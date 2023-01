PÅGREPET: Bildet av Ovido Guzmán er tatt i forbindelse med en pågripelse i 2019.

Reuters: Sønnen til «El Chapo», Ovidio Guzmán, er arrestert

Nyhetsbyrået siterer fire myndighetspersoner som skal være kjent med arrestasjonen av Guzmán (32).

Ovido Guzmán ble også pågrepet i byen Culiacán i den nordlige meksikanske delstaten Sinaloa i 2019, men ble den gang løslatt kort tid etter.

Bakgrunnen for at han ble løslatt den gang var frykt for hevnaksjoner fra hans narkobande. Noe som ble sett på som et pinlig tilbakeslag for meksikanske myndigheter.

For tre år siden forsøkte meksikanske myndigheter igjen å pågripe Guzmáns, som er sønn av narkokongen Joaquin «El Chapo» Guzmán-Loera. Det forsøket mislyktes. Det hele endte i total fiasko da åtte personer ble drept i aksjonen.

Myndighetene innrømte da dårlig planlegging.

Nå ser det derimot ut til at de kan ha lyktes.

Dermed er både far og sønn Guzmán i politiets varetekt.

Artikkelen oppdateres.

Arrestasjonen skjer etter det som omtales som en voldelig natt i Culiacán.

En av Reuters’ kilder forteller at sikkerhetsstyrker torsdag morgen jobbet intenst for å roe ned reaksjonene fra Guzmán-familien.

Reuters melder torsdag ettermiddag også at flyplassen i Culiacán medler at de vil være stengt mellom 08.30 og 22.00 lokal tid på grunn av «sikkerheten til alle passasjerer».

Dusør på fem million dollar

Det amerikanske utenriksdepartementet har hatt ute en etterlysning på 32-åringen hvor de lover opp til fem million dollar i dusør til den som kan komme med opplysninger som fører til narkobaronens arrestasjon.

De omtaler han som «et høytstående medlem i Sinaloa-kartellet og sønn av tidligere kartell-leder Joaquín Guzmán-Loera.»

Videre skriver de at han og broren Joaquín, som altså er oppkalt etter deres far, driver deres egen narkoorganisasjon, som en del av Sinaloa-kartellet. Ifølge de amerikanske myndighetene kontrollerer de rundt elleve metamfetamin-laboratorier. Narkotikaen blir blant annet solgt i USA.

Også broren er etterlyst av amerikanske myndigheter.