den viktigste forklaringen. Samtidig kommer flere mindre effekter:

Det er nå mindre forurensing i luften etter nye krav til renere drivstoff i skipsfarten. Forurensingen har paradoksalt nok hatt en kjølende effekt, som nå er redusert.

I januar i fjor gikk et gigantisk utbrudd i den undersjøiske vulkanen Hunga Tonga i Stillehavet, som sendte store mengder varm vanndamp opp i stratosfæren. Dette vil ha en effekt i lang tid, forklarer Furevik.

Det er likevel ikke nok til å forklare de rekordene vi nå ser, og vil se fremover.

«El Niño» er forventet å bli sterkere utover høsten, og nå full styrke i januar og februar. Det er typisk at det varer i to år, og at det andre året er det varmeste, sier Furevik.

– Det er allerede sannsynlig at dette året blir det varmeste året som er observert, og man forventer at det neste år blir litt varmere enn det igjen.