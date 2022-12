SNØDD FAST: Store mengder snø og kulde gjør at bilister setter seg fast på veiene i USA. Her fra en motorvei i Michigan lille julaften.

Flere døde under vinterstormen i Nord-Amerika: − Vær så snill, bli hjemme

Ekstremværet i USA får alvorlige konsekvenser. På julaften meldes det om amerikanere som dør flere steder i landet fordi nødetatene ikke kommer seg gjennom snømassene.

Den iskalde stormen fortsetter å bre seg over Nord-Amerika. Været er preget av snø, kraftige vinder og bitter kulde, og i flere delstater er det ventet at gradestokken synker til 40 blå under normalen.

Over 200 millioner mennesker – 60 prosent av befolkningen i USA – er under en eller annen form for farevarsel.

Nyhetsbyrået Reuters melder at minst 16 personer skal være drept i bilulykker i forbindelse med uværet. Hundrevis av mennesker skal også være strandet i bilene sine på veier som har snødd igjen.

Lille julaften ble blant annet to personer drept og flere skadet i en massekollisjon i Ohio, skriver nyhetsbyrået. Flere av de involverte måtte vente i snøstormen i flere timer før de ble evakuert ut av kulda.

MASSEKOLLISJON: Om lag 50 biler var involvert i en massekollisjon i en snøstorm i Ohio lille julaften. To personer ble drept.

Et av de store problemene under vinterstormen har nemlig vært at nødetatene sliter med å komme seg frem.

I Erie County utenfor New York, hvor det har falt 71 centimeter med snø det siste døgnet, var det to personer med helseproblemer som omkom fredag ettersom ambulansene ikke kom seg frem i tide, og fylkesleder Mark Poloncarz varsler at de forventer å finne flere slike omkomne i løpet av dagen

På julaften valgte derfor guvernøren i delstaten New York, Kathy Hochul, å sette inn Nasjonalgarden for å bistå folk i å komme seg frem på veiene.

– Vær så snill, bli hjemme i dag dersom du er i områder med sterke snøstormer, og vær klar over at veiene kommer til å være isbelagt over hele delstaten, sier hun i en uttalelse ifølge NBC News.

Strømbrudd og forsinkelser på julaften

Hundretusenvis av amerikanske husstander har også mistet strømmen på grunn av stormen, og lørdag morgen gjaldt dette oppimot 2 millioner amerikanere, ifølge nettsiden Poweroutage.us.

Lørdag kveld norsk viser imidlertid oversikten på siden at det er færre som er berørt av strømproblemene enn tidligere på dagen.

Et stort strømkraftselskap varslet 65 millioner kunde om at det kan bli periodevise utkoblinger i strømnettet langs østkysten, skriver CBS News.

Det har også kommet lignende varsler i delstaten Tennessee.

UTEN STRØM: På det verste var oppimot to millioner amerikanere uten strøm lørdag morgen, noe som er en dårlig kombinasjon med sprengkulden som fyker over landet.

Som om ikke strømbruddene er nok, gjør uværet også at det er flyforsinkelser i store deler av landet.

Dermed er det trolig mange som ikke kommer seg hjem til julaften.

Mer enn 2.700 fly har blitt innstilt 24. desember på grunn av uværet, ifølge nettstedet FlightAware. I tillegg er minst 6.400 fly blitt forsinket.

NBC News skriver at all flytrafikken fra flyplassene i Portland og Buffalo er blitt stanset, og at også flyplassene i Atlanta i Denver er kraftig påvirket av uværet.

Det er på den lyse siden ikke ventet at stormen skal vare for alltid.

Nyhetsbyrået AP skriver at det er forventet at temperaturene sannsynligvis vil falle tilbake til normalen i neste uke, når stormen har passert.