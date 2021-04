TALER I NATT: President Joe Biden taler til Kongressen natt til torsdag norsk tid. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Joe Biden etter 100 dager som president: − Amerika er i gang igjen

Etter 100 dager i Det hvite hus, taler Joe Biden for første gang som president i Kongressen natt til torsdag norsk tid.

Biden vil blant annet snakke om håndteringen av coronapandemien og stormingen av Kongressen 6. januar.

Utdrag fra talen, som Biden skal holde klokken 03.00 i natt, er allerede offentliggjort av Det hvite hus.

Ifølge The Washington Post vil presidenten si at han arvet «en nasjon i krise», og at talen vil ha et budskap om håp for fremtiden:

– Den verste pandemien i historien. Den verste økonomiske krisen siden den store depresjonen. Det største angrepet på demokratiet vårt siden borgerkrigen, står det i utdrag fra talen.

– Nå, etter kun 100 dager, kan jeg si til nasjonen: Amerika er i gang igjen.

– Må bevise at demokrati fungerer

I talen vil Biden også redegjøre for veien videre.

Ifølge The New York Times er en ny plan for amerikanske familier et av de store og kostbare prosjektene Biden-administrasjonen vil ta fatt på. Økt satsing på utdannelse, gratis barnehage og betalt permisjon inngår i den ambisiøse politikken presidenten ønsker å få gjennomført.

– Vi må bevise at demokrati fremdeles fungerer, at myndighetene fungerer og kan levere for folket, står det i et utdrag fra talen.

I et innlegg på Twitter skriver Biden:

– Ser frem til kveldens tale for å oppsummere vår fremgang og vise veien videre.

På grunn av pandemien vil det være strenge restriksjoner når det kommer til antall personer til stede under talen i Kongressen i natt. Totalt vil rundt 200 personer være i salen, skriver CNN.