En bygning ble skadet etter at en drone ble skutt ned over Moskva fredag, ifølge russiske myndigheter.

Russland: Drone skutt ned over Moskva og Svartehavet

Russisk luftforsvar skjøt ned en drone over Moskva natt til fredag, ifølge myndighetene. Russland hevder Ukraina står bak.

En drone i Moskva ble skutt ned av luftforsvaret, skriver Moskva-ordfører Sergej Sobjanin på Telegram.

– Vrakrestene forårsaket ikke vesentlige skader. Det er ingen ofre, ifølge foreløpige meldinger.

Vrakrestene skal ha falt ned i nærheten av et konferansesenter sentralt i Moskva, om lag fem kilometer fra Kreml.

Sobjanin oppgir ikke hvem som skal ha stått bak. Det russiske forsvarsdepartementet skylder på Ukraina, ifølge nyhetsbyråer i landet.

– Kraftig eksplosjon

Et vitne nyhetsbyrået Reuters har pratet med, beskriver å ha hørt en kraftig eksplosjon. Bilder fra byrået viser redningsarbeidere som inspiserer et skadd tak på bygningen som ble truffet av dronen.

Flytrafikken ved fire av de store flyplassen nær Moskva ble stengt i en periode på grunn av dronen.

Ukraina har ikke kommentert saken.

Få timer før droneangrepet i Moskva opplyste Russland at de hadde avverget et ukrainske droneangrep mot russiske krigsskip i Svartehavet.

Russiske patruljeskip ødela en ukrainsk drone 237 kilometer sørvest for Sevastopol, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Sevastopol huser basen til Russlands svartehavsflåte og ligger på den russisk-annekterte ukrainske Krim-halvøya.

Flere angrep

Det har stadig vært flere droneangrep i Russland etter at en drone ble skutt ned over Kreml tidlig i mai. Områder i Moskva der det bor sivile, ble senere samme måned angrepet av droner, og et næringslivsdistrikt ble angrepet to ganger i løpet av tre dager i august.

New York Times skriver at amerikanske etterretningsbyrået tror ukrainske spioner eller militæretterretning står bak begge angrepene mot Kreml i mai.

Ukraina kommenterer som regel ikke angrep i Russland, men har offentlig uttrykt tilfredshet ved slike.

