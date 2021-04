FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen har selv erfaring fra frontlinjen i Afghanistan. Nå skal han lede uttrekkingen av norske soldater fra landet. Foto: Mattis Sandblad

Afghanistan-exit: Norske soldater blir blant de siste ut

De norske spesialstyrkene og det norske feltsykehuset blir blant de siste NATO-bidragene som trekkes ut av Afghanistan. Det bekrefter forsvarssjefen til VG.

Av Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

20 år med NATO-soldater i Afghanistan går mot slutten. Uttrekkingen begynner 1. mai og USA har varslet at oppdraget skal være avsluttet innen den symboltunge datoen 11. september.

Det norske forsvaret har vært tydelige på at alle NATO-land gikk inn sammen, og skal ut sammen. Det betyr at de følger USAs tidsskjema for tilbaketrekking.

I dette eksklusive intervjuet med VG gir forsvarssjef Eirik Kristoffersen sin vurdering av uttrekkingen. Han forklarer:

Hvorfor det norske styrkebidraget blir blant de siste som trekkes ut fra Afghanistan.

At han frykter at både Taliban og IS vil trappe opp sine aksjoner i tiden frem mot uttrekkingen.

Sitt håp og bekymring for utviklingen i Afghanistan etter at NATO-soldatene trekkes ut.

Og hvorfor han mener at oppdraget Norge har vært med på, uansett har vært vellykket.

les også Norske spesialsoldater i Afghanistan: – De vi slåss mot, kjemper til døden

I KABUL: Marinejegerkommandoen i de norske spesialstyrkene bistår afghansk antiterrorpoliti. Her ved basen på flyplassen i Kabul i 2017. Foto: Helge Mikalsen

Blant de siste ut

Det norske styrkebidraget i Afghanistan består av spesialstyrkebidraget til Resolute Support Mission (RSM) og det norske sanitetsbidraget i Kabul. Til sammen om lag 95 personer.

Begge bidrag er utplassert ved flyplassen i Kabul, og det gir dem en særlig viktig oppgave de kommende månedene.

– Våre styrker har en spesiell plassering og et viktig oppdrag, som betyr at både spesialstyrkene og feltsykehuset vil være til stede mens andre NATO-land trekker sine styrker tilbake fra andre regioner, sier Kristoffersen til VG.

– Vi skal legge til rette for uttrekkingen. Altså blir de norske styrkene blant de siste som drar fra landet, utdyper han.

I FRONT: Forsvarssjefen har selv betydelig skarp erfaring fra kamper i nettopp Afghanistan. Bildet er fra et portrettintervju med VG Helg. Foto: Mattis Sandblad

Antiterror

De norske spesialstyrkene har som oppdrag å trene og støtte afghansk spesialpoliti i Kabul.

– Spesialstyrken i det afghanske politiet er nå en av verdens mest erfarne kontraterrorstyrker i verden. Vi har trent dem i 14 år, og utviklet et nært vennskap og samarbeid. Det blir litt vemodig å forlate det oppdraget, sier Kristoffersen.

Å være mentorer for denne enheten, kjent som Crisis Response Unit 222, har brakt norske soldater i møte med noen av de mest voldsomme terrorangrepene i Afghanistan de siste årene.

Som mentorer skal de i teorien holde seg i bakgrunn. I praksis har de norske soldatene ofte havnet i skuddlinjen. I 2016 ble en av de norske soldatene skadet i beinet da spesialstyrkene gikk i front under et Taliban-angrep.

BAKGRUNN: I 2017 traff VG de norske Spesialstyrkene i Kabul: − De vi slåss mot, kjemper til døden

TILTRÅDTE I FJOR: Eirik Kristoffersen ble utpekt som Forsvarssjef i august i fjor. Foto: Fredrik Hagen

Høy risiko

Kristoffersen har selv vært spesialsoldat, er dekorert med krigskorset med sverd, deltok i jakten på Osama bin Laden, og i flere operasjoner mot Taliban i Afghanistan.

De siste årene har han fulgt antiterroroppdraget nøye, og sett en til tider ekstrem råskap fra motparten.

– Vi har sett eksempler på svært brutale angrep fra Taliban. Krigere som forskanser seg i bygninger, har bilbomber plassert utenfor og har forsøkt å lokke våre soldater inn i feller.

I Kabul har mange av de mest skrekkinngytende angrepene vært utført av IS de siste årene.

– Det vi har sett er at IS skyr ingen midler for å ta flest mulig liv. De bruker selvmordsbombere og slåss til døden. Taliban har også brukt disse taktikkene, sier Kristoffersen.

les også Fryktløs kriger til topps i Forsvaret

KRIGERE: Taliban-krigere i Farah-provinsen, på et arkivbilde fra 2015. Foto: Uncredited / TT NYHETSBYRÅN

Talibans trussel

Talibans reaksjon på uttrekkingen er det Kristoffersen nå er mest spent på. Gruppen har varslet at den anser det som et løftebrudd fra NATO at de skal trekke seg ut 11. september, når den opprinnelige avtalen var 1. mai.

– Da avtalen ble kjent i fjor var jeg optimistisk fordi det skulle være fredsforhandlinger. Taliban har holdt løftet om ikke å angripe NATO-styrkene. Men volden i Afghanistan ikke har gått ned, ettersom angrep mot sivile og afghanske sikkerhetsstyrker er trappet opp, påpeker forsvarssjefen.

– Nå har Taliban truet med å på nytt angripe utenlandske styrker. Hvordan påvirker det norske styrkers sikkerhet frem til uttrekkingen?

– Risikoen var allerede høy i Kabul og sikkerhetsrutinene gode. Men Taliban utviser en steilhet som jeg frykter, og vi er forberedt på at det kan komme en reaksjon.

TRENER AFGHANSK STYRKE: De norske spesialstyrkene er mentorer for Crisis Response Unit 222. Foto: MARINEJEGERKOMMANDOEN

Faren fra IS

Kristoffersen forventer også at IS vil forsøke å gjennomføre noen høyprofilerte terrorangrep i de kommende månedene.

– Men IS har vært mest aktive i byene, og er tross alt ikke noen stor gruppe i Afghanistan. Det meste skjer ute i provinsene, der Taliban står sterkt. Taliban har også forpliktet seg til å bekjempe IS.

– Fredsforhandlingene har foreløpig ikke ført frem, og den sivile regjeringen har heller ikke fremstått som veldig villig til å forhandle med Taliban. Er du fortsatt optimistisk?

– Håpet er at ledelsen i Taliban vil opptre pragmatisk, og se at de har fått en politisk anerkjennelse. Jeg har opplevd at det er vilje til å være løsningsorienterte.

les også Den nye forsvarssjefen: Høy risiko for feilinvesteringer

STÅR STERKT: Taliban-krigere, som disse i Nangarhar-provinsen i 2018, kontrollerer rundt halve Afghanistan. Foto: Rahmat Gul / AP

FAKTA: 20 ÅR MED KRIG I AFGHANISTAN * I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul. * Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet. * USA og NATO hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, men har fortsatt rundt 9.500 soldater i landet. 2.500 av disse er amerikanske. * Norge bidrar med i underkant av 100 personer i den NATO-ledede styrken. * 34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent. * Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile. * Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan. * Taliban kontrollerer omtrent halvparten av Afghanistan. I tillegg er IS og en rekke andre væpnede militser og opprørsgrupper aktive. * 29. februar 2020 undertegnet USA og Taliban en avtale som innebar at USA og andre land skulle trekke sine styrker ut innen mai 2021. * 12. september 2020 åpnet fredssamtaler mellom Taliban og Afghanistans regjering i Qatar, men disse har ennå ikke båret frukter. * President Joe Biden har nå varslet tilbaketrekning innen 11. september 2021. Nato-landene har sluttet seg til dette, og starter tilbaketrekkingen innen 1. mai. KILDE: NTB Vis mer

Arven etter 20 år med krig

Det var terrorangrepet på USA den 11. september 2001 som førte til at NATO gikk aktivt inn og støttet grupper som kjempet mot Taliban-styret i Afghanistan.

– Dere fordrev Taliban fra makten, men etter 20 år med krig er det stor sannsynlighet for at Taliban tar makten tilbake når NATO trekkes ut. Hva tenker du om det?

– NATO gikk inn for å eliminere trusselen fra al-Qaida. Det var den overordnede målsettingen, og det lyktes man med. Så utviklet det seg til en lang opprørskrig mot Taliban, men enhver konflikt ender med at man forhandler med motparten.

– Ser du for deg at Taliban kan få regjeringsmakten?

– Dersom Taliban tar et reelt politisk ansvar, så vil det være en god ting. Det vil muligens bli et annet Afghanistan enn det vi så for oss for ti år siden, men det er afghanerne som må velge sin løsning, svarer Kristoffersen.

– Dersom Afghanistan igjen blir et tilfluktssted for internasjonal terrorisme, så vil det komme en respons. Det vet Taliban, legger han til.

les også Gir opp USAs lengste krig

Norge har mistet ti soldater, og flere er blitt skadet fysisk og psykisk av krigen.

– En hel generasjon i Forsvaret er formet og preget av erfaringene i Afghanistan. Det har hatt en menneskelig kostnad, og jeg har stor anerkjennelse og respekt for dem som har gått bort.

– Samtidig drar vi positiv lærdom fra oppdraget. Det har også betydd mye for samholdet i NATO i 20 år, og utvidet NATOs evne til å ta slike oppdrag.