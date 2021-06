DREPT: 15 år gamle Julie Ann Hanson ble meldt savnet i den amerikanske delstaten Illinois 8. juli 1972, og ble funnet drept senere samme dag. Foto: Naperville Police Department

Mann pågrepet i 49 år gammel drapssak: − Har hjemsøkt lokalsamfunnet vårt

Den amerikanske 15-åringen Julie Ann Hanson ble funnet død i en åker utenfor Chicago i 1972. Fredag ble 76 år gamle Barry Lee Whelpley siktet for drapet.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

– Juli 1972, for 49 år siden, forsvant en ung jente ved navn Julie Hanson, 15 år gammel. Hun hadde lånt brorens sykkel for å dra på en baseballkamp, og hun kom aldri hjem igjen.

Det sier politisjef Robert Marshall i Illinois-byen Naperville under en pressekonferanse fredag.

15-åringen ble meldt savnet, og politiet og lokalsamfunnet satte i gang omfattende søk. Sykkelen ble funnet på en grusvei.

– Vi søkte i området, og vi fant henne. Hun var død, og hun hadde blitt knivstukket flere ganger, sier politisjefen.

Fredag kunne han endelig – etter 49 år – avsløre et gjennombrudd i den uløste drapssaken.

Ved hjelp av såkalt genetisk genealogi, genetisk slektsforskning, har politiet pågrepet en mann for drapet på Hanson: 76 år gamle Barry Lee Whelpley. Han var 27 år gammel da drapet ble begått, skriver ABC.

SIKTET FOR DRAP: Barry Lee Whelpley (76). Han var 27 år gammel dra drapet på 15 år gamle Julie Ann Hanson ble begått.

I USA kan politiet avdekke drapsmenn og savnede personer verden over gjennom kommersielle DNA-databaser, ved at for eksempel noen av drapsmennenes slektninger frivillig har sendt inn sitt DNA til sider som driver med slektsforskning.

Metoden har tidligere avslørt drapsmenn som den beryktede «The Golden State Killer» i California.

Lee Whelpley er i dag pensjonist, og ble pågrepet på sitt hjemsted i Minnesota denne uken. Han er nå fengslet og siktet for drap.

Da drapet ble begått, bodde han i Naperville, ikke langt fra Hansons barndomshjem, skriver politiet i en pressemelding.

– I løpet av de fem tiårene som har gått, har vi aldri gitt opp. Vi har undersøkt mange ledetråder og intervjuet mange mistenkte, men ikke nådd frem, sier politisjef Marshall.

Ifølge ABC Chicago var Hansons bror og søster til stede under politiets pressekonferanse fredag. Foreldrene er døde.

– Denne brutale kriminelle handlingen har hjemsøkt familien, lokalsamfunnet vårt og politiet i 49 år, sier politisjefen videre.