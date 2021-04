TALER: President Joe Biden taler for første gang som president til Kongressen. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Joe Biden etter 100 dager som president: − Amerika er på beina igjen

I sin første tale til Kongressen som president, kalte Joe Biden håndteringen av coronapandemien for en av de største logistikkseierne landet noensinne har sett.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Takket være dere, det amerikanske folk, har vår fremgang disse siste 100 dagene mot en av de verste pandemiene i historien blitt en av de største logistikkseirene som vårt land noen gang har opplevd.

Biden innledet med å si at han «arvet en nasjon i krise» da han ble tatt i ed som president.

– Den verste pandemien i historien. Den verste økonomiske krisen siden den store depresjonen. Det verste angrepet på demokratiet vårt siden borgerkrigen, sa Biden, og siktet til stormingen av Kongressen 6. januar.

– Nå, etter kun 100 dager, kan jeg si til nasjonen: USA er på beina igjen.

KONGRESSEN: President Joe Biden taler for en mindre forsamling enn tidligere presidenter på grunn av coronapandemien. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Coronapandemien

USA har vært et av landene som har vært hardest rammet av coronapandemien. Nå har over 40 prosent av befolkningen fått første vaksinedose, og landet har nå en synkende smittetrend, ifølge VGs oversikt.

– Etter at jeg lovet at vi skulle få 100 millioner vaksinedoser satt innen 100 dager, har vi sørget for over 220 millioner vaksinedoser i løpet av de 100 dagene, takket være hjelpen fra alle dere, sa Biden.

Alle over 16 år er nå kvalifisert til å få coronavaksine i USA.

– Gå å få vaksine - de er tilgjengelige, insisterte Biden.

Arbeidsplasser

Den amerikanske presidenten har tidligere lansert en omfattende tiltakspakke som skal gjenreise økonomien etter coronapandemien, og planlegger å bruke enda mer på styrke infrastrukturen.

Den første delen av den todelte planen har fått navnet «The American Jobs Plan» og er ventet å koste 2000 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 17.000 milliarder kroner.

I talen til Kongressen sa Biden at planen vil hjelpe millioner til å få tilbake jobbene sine.

– To millioner kvinner har droppet ut av arbeidsstyrken i løpet av denne pandemien. Og for ofte fordi at de ikke fikk hjelpen de trengte til å ta vare på barna deres eller eldre foreldre som trenger hjelp.

Økt satsing på utdannelse, gratis barnehage og betalt permisjon inngår i den ambisiøse politikken presidenten ønsker å få gjennomført.

– Vi må bevise at demokrati fremdeles fungerer, at myndighetene fungerer og kan levere for folket, sier Biden i talen.

I talen fremhevet Biden viktigheten av globalt samarbeid for å håndtere globale kriser som coronapandemien og klimaendringene.

– Vi må ikke bare vise at vi er tilbake, men at vi er tilbake for å bli. Vi skal gjøre det ved å lede sammen med våre allierte. Ingen nasjon kan alene håndtere krisene i vår tid, sa Biden.

Restriksjoner

USAs presidenter pleier å holde sin første tale når de første 100 dagene av presidentperioden er nådd. Vanligvis er det storslåtte rammer rundt det, med et typisk publikum på 1.600 mennesker – medlemmer av Kongressen, embetsfolk og gjester.

På grunn av pandemien er det strenge restriksjoner når det kommer til antall personer til stede i salen under Bidens tale - kun 200 personer har fått slippe inn, skriver CNN.

Nasjonalgarden holdt vakt i og utenfor Kongressen, noe de har gjort siden stormingen av Kongressen 6. januar.